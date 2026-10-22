Zelenskis kirto Trumpui dėl Kyjivo: atskleidė, kodėl rusams nepavyko užimti sostinės

Jis pažymėjo, kad iš pradžių rusams pavyko pasiekti reikšmingų laimėjimų Ukrainos šiaurėje, ypač netoli sostinės, nes pagrindinės Ukrainos ginkluotųjų pajėgų (UGP) pajėgos buvo sutelktos rytuose.
„Ten jie buvo sutelkę itin didelę rusų karių grupuotę. Niekas nesitikėjo, kad jie iš Baltarusijos pajudės sostinės link. Todėl čia, Kyjive, neturėjome didelių pajėgų. Įsivaizduokite: artėja 200 tūkst. žmonių, o jums reikia gintis. Tam reikia tokios kariuomenės, kokią turime šiandien – 800 tūkst. karių.
Kokia buvo pagrindinė rusų problema, kai jiems nepavyko užimti mūsų sostinės? Mes juos stabdėme ir naikinome, nes jiems nepakako karių okupuotoms teritorijoms išlaikyti. Mes juos daužėme, jie traukėsi. Todėl visiškai atkariavome šią kryptį – Kyjivo ir Černihivo sritis. Jiems tiesiog pritrūko karių“, – sakė V. Zelenskis.
Jis pridūrė, kad rusams iš tiesų pavyko pasiekti Kyjivą ir apsupti sostinę. Pakeliui jie taip pat užėmė kelis miestus.
V. Zelenskis taip pat pakomentavo D. Trumpo išgalvotą versiją, esą Rusijai nepavyko užimti Kyjivo vien dėl to, kad kažkoks rusų generolas įsakė tankams judėti per lauką, o šarvuotoji technika įklimpo purve.
„Nežinau, apie ką kalba prezidentas D. Trumpas. Tiek technikos, kiek jie prarado prie Kyjivo, – degė šimtai mašinų. Jie tiesiog mus užblokavo, o mes pradėjome juos daužyti. Jie nežinojo, ką daryti. Dalis jų technikos prasiveržė į Kyjivą, tiesiai į sostinę. Šarvuotosios mašinos važinėjo gatvėmis, o žmonės jas degino.
Jie buvo ypač nustebę, kai važiuodavo gatvėmis, o žmonės visa tai degindavo. Esmė ne ta, kad kažkoks generolas buvo kvailys. Manau, kad įsakymą davęs žmogus nevisiškai suprato, kas vyksta. Norint užimti Kyjivą, jiems reikėjo apie 300–400 tūkst. karių. Jiems reikėjo dvigubai daugiau žmonių“, – paaiškino prezidentas.
Kas vyko prieš tai?
Anksčiau JAV prezidentas D. Trumpas pareiškė, kad Rusijos okupantai esą galėjo užimti Ukrainos sostinę per kelias valandas, jei ne vieno generolo klaida ir prastos oro sąlygos. Pasak jo, Rusijos generolas neva nusprendė išsukti iš betoninio kelio į žemės ūkio laukus, todėl šarvuotoji technika įklimpo purve ir Rusijai nepavyko užimti Ukrainos sostinės.
Pažymėtina, kad pastaruoju metu JAV prezidentas suintensyvino Ukrainos kritiką ir ėmė palankiau vertinti Rusiją. Visų pirma, D. Trumpas pareiškė, kad Rusija kare prieš Ukrainą esą „net neparodė nė iš tolo to, ką sugeba“.
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