Baltijos ir kitoms šalims – perspėjimas iš Ukrainos: Rusija planuoja išpuolius

Kaip skelbiama ukrainiečių pranešime, Rusija intensyvina veiksmus prieš Europos Sąjungą (ES), rengia hibridines priemones.
Ukrainos žvalgyba perspėjo Europą, Baltijos šalis
Jų tikslas – destabilizuoti ir sumažinti paramą Ukrainai.
„Remiantis Ukrainos karinės žvalgybos vertinimais, gali būti vykdomi provokuojantys sabotažiniai veiksmai Vidurio ir Rytų Europos teritorijoje, ypač Baltijos valstybėse.
Maskvos planuose numatyti įvairūs scenarijai – visų pirma, „operacijų po svetimu vėliava“ vykdymas, po kurio per Rusijos propagandos kanalus ir Kremliui prieinamas tarptautines platformas būtų apkaltinta Ukraina“, – rašoma pranešime.
Ukrainos žvalgybos duomenimis, Rusijos provokacijų taikiniais gali būti kritinės infrastruktūros objektai, pasienio su Rusija teritorijos, Kaliningradas, Suvalkų koridorius, ES valstybių regionai, kuriuose gyvena „rusakalbių gyventojų“, Kremliaus kontroliuojami objektai, Rusijos stačiatikių bažnyčios objektų tinklas.
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