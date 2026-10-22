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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpui – teismo ultimatumas: štai ką privalo padaryti iki gruodžio 11-osios

2026-10-22 19:40 / šaltinis: ELTA / aut. / Publikavo:
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut. / Publikavo:
2026-10-22 19:40
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JAV federalinio teismo teisėja ketvirtadienį įpareigojo prezidentą Donaldą Trumpą iki gruodžio 11 d. duoti parodymus pagal jo ieškinį iškeltoje 10 mlrd. JAV dolerių vertės byloje prieš BBC dėl šmeižto.

Donaldas Trumpas (EPA-ELTA nuotr.)
GALERIJA (18)

JAV federalinio teismo teisėja ketvirtadienį įpareigojo prezidentą Donaldą Trumpą iki gruodžio 11 d. duoti parodymus pagal jo ieškinį iškeltoje 10 mlrd. JAV dolerių vertės byloje prieš BBC dėl šmeižto.

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JAV federalinio teismo teisėja Enjolique Lett tokį sprendimą priėmė BBC advokatams pasiskundus, kad D. Trumpas vilkina savo apklausą. Advokatas Charlesas Tobinas pareiškė, kad, iki ikiteisminio įrodymų rinkimo etapo pabaigos likus dviem mėnesiams, „mums vis dar nepavyko apklausti ieškovo“.

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Jis pažymėjo, kad apklausa surengti buvo sutarta spalio 16 d., tačiau prezidentas respublikonas dėl „valstybinės svarbos reikalo“ ją atšaukė. Pasak Ch. Tobino, iš tiesų D. Trumpas tą dieną dalyvavo rinkimų kampanijos renginiuose Džordžijos valstijoje.

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„Jis dalyvavo partinėje politinėje veikloje, kurią pasirinko vietoj to, kad duotų parodymus“, – sakė Ch. Tobinas.

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E. Lett nurodė, kad D. Trumpas privalo duoti parodymus iki gruodžio 11 d., antraip jam gresia procesinės sankcijos, įskaitant galimą jo ieškinio atmetimą, nebent įrodymų rinkimo terminas būtų pratęstas po gruodžio 18 d.

Praėjusią savaitę BBC paprašė teisėjos įpareigoti D. Trumpą atvykti duoti parodymų, kai šis, motyvuodamas „valstybinės svarbos reikalais“, atšaukė spalio 16 d. sutartą apklausą. Britų transliuotojas teigia, kad D. Trumpas mėgina atidėti apklausą iki 2027 m. sausio. Teisėja pagrasino imtis poveikio priemonių, jei prezidentas nesilaikys teismo nustatyto grafiko.

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D. Trumpas, kuris dažnai vengdavo duoti parodymus tokiose apklausose, praėjusių metų gruodį pateikė ieškinį BBC, siekdamas prisiteisti 10 mlrd. JAV dolerių žalos atlyginimo. Jis apkaltino valstybės lėšomis finansuojamą transliuotoją šmeižtu, taip pat klaidinančia ir nesąžininga komercine praktika, susijusia su dokumentiniu filmu „Trump: A Second Chance“ („Trumpas: dar vienas šansas“).

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BBC pripažino, kad filmo kūrėjai sujungė citatas iš skirtingų D. Trumpo kalbos, pasakytos jo šalininkams 2021 m. sausio 6 d. prieš JAV Kongreso rūmų šturmą, dalių, taip sudarydami įspūdį, kad jis tiesiogiai ragino žmones smurtauti. Transliuotojas dėl tokio montažo atsiprašė, o BBC generalinis direktorius ir naujienų tarnybos vadovas atsistatydino. Tačiau BBC D. Trumpo kaltinimus šmeižtu neigia.

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(18 nuotr.)
FOTOGALERIJA. JAV prezidentas Donaldas Trumpas

Trumpo advokatai: specialiajam prokurorui nėra žinomos bylos aplinkybės

Siekdamas sustiprinti savo gynybinę poziciją, transliuotojas anksčiau šį mėnesį išsiuntė šaukimą liudyti buvusiam specialiajam prokurorui Jackui Smithui. D. Trumpo advokatai bendrame teismui pateiktame prašyme surengti posėdį šiuo klausimu teigė, kad nėra pagrįstos priežasties kviesti J. Smithą, kuris nėra bylos šalis, duoti parodymų.

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„Smithas neturi jokių tiesioginių žinių apie šioje byloje nagrinėjamus klausimus, – teigė jie teismui pateiktame dokumente. – Jo nebuvo, kai prezidentas Trumpas 2021 m. sausio 6 d. sakė kalbą (...), ir jis neprisidėjo ją rengiant. Smithas neturi jokių tiesioginių žinių apie prezidento Trumpo ketinimus tuo metu, kai buvo sakoma ši kalba.“

D. Trumpo atstovai taip pat teigė, kad „Smitho parodymai dubliuotų jau turimą informaciją“, nes jis paskelbė išsamią ataskaitą apie sausio 6 d. įvykius ir jau yra davęs išsamius parodymus.

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„Visi jo parodymai yra prieinami viešai“, – tvirtino jie.

Tame pačiame dokumente BBC prieštaravo, kad vargu ar yra daug žmonių, geriau išmanančių sausio 6 d. įvykius nei J. Smithas, kuris juos ne vienerius metus nagrinėjo ir tyrė.

„Sunku įsivaizduoti labiau autoritetingą šaltinį šiais klausimais nei ponas Smithas, kuris ne vienerius metus rinko su jais susijusius įrodymus, turėdamas Teisingumo departamento paramą ir didžiojo prisiekusiųjų teismo suteiktus įgaliojimus“, – teigė BBC advokatai.

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„Niekas nevertė ieškovo pateikti šio ieškinio ir ginčyti, kad jo sausio 6 d. kalba pakurstė vėliau prie Kongreso rūmų kilusį smurtą. Tačiau kol jis nusprendžia tęsti bylą, negali iš esmės elgtis neteisingai ir trukdyti BBC gauti įrodymų, reikalingų visapusiškai gintis nuo kiekvieno jo ieškinio reikalavimo (...)“, – tvirtino jie.

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Kada Trumpas duos parodymus?

Spalio 13 d. teismui pateiktame dokumente BBC advokatai nurodė, kad pirmą kartą galimų apklausos datų paprašė liepą ir vėliau ne kartą kreipėsi dėl to paties klausimo. Galiausiai abi šalys susitarė, kad apklausa įvyks spalio 16 d.

Pasak jų, po kelias savaites trukusios tylos „2026 m. rugsėjo 28 d. ieškovo advokatas atsakė, kad „prezidentas dėl kitų valstybinės svarbos reikalų nebegali duoti parodymų spalio 16 d.“ ir kad „pasistengs iki šios savaitės pabaigos pasiūlyti kitą datą“. Tačiau to nepadarė.“

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Advokatai nurodė, kad vėliau jiems buvo pranešta, jog D. Trumpas „visiškai neturi galimybės duoti parodymų“ iki gruodžio 18 d., kai turi baigtis įrodymų rinkimo etapas, ir kad vietoj to jis galėtų dalyvauti apklausoje antrąją arba trečiąją sausio savaitę.

„Šie vilkinimai prieštarauja bendradarbiavimo principui, kuriuo grindžiamas įrodymų rinkimo procesas, ir sutrukdė BBC gauti įrodymus, būtinus siekiant veiksmingai gintis teisme“, – teismui pateiktame dokumente rašė Ch. Tobinas.

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