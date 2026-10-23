Tanklaivis su rusišku dyzelinu – jau pakeliui į Niujorką

Šis krovinys yra JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino susitarimo dalis. D. Trumpas virtine priemonių tikisi sumažinti dyzelino kainas prieš lapkričio 3 d. vyksiančius JAV vidurio kadencijos rinkimus. Viena tokių priemonių – sušvelninti sankcijų Rusijai taikymą.
Į JAV plaukia tanklaivis su 40 tūkst. tonų rusiško dyzelino
Su Maltos vėliava plaukiojantis tanklaivis „Agioi Fanendes“, laivybos duomenimis, spalio 22 d. Rusijos Baltijos jūros Primorsko uoste buvo pakrautas mažai sieros turinčiu dyzelinu. Į JAV jis turėtų atplaukti lapkričio 7 d.
Rusija sutiko panaikinti savo pačios įvestą dyzelino eksporto draudimą, kad šis kuras vėl būtų tiekiamas pasaulio rinkoms. Spalio 9 d. D. Trumpas paskelbė, kad Rusija iš pradžių eksportuos 300 tūkst. tonų, arba 2,25 mln. barelių, dyzelino. Lapkritį turėtų būti eksportuota dar 500 tūkst. tonų, o „iškart po to“ – milijonas tonų.
Rusijos vicepremjeras Aleksandras Novakas praėjusią savaitę pareiškė, kad iki metų pabaigos šalis galėtų padidinti dyzelino eksportą iki įprasto lygio – 3–3,5 mln. tonų per mėnesį.
2023 m. vasarį dėl karo Ukrainoje įsigaliojus visiškam Europos Sąjungos embargui rusiškiems naftos produktams, Rusija dyzeliną daugiausia eksportavo į Braziliją, Turkiją ir Afrikos šalis.
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