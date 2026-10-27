Lenkija nesitaikstys su Rusija: ministras priminė, ko Europa negali pamiršti

Apie tai pranešė Lenkijos radijo žinių tarnyba rusų kalba.
Europa gavo skaudžią pamoką
„Mes nesutinkame, kad viskas turėtų ir toliau būti taip, tarsi nieko nebūtų nutikę, ypač kai kalbama apie rusiškų žaliavų, visų pirma dujų, naudojimą. Europa gavo labai skaudžią pamoką ir turi iš jos pasimokyti. Būtina stiprinti konkurencinį pranašumą, mažinti biurokratiją, įgyvendinti naujus reguliavimo mažinimo priemonių paketus ir kartu modernizuoti Europos energetikos rinką“, – sakė A. Domanskis.
Lenkijos finansų ministras taip pat pabrėžė būtinybę investuoti į technologinius pokyčius. Jis priminė, kad Vokietija tebėra svarbiausia Lenkijos prekybos partnerė. Vyriausybės vertinimu, į Vokietiją iškeliauja daugiau kaip ketvirtadalis viso Lenkijos eksporto.
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