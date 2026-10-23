Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Senatoriai kreipėsi į Hegsethą ir Rubio: ragina greičiau stiprinti Lietuvos, Latvijos ir Estijos gynybinius pajėgumus

2026-10-23 10:04 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-23 10:04
Pridėkite kaip šaltinį Google

Abiem JAV partijoms atstovaujantys senatoriai paragino gynybos sekretorių Pete'ą Hegsethą ir valstybės sekretorių Marco Rubio panaudoti likusias Kongreso patvirtintas lėšas Baltijos saugumo iniciatyvai (BSI), atsižvelgiant į stiprėjančią Rusijos agresiją regione. Apie tai ketvirtadienį pranešė naujienų portalas „The Hill“.

Lietuvos vėliava (nuotr. 123rf.com)

Abiem JAV partijoms atstovaujantys senatoriai paragino gynybos sekretorių Pete'ą Hegsethą ir valstybės sekretorių Marco Rubio panaudoti likusias Kongreso patvirtintas lėšas Baltijos saugumo iniciatyvai (BSI), atsižvelgiant į stiprėjančią Rusijos agresiją regione. Apie tai ketvirtadienį pranešė naujienų portalas „The Hill“.

REKLAMA
0

„Nuo 2021 m. BSI stiprina mūsų sąjungininkių Baltijos šalių gynybinius pajėgumus ir jų pajėgų sąveikumą. Atsižvelgdami į stiprėjančią Rusijos agresiją prieš svarbias priešakinės linijos sąjungininkes regione, raginame užtikrinti, kad šios lėšos būtų kuo greičiau paskirtos ir programos įgyvendintos“, – ketvirtadienį laiške rašė dešimt senatorių, tarp jų trys respublikonai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

JAV senatoriai ragina Hegsethą ir Rubio sparčiau skirti lėšas Baltijos saugumo iniciatyvai

BSI yra 2021 m. pradėta Pentagono vadovaujama bendradarbiavimo saugumo srityje programa, kuria siekiama stiprinti Lietuvos, Latvijos ir Estijos gynybinius pajėgumus, kad šios šalys galėtų apsiginti nuo regione kylančių grėsmių, visų pirma iš Rusijos.

REKLAMA
REKLAMA

Laiške senatoriai nurodė pastarojo meto Rusijos įvykdytus NATO oro erdvės pažeidimus, „pilkosios zonos“ karo taktiką ir kitus veiksmus kaip įrodymus, kad spartesnis paramos teikimas pagal BSI turi būti prioritetas.

REKLAMA

Pasak „The Hill“, rugsėjį Pentagonas nurodė, kad oficialaus pranešimo apie BSI finansavimą rengimui teikiama pirmenybė, o derinimo procesas, kuriame dalyvauja ir Valstybės departamentas, yra baigiamajame etape.

„Nors tai svarbi pažanga, dėl didėjančių Rusijos grėsmių, ypač Baltijos šalims, JAV saugumo parama turi būti suteikta skubiau“, – laiške teigė senatoriai.

REKLAMA
REKLAMA

Įstatymų leidėjai paragino užtikrinti lėšų panaudojimą iki šių kalendorinių metų pabaigos ir paprašė Valstybės departamento bei Pentagono iki lapkričio 19 d. pateikti naujausią informaciją apie padėtį.

Baltijos saugumo iniciatyva įtvirtinta JAV 2026 finansinių metų Nacionalinės gynybos įgaliojimų įstatyme, o jos finansavimas numatytas atskirame Gynybos departamento biudžeto įstatyme.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kongresas iniciatyvai skyrė 200 mln. JAV dolerių Lietuvos, Latvijos ir Estijos gynybiniams pajėgumams stiprinti, įskaitant oro gynybą, jūrų saugumą ir kibernetinę gynybą.

Baltijos saugumo iniciatyvos finansavimas nėra vien tiesioginis lėšų pervedimas į Baltijos šalių biudžetus. Pentagonas šias lėšas naudoja Lietuvos, Latvijos ir Estijos gynybiniams pajėgumams plėtoti, be kita ko, perkant JAV pagamintą karinę techniką, įrangą ir paslaugas.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų