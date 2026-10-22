„Šių derybų tikslas bus aptarti Ukrainos ir Rusijos saugumo užtikrinimo klausimą po to, kai bus pasiekti taikos susitarimai, ir būtent galutinį jų variantą, o ne tokį, kuris atsirastų tik laikinai, trumpam laikotarpiui sustabdžius karo veiksmus. Esame pasirengę atnaujinti šiuos kontaktus, kad pasiektume šį tikslą“, – propagandistui P. Zarubinui sakė V. Putinas.
Pasak V. Putino, jis yra pasirengęs „derėtis ir ieškoti išeities iš šios sudėtingos padėties“, nes rusus ir ukrainiečius laiko „viena tauta“.
Putinas prabilo apie Europą
Rusijos vadovas taip pat pranešė, kad S. Witkoffas atkreipė dėmesį į būtinybę kartu su būsimu konflikto sureguliavimu aptarti ir Europos saugumo klausimus.
„Iš esmės aš taip pat su tuo sutinku. Pažiūrėsime, kaip padėtis klostysis artimiausiomis dienomis“, – sakė V. Putinas.
Zelenskis įspėja dėl Rusijos kėslų
Ukraina svarsto galimybę įšaldyti dabartines fronto linijas, siekdama nutraukti ugnį pagal taikos susitarimus. Tačiau Ukraina neketina perleisti savo teritorijų Rusijai. Tai interviu CNN pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
„Mūsų žemė labai svarbi, nes kalbame apie žmones. Esmė ne kilometruose. Daug žmonių žuvo gindami šią žemę, mūsų nepriklausomybę ir mūsų šalį“, – paaiškino V. Zelenskis.
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