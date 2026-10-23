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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Žinomas rusų propagandistas paragino Putiną smogti branduoliniais ginklais: „Reikia pateikti ultimatumą“

2026-10-23 13:44 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
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2026-10-23 13:44
Pridėkite kaip šaltinį Google

Propagandinio Rusijos kanalo „Tsargrad“ savininkas Konstantinas Malofejevas pasiūlė Vladimirui Putinui surengti branduolinį smūgį prieš Vakarų ginklų sandėlius Ukrainoje, rašo „Moscow Times“.

Propagandinio Rusijos kanalo „Tsargrad“ savininkas Konstantinas Malofejevas pasiūlė Vladimirui Putinui surengti branduolinį smūgį prieš Vakarų ginklų sandėlius Ukrainoje, rašo „Moscow Times“.

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Apie tai jis kalbėjo britų žurnalisto Pierso Morgano pokalbių laidoje.

P. Morganas paprašė jo pasakyti bent keletą dalykų, dėl kurių jis galėtų sukritikuoti Rusijos režimo lyderį V. Putiną.

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Jis pareiškė, kad tai, jog V. Putinas nepanaudojo branduolinio ginklo yra klaida.

„Ir aš jį už tai kritikuoju“, – sakė jis.

„Reikia pateikti ultimatumą: po 72 valandų į sandėlius vakarų Ukrainoje, kur yra jūsų pačių ginklai, kuriais žudomi mūsų kariai ir civiliai, bus suduotas branduolinis smūgis. Per tą laiką smūgio zonoje bus galima atlikti evakuaciją“, – cituojamas jis.

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Jis taip pat pareišė, kad rusai yra „geri žmonės“, o ukrainiečiai – „jų broliai“.

„Mes nenorime jų žudyti, mes norime sustabdyti šį kruviną, brolių tarpusavio karą“, – cituojamas jis.

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Zelenskis: Putinas nerizikuos panaudoti branduolinių ginklų

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įsitikinęs, kad Rusijos diktatorius V. Putinas nerizikuos panaudoti branduolinių ginklų, nes dėl to gali prarasti savo sąjungininkus.

Apie tai valstybės vadovas kalbėjo britų verslininko ir investuotojo Steveno Bartletto tinklalaidėje „The Diary of a CEO“.

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„Nemanau, kad jie (rusai) rizikuos panaudoti branduolinius ginklus, nes tuomet tikrai nebeturės jokių sąjungininkų. Esu tuo tikras“, – sakė V. Zelenskis.

Pasak jo, jei branduoliniai ginklai būtų panaudoti bent kartą, tai sudarytų prielaidas juos panaudoti ir kituose konfliktuose, o tai būtų katastrofa.

„Todėl manau, kad Putinas nerizikuos panaudoti branduolinių ginklų“, – sakė prezidentas.

Birželį Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos Kovos su dezinformacija centras pranešė, kad Rusijos režimas suintensyvino branduolinius grasinimus ir taip dar kartą parodė, jog Kremlius visiškai nenori diplomatinėmis priemonėmis užbaigti karo Ukrainoje.

Vyriausybės laikraštyje „Rossijskaja gazeta“ paskelbtame nuomonės straipsnyje buvo atvirai raginama mūšio lauke panaudoti taktinius branduolinius ginklus siekiant pralaužti Ukrainos ginkluotųjų pajėgų gynybą.

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