Zelenskis įvardijo 2 dalykus, kurių Ukrainai dabar labiausiai reikia

Apie tai jis kalbėjo ketvirtadienį duotame interviu CNN.
Prezidentas pakomentavo pastaruoju metu išaugusią įtampą santykiuose su JAV ir pabrėžė, kad ji „nesusijusi su asmenybėmis“.
„Mano požiūris į V. Putiną yra labai aiškus. Manau, kad jei panaikinsime sankcijas, sustiprinsime jį. Tai nėra kažkas asmeniško tarp manęs ir prezidento D. Trumpo, ir, žinoma, aš prieštarauju bet kokiam sankcijų panaikinimui“, – pareiškė Ukrainos prezidentas.
Putinas žaidžia kitų žmonių gyvybėmis
Jis įsitikinęs, kad Putinas žaidžia kitų žmonių gyvybėmis ir, žinoma, nenori sustabdyti karo.
„Todėl norime, kad mūsų partneriai nesuteiktų jam galimybės sustiprėti ir palaužti mus“, – sakė prezidentas.
V. Zelenskis pažymėjo, kad nors Europos sąjungininkai suteikė Ukrainai tam tikrą kiekį oro gynybos raketų, „jų nepakanka, kad galėtume apsiginti“.
Pasak valstybės vadovo, šiuo metu Ukrainai iš sąjungininkų labiausiai reikia dviejų dalykų: „Nepanaikinti sankcijų V. Putinui... (ir) suteikti mums geresnių raketų“.
Anksčiau V. Zelenskis pareiškė, kad D. Trumpas gali padėti užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą, pakeitęs savo retoriką V. Putino atžvilgiu.
Taip pat V. Zelenskis, komentuodamas balistinių raketų smūgį Kyjivui, pabrėžė, kad, nepaisant taikos derybų, Rusija nerodo jokių savo pozicijos dėl karo nutraukimo pokyčių.
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