WSJ: Trumpas skambino Muskui ir prašė panaikinti „Starlink“ apribojimus Ukrainai

JAV ir Ukrainos pareigūnų teigimu, ketvirtadienį, netrukus po jų pokalbio, „Starshield“ sistema veikė daugiau ar mažiau įprastu režimu.
Kai kurie Ukrainos pareigūnai tvirtina, kad sistema dar nebuvo visiškai atkurta, tačiau veikė didesniu greičiu nei galiojant anksčiau įvestiems apribojimams. Šaltinių teigimu, D. Trumpas E. Muskui pasakė esąs nusivylęs, kad sistemos greitis vis dar ribojamas iki maždaug 160 kilometrų per valandą.
Pareigūnų teigimu, šią savaitę D. Trumpas savo padėjėjams ir sąjungininkams pareiškė norintis panaikinti „Starlink“ veikimo greičio ribojimus.
„Apribojimų panaikinimas gerokai išplės Ukrainos smogiamąsias galimybes ir leis jai padidinti reaktyvinių dronų perėmėjų dislokavimo mastą“, – teigė karo ekspertas M. Kofmanas.
Jo duomenimis, Ukrainos daliniai pranešė, kad pirminiai bandymai rodo, jog sistema dabar veikia stabiliau.
„Starlink“ apribojimai Ukrainoje
Anksčiau žurnalo „The Economist“ vyriausiasis korespondentas Ukrainoje O. Carrollas pranešė, kad „Starlink“ veikimo greičio apribojimai Ukrainos fronte buvo panaikinti.
Tačiau Ukrainos prezidentas V. Zelenskis, prieš susitikimą su Suomijos ministru pirmininku P. Orpo, pareiškė, kad viso „Starlink“ ryšio greičio Ukrainoje kol kas nepavyko atkurti.
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