Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Baltijos ir kitoms šalims – perspėjimas iš Ukrainos: Rusija planuoja išpuolius

2026-10-23 10:46 / šaltinis: tv3.lt / Parengė:
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / Parengė:
2026-10-23 10:46
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ukrainos žvalgyba perspėja, kad Rusija planuoja išpuolius Europoje, Baltijos šalyse.

Ukrainos žvalgyba perspėja, kad Rusija planuoja išpuolius Europoje, Baltijos šalyse.

REKLAMA
2

Kaip skelbiama ukrainiečių pranešime, Rusija intensyvina veiksmus prieš Europos Sąjungą (ES), rengia hibridines priemones.

Ukrainos žvalgyba perspėjo Europą, Baltijos šalis

Jų tikslas – destabilizuoti ir sumažinti paramą Ukrainai.

„Remiantis Ukrainos karinės žvalgybos vertinimais, gali būti vykdomi provokuojantys sabotažiniai veiksmai Vidurio ir Rytų Europos teritorijoje, ypač Baltijos valstybėse.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Maskvos planuose numatyti įvairūs scenarijai – visų pirma, „operacijų po svetimu vėliava“ vykdymas, po kurio per Rusijos propagandos kanalus ir Kremliui prieinamas tarptautines platformas būtų apkaltinta Ukraina“, – rašoma pranešime.

REKLAMA
REKLAMA

Ukrainos žvalgybos duomenimis, Rusijos provokacijų taikiniais gali būti kritinės infrastruktūros objektai, pasienio su Rusija teritorijos, Kaliningradas, Suvalkų koridorius, ES valstybių regionai, kuriuose gyvena „rusakalbių gyventojų“, Kremliaus kontroliuojami objektai, Rusijos stačiatikių bažnyčios objektų tinklas.

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų