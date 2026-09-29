Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Kilus klausimams dėl grėsmės „Suvalkų koridoriui“ – britų atsakas: NATO yra pasirengusi ginti kiekvieną centimetrą

2026-09-29 14:05 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-29 14:05
Pridėkite kaip šaltinį Google

Didžiosios Britanijos parlamente buvo iškeltas šalies veiksmų klausimas Rusijos ir Baltarusijos agresijos Suvalkų koridoriuje atveju. Kadangi šios užklausos yra viešos, tai buvo paskelbti ir Jungtinės Karalystės gynybos ministerijos atsakymai.

Suvalkų koridorius (nuotr. 123rf.com)

Didžiosios Britanijos parlamente buvo iškeltas šalies veiksmų klausimas Rusijos ir Baltarusijos agresijos Suvalkų koridoriuje atveju. Kadangi šios užklausos yra viešos, tai buvo paskelbti ir Jungtinės Karalystės gynybos ministerijos atsakymai.

REKLAMA
0

Bendruomenių Rūmų deputatas Mike'as Tappas rugpjūčio pabaigoje du kartus teiravosi vyriausybės apie „Suvalkų perėjos uždarymą iš Baltarusijos ir Kaliningrado pusės“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jam du kartus atsakinėjo gynybos ministro pavaduotoja parlamente Louise Sandher-Jones. M. Tappas klausė, ar gynybos ministerija yra vertinusi „Suvalkų grėsmę“ ir ar Didžioji Britanija turi galimybę operatyviai reaguoti, jei „Baltarusija ir Kaliningradas pabandytų uždaryti Suvalkų perėją“.

REKLAMA
REKLAMA

Dėl „Suvalkų perėjos uždarymo iš Baltarusijos ir Kaliningrado pusės“ grėsmės vertinimo atstovė pažymėjo, kad Gynybos ministerija nuolat stebi įvykius Euroatlantiniame regione, įskaitant ir tuos, kurie susiję su Rytiniu NATO flangu, o vyriausybė bendradarbiauja su sąjungininkais.

REKLAMA

„NATO turi galimybių ir pasirengimą ginti kiekvieną Aljanso teritorijos centimetrą. Didžioji Britanija ir toliau tvirtai laikosi NATO kolektyvinės gynybos įsipareigojimų, pateikdama NATO beveik visas savo ginkluotąsias pajėgas, įskaitant greitojo reagavimo pajėgas, kurios prireikus gali būti dislokuotos pagal NATO kolektyvinės gynybos planus“, – jam atsakinėjo L. Sandher-Jones.

REKLAMA
REKLAMA

Ratcliffe'o vizitas

Paminėtina, kad Suvalkų koridoriaus ir grėsmės Baltijos šalims tema suaktyvėjo JAV CŽA vadovo Johno Ratcliffe'o vizito į Maskvą fone. Praėjusį kartą CŽA vadovas vyko į Maskvą prieš pat pilno masto Rusijos įsiveržimą į Ukrainą.

Dalis ekspertų mano, kad Kremlius galėjo būti įspėtas nuo agresijos dabar jau ir kitų šalių atžvilgiu. Tiesa, Donaldas Trumpas vėliau ramino žurnalistus, kad tai buvo „faktiškai rutininė kelionė“. 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų