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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Putinas įvardijo, ko siekia Rusija

2026-10-22 22:33 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-22 22:33
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Rusijos vadovas Vladimiras Putinas patvirtino, kad per susitikimą su JAV administracijos pasiuntiniu Steve'u Witkoffu sutiko atnaujinti trišalius kontaktus dėl karo Ukrainoje užbaigimo, rašo „The Moscow Times“.

Vladimiras Putinas (Rusijos užsienio reikalų ministerijos nuotrauka)
GALERIJA (27)

Rusijos vadovas Vladimiras Putinas patvirtino, kad per susitikimą su JAV administracijos pasiuntiniu Steve'u Witkoffu sutiko atnaujinti trišalius kontaktus dėl karo Ukrainoje užbaigimo, rašo „The Moscow Times“.

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„Šių derybų tikslas bus aptarti Ukrainos ir Rusijos saugumo užtikrinimo klausimą po to, kai bus pasiekti taikos susitarimai, ir būtent galutinį jų variantą, o ne tokį, kuris atsirastų tik laikinai, trumpam laikotarpiui sustabdžius karo veiksmus. Esame pasirengę atnaujinti šiuos kontaktus, kad pasiektume šį tikslą“, – propagandistui P. Zarubinui sakė V. Putinas.

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Pasak V. Putino, jis yra pasirengęs „derėtis ir ieškoti išeities iš šios sudėtingos padėties“, nes rusus ir ukrainiečius laiko „viena tauta“.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Putinas prabilo apie Europą

Rusijos vadovas taip pat pranešė, kad S. Witkoffas atkreipė dėmesį į būtinybę kartu su būsimu konflikto sureguliavimu aptarti ir Europos saugumo klausimus.

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„Iš esmės aš taip pat su tuo sutinku. Pažiūrėsime, kaip padėtis klostysis artimiausiomis dienomis“, – sakė V. Putinas.

Zelenskis įspėja dėl Rusijos kėslų

Ukraina svarsto galimybę įšaldyti dabartines fronto linijas, siekdama nutraukti ugnį pagal taikos susitarimus. Tačiau Ukraina neketina perleisti savo teritorijų Rusijai. Tai interviu CNN pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

„Mūsų žemė labai svarbi, nes kalbame apie žmones. Esmė ne kilometruose. Daug žmonių žuvo gindami šią žemę, mūsų nepriklausomybę ir mūsų šalį“, – paaiškino V. Zelenskis.

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