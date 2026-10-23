Senatoriai kreipėsi į Hegsethą ir Rubio: ragina greičiau stiprinti Lietuvos, Latvijos ir Estijos gynybinius pajėgumus

„Nuo 2021 m. BSI stiprina mūsų sąjungininkių Baltijos šalių gynybinius pajėgumus ir jų pajėgų sąveikumą. Atsižvelgdami į stiprėjančią Rusijos agresiją prieš svarbias priešakinės linijos sąjungininkes regione, raginame užtikrinti, kad šios lėšos būtų kuo greičiau paskirtos ir programos įgyvendintos“, – ketvirtadienį laiške rašė dešimt senatorių, tarp jų trys respublikonai.
JAV senatoriai ragina Hegsethą ir Rubio sparčiau skirti lėšas Baltijos saugumo iniciatyvai
BSI yra 2021 m. pradėta Pentagono vadovaujama bendradarbiavimo saugumo srityje programa, kuria siekiama stiprinti Lietuvos, Latvijos ir Estijos gynybinius pajėgumus, kad šios šalys galėtų apsiginti nuo regione kylančių grėsmių, visų pirma iš Rusijos.
Laiške senatoriai nurodė pastarojo meto Rusijos įvykdytus NATO oro erdvės pažeidimus, „pilkosios zonos“ karo taktiką ir kitus veiksmus kaip įrodymus, kad spartesnis paramos teikimas pagal BSI turi būti prioritetas.
Pasak „The Hill“, rugsėjį Pentagonas nurodė, kad oficialaus pranešimo apie BSI finansavimą rengimui teikiama pirmenybė, o derinimo procesas, kuriame dalyvauja ir Valstybės departamentas, yra baigiamajame etape.
„Nors tai svarbi pažanga, dėl didėjančių Rusijos grėsmių, ypač Baltijos šalims, JAV saugumo parama turi būti suteikta skubiau“, – laiške teigė senatoriai.
Įstatymų leidėjai paragino užtikrinti lėšų panaudojimą iki šių kalendorinių metų pabaigos ir paprašė Valstybės departamento bei Pentagono iki lapkričio 19 d. pateikti naujausią informaciją apie padėtį.
Baltijos saugumo iniciatyva įtvirtinta JAV 2026 finansinių metų Nacionalinės gynybos įgaliojimų įstatyme, o jos finansavimas numatytas atskirame Gynybos departamento biudžeto įstatyme.
Kongresas iniciatyvai skyrė 200 mln. JAV dolerių Lietuvos, Latvijos ir Estijos gynybiniams pajėgumams stiprinti, įskaitant oro gynybą, jūrų saugumą ir kibernetinę gynybą.
Baltijos saugumo iniciatyvos finansavimas nėra vien tiesioginis lėšų pervedimas į Baltijos šalių biudžetus. Pentagonas šias lėšas naudoja Lietuvos, Latvijos ir Estijos gynybiniams pajėgumams plėtoti, be kita ko, perkant JAV pagamintą karinę techniką, įrangą ir paslaugas.
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