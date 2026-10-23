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Lenkijoje – tūkstantiniai protestai dėl teisės į abortą

2026-10-23 09:30 / šaltinis: ELTA
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2026-10-23 09:30
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Minint šeštąsias Lenkijos aukščiausiojo teismo įvesto beveik visiško abortų draudimo metines, Varšuvoje ir dar daugiau nei 20 šalies miestų ketvirtadienį tūkstančiai žmonių protestavo reikalaudami teisės į abortą.

Lenkijos vėliava (BNS nuotr.)

Minint šeštąsias Lenkijos aukščiausiojo teismo įvesto beveik visiško abortų draudimo metines, Varšuvoje ir dar daugiau nei 20 šalies miestų ketvirtadienį tūkstančiai žmonių protestavo reikalaudami teisės į abortą.

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Demonstracijos surengtos praėjus kelioms dienoms po to, kai parlamentas priėmė du įstatymų projektus, kurie katalikiškoje šalyje sušvelnintų abortų apribojimus, tačiau juos veikiausiai vetuos Lenkijos konservatyvusis prezidentas.

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Lenkijoje tūkstančiai žmonių protestavo dėl teisės į abortą

„Tai tik trupiniai“, – naujienų agentūrai AFP sakė fondo „Women Help Women“ direktorė ir organizacijos „Abortion Dream Team“ viena iš įkūrėjų Kinga Jelinska.

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Sostinėje Varšuvoje, nepaisant lietaus, prie parlamento protestavo apie 1 tūkst. žmonių.

„Per pastaruosius šešerius metus iš tiesų niekas nepasikeitė“, – teigė 36 metų Milia Niemiec (Milia Nemec), vadovaujanti abortų centrui „Abotak“, kuris moterims suteikia prieigą prie išteklių, įskaitant tabletes, taip pat erdvę ieškoti paramos ar atlikti medikamentinį abortą.

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Šiuo metu Lenkijoje abortas yra teisėtas tik tuo atveju, kai nėštumas yra nusikalstamos veikos, pavyzdžiui, išprievartavimo ar kraujomaišos, pasekmė, arba kai kyla grėsmė motinos gyvybei ar sveikatai.

Premjero Donaldo Tusko vyriausybė prieš pergalę 2023-iųjų rinkimuose žadėjo liberalizuoti abortų įstatymus, tačiau nesutarimai koalicijoje pristabdė pažangą.

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„Reikalaujame dekriminalizavimo ir prieigos prie abortų per valstybinę sveikatos apsaugos sistemą“, – socialinio tinklo „Instagram“ įraše teigė protesto organizatoriai, tarp kurių yra keletas Lenkijos aktyvistų ir teisių gynimo grupių.

Vienu įstatymo projektu būtų iš dalies dekriminalizuotas nėštumo nutraukimas ir dekriminalizuota pagalba atliekant abortą – už tai šiuo metu gresia iki trejų metų laisvės atėmimo, o antruoju būtų panaikintos 2020 metų Lenkijos aukščiausiojo teismo, Konstitucinio Teismo (TK), nutarties, kuria uždrausti abortai esant sunkiems vaisiaus apsigimimams, pasekmės.

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Prieš šį sprendimą 98 proc. teisėtų abortų Lenkijoje buvo atliekami būtent dėl šios priežasties.

Lenkijos nacionalinio sveikatos fondo (NFZ) duomenimis, 2026-ųjų pirmoje pusėje Lenkijos valstybinėse ligoninėse buvo atlikti tik 573 abortai.

Praėjusiais metais, NFZ duomenimis, valstybinėse ligoninėse atliktas 851 abortas.

2020 metų apribojimai sukėlė protestų bangą, kuri virto didžiausiomis demonstracijomis Lenkijoje nuo 1989-ųjų antikomunistinio judėjimo laikų.

Tikimasi, kad prezidentas Karolis Nawrockis (Karolis Navrockis), kurį palaikė tuomet valdžioje buvusi partija „Teisė ir teisingumas“ (PiS), inicijavusi ir palaikiusi 2020 metų teismo nutartį, vetuos abu įstatymų projektus.

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