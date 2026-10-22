Zelenskis atskleidė, kodėl nebėgo iš Kyjivo, nors tai siūlė daug kas: „Aš negalėjau...“

Anot jo, Rusija dėjo dideles pastangas, kad įtvirtintų naratyvą, jog V. Zelenskis pabėgo iš Ukrainos, skelbia „Clash Report“.
Bėgti Zelenskiui siūlė daug kas
„Jų pagrindinė idėja buvo priversti žmones bėgti, o žmonės bėgtų, jei pamatytų, kad jų lyderis juos paliko. Jeigu lyderis palieka sostinę, tada visi turi išsilaikyti patys. Tokia buvo istorija. Jie norėjo, kad aš pabėgčiau, toks buvo jų tikslas.
Aš negalėjau palikti Kyjivo, biuro, žmonių. Tai tiesiog neįmanoma. Tai būtų išdavystė. Mano žmogiškojo orumo ir Ukrainos konstitucijos išdavystė“, – sako V. Zelenskis.
Vis dėlto invazijos pradžioje JAV prezidentas Joe Bidenas pirmasis paklausė V. Zelenskio, ar jis norėtų būti evakuotas.
„Esame pasirengę padėti jums evakuotis dėl invazijos, Kyjivas apsuptas, ir mes pasirengę padėti jums ir jūsų šeimai.“ Taip pat vėliau tą pasiūlė ir daugelis europiečių. Žmonės aplink mane taip pat siūlė tai daryti“, – prisimena jis.
Ką V. Zelenskis atsakė J. Bidenui?
„Man reikia šaudmenų, o ne pavežėjimo“, – šypteli V. Zelenskis, prisiminęs jau legendiniais tapusius savo žodžius.
Plataus masto karą prieš Ukrainą Rusija pradėjo 2022-ųjų vasario 24-ąją. Kremlius savo kruviną agresiją Ukrainoje atsisako vadinti tikruoju vardu ir nuo pat karo pradžios teigia, kad vykdo „specialiąją karinę operaciją“, kurios tikslas, be kita ko, yra „denacifikuoti“ ir „demilitarizuoti“ Ukrainą.
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