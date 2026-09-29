Kilus klausimams dėl grėsmės „Suvalkų koridoriui“ – britų atsakas: NATO yra pasirengusi ginti kiekvieną centimetrą

Bendruomenių Rūmų deputatas Mike'as Tappas rugpjūčio pabaigoje du kartus teiravosi vyriausybės apie „Suvalkų perėjos uždarymą iš Baltarusijos ir Kaliningrado pusės“.
Jam du kartus atsakinėjo gynybos ministro pavaduotoja parlamente Louise Sandher-Jones. M. Tappas klausė, ar gynybos ministerija yra vertinusi „Suvalkų grėsmę“ ir ar Didžioji Britanija turi galimybę operatyviai reaguoti, jei „Baltarusija ir Kaliningradas pabandytų uždaryti Suvalkų perėją“.
Dėl „Suvalkų perėjos uždarymo iš Baltarusijos ir Kaliningrado pusės“ grėsmės vertinimo atstovė pažymėjo, kad Gynybos ministerija nuolat stebi įvykius Euroatlantiniame regione, įskaitant ir tuos, kurie susiję su Rytiniu NATO flangu, o vyriausybė bendradarbiauja su sąjungininkais.
„NATO turi galimybių ir pasirengimą ginti kiekvieną Aljanso teritorijos centimetrą. Didžioji Britanija ir toliau tvirtai laikosi NATO kolektyvinės gynybos įsipareigojimų, pateikdama NATO beveik visas savo ginkluotąsias pajėgas, įskaitant greitojo reagavimo pajėgas, kurios prireikus gali būti dislokuotos pagal NATO kolektyvinės gynybos planus“, – jam atsakinėjo L. Sandher-Jones.
Ratcliffe'o vizitas
Paminėtina, kad Suvalkų koridoriaus ir grėsmės Baltijos šalims tema suaktyvėjo JAV CŽA vadovo Johno Ratcliffe'o vizito į Maskvą fone. Praėjusį kartą CŽA vadovas vyko į Maskvą prieš pat pilno masto Rusijos įsiveržimą į Ukrainą.
Dalis ekspertų mano, kad Kremlius galėjo būti įspėtas nuo agresijos dabar jau ir kitų šalių atžvilgiu. Tiesa, Donaldas Trumpas vėliau ramino žurnalistus, kad tai buvo „faktiškai rutininė kelionė“.
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