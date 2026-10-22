Zelenskis įvardijo, ko Rusijai pritrūko užimant Kyjivą

Jis pažymėjo, kad iš pradžių Rusijos pajėgoms pavyko gerokai pasistūmėti Ukrainos šiaurėje, ypač netoli sostinės, nes pagrindinės Ukrainos ginkluotųjų pajėgų pajėgos buvo sutelktos šalies rytuose.
„Jos ten sulaikė stipriausią Rusijos pajėgų grupuotę. Niekas nesitikėjo, kad rusai iš Baltarusijos patrauks sostinės link. Todėl čia (Kyjive) neturėjome stiprių dalinių. Įsivaizduokite, kad puola 200 tūkst. karių, o jums reikia gintis. Tam reikia tokios kariuomenės, kokią turime šiandien – 800 tūkst. karių. Kokia buvo pagrindinė rusų problema, dėl kurios jie nesugebėjo užimti mūsų sostinės? Mes juos stabdėme ir naikinome, nes jiems nepakako pajėgų okupuotoms teritorijoms išlaikyti. Mes juos puolėme, jie traukėsi. Taip visiškai atsikovojome šią kryptį, Kyjivo ir Černihivo sritis. Jiems tiesiog nepakako karių“, – sakė V. Zelenskis.
Jis pridūrė, kad Rusijos pajėgos faktiškai pasiekė Kyjivą ir apsupo sostinę. Pakeliui jos taip pat užėmė ne vieną miestą.
Zelenskio reakcija į Trumpo komentarus
V. Zelenskis taip pat pakomentavo D. Trumpo pasakojimą, esą Rusijai nepavyko užimti Kyjivo vien dėl to, kad vienas rusų generolas įsakė tankams važiuoti per lauką ir šarvuotoji technika įklimpo purve.
„Nežinau, apie ką kalba prezidentas Trumpas. Jie prie Kyjivo prarado tiek daug technikos – degė šimtai mašinų. Jie tiesiog mus užblokavo, o mes pradėjome juos pulti, ir jie nebežinojo, ką daryti. Daliai jų technikos pavyko prasiveržti į patį Kyjivą, šarvuočiai važinėjo gatvėmis, o žmonės juos degino. Juos ypač stebino tai, kad važiuojant gatvėmis žmonės degino jų techniką. Esmė ne ta, kad kažkoks generolas buvo kvailys. Manau, kad įsakymą davęs žmogus nelabai suprato, kas vyksta. Kyjivui užimti jiems reikėjo maždaug 300–400 tūkst. karių. Jiems reikėjo dvigubai daugiau žmonių“, – aiškino prezidentas.
Anksčiau JAV prezidentas D. Trumpas pareiškė, kad Rusijos pajėgos esą būtų galėjusios užimti Ukrainos sostinę per kelias valandas, jei ne vieno generolo klaida ir nepalankios oro sąlygos. Pasak jo, rusų generolas neva nusprendė nukreipti karinę techniką nuo betoninio kelio į dirbamus laukus, todėl šarvuočiai įklimpo purve ir Rusijai nepavyko užimti Ukrainos sostinės.
Pastaruoju metu JAV prezidentas vis dažniau kritikuoja Ukrainą ir optimistiškiau vertina Rusijos galimybes. Be kita ko, D. Trumpas pareiškė, kad Rusija kare prieš Ukrainą esą „nė iš tolo neparodė visko, ką sugeba“.
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