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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Kardinalus pokytis: Zelenskis pirmą sykį prabilo apie saugumo garantijas agresorei

2026-10-28 16:00 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-28 16:00
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Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis bendraudamas su žurnalistais antradienį pirmą kartą pripažino būtinumą suteikti Rusijai saugumo garantijas taikaus karo sureguliavimo rėmuose, pranešė „Financial Times“. Tai žymi esminį Kyjivo pozicijos poslinkį JAV diplomatinėms pastangoms atnaujinti taikos derybas tarp Kyjivo ir Maskvos suaktyvėjimo fone, pažymi leidinys.

Kardinalus pokytis: Zelenskis pirmą sykį prabilo apie saugumo garantijas agresorei EPA
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Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis bendraudamas su žurnalistais antradienį pirmą kartą pripažino būtinumą suteikti Rusijai saugumo garantijas taikaus karo sureguliavimo rėmuose, pranešė „Financial Times“. Tai žymi esminį Kyjivo pozicijos poslinkį JAV diplomatinėms pastangoms atnaujinti taikos derybas tarp Kyjivo ir Maskvos suaktyvėjimo fone, pažymi leidinys.

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V. Zelenskis pareiškė, kad Vakarų šalys ilgainiui gali aptarti Maskvos reikalavimus dėl saugumo garantijų, tačiau pabrėžė, kad pirmiausia būtina išspręsti pačios Ukrainos saugumo užtikrinimo klausimus.

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„Pirmiausia mums reikia išspręsti šio karo klausimą ir tik po to ieškoti atsakymų į klausimus, kuriuos kelia Rusija, remdamasi savais įsivaizdavimais ir lūkesčiais saugumo srityje“, – pareiškė V. Zelenskis žurnalistams Kyjive.

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Pasak Ukrainos prezidento, pokario sureguliavimo ir saugumo garantijų aptarime privalo dalyvauti Europa. „Mes galime aptarti koncepcinius klausimus su rusais tarpininkaujant amerikiečiams. Bet jei pereisime prie saugumo garantijų aptarimo formato ir bus sutarta, kad šioms garantijoms reikės Europos dalyvavimo, tai Europa turi dalyvauti šiose derybose“, – pabrėžė V. Zelenskis.

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Pareiškimai apie Rusijos reikalavimus saugumo srityje ir dialogo tarp Vakarų bei Maskvos atnaujinimą liudija apie augantį Kyjivo susirūpinimą pastaruoju Rusijos ir JAV suartėjimu, rašo „FT“. V. Zelenskis pranešė, kad iki jį „pasiekdavo signalai“ apie galimą amerikiečių karinio buvimo Europoje sumažinimą. „Mano nuomone, saugumo garantijos Rusijai – tokia forma, kokia jas supranta pati Rusija, – reiškia saugumo architektūros Europoje ir pasaulyje pasikeitimą“, – pareiškė Ukrainos prezidentas.

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Bendraudamas su žurnalistais V. Zelenskis taip pat pakartojo reikalavimą aptarti teritorinius klausimus išimtinai valstybių lyderių lygiu. Ukrainos prezidentas išreiškė pasirengimą aptarti amerikiečių pasiūlymą dėl demilitarizuotos zonos sukūrimo abiejuose fronto linijos krantuose.

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

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Kontekstas: kodėl Ukraina prabilo apie saugumo garantijas Rusijai

2021 metų gruodį Rusija perdavė JAV ir NATO ultimatyvius reikalavimus dėl „saugumo garantijų“. Maskva reikalavo teisiškai uždrausti aljanso plėtrą, įskaitant Ukrainą ir kitas buvusias SSRS respublikas, nutraukti NATO karinę veiklą Ukrainoje, Rytų Europoje, Užkaukazėje bei Centrinėje Azijoje ir grąžinti aljanso pajėgų dislokavimą Europoje prie 1997 metų konfigūracijos.

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NATO atsisakė užverti duris naujiems nariams, pasiūliusi aptarti ginkluotės kontrolę ir rizikos mažinimą. Tuomet V. Putinas pareiškė, kad Rusijos reikalavimai ignoruoti. 2022 metų vasario 24 dieną skelbdamas apie invaziją, jis pasakė, kad Maskva 30 metų „bandė susitarti su Vakarais“, tačiau susidurdavo su „melu“ ir „šantažu“.

Iki šiol Kyjivas ir jo Vakarų sąjungininkai atmesdavo Rusijos reikalavimus suteikti saugumo garantijas iš NATO pusės ir masteliais atlikti Europos saugumo architektūros peržiūrą, vertindami juos kaip Maskvos bandymą atkurti savo įtakos sferą ir pakenkti kaimyninių valstybių suverenitetui.

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Praėjusių metų rugpjūtį V. Zelenskis atmetė Rusijos reikalavimus dėl saugumo garantijų spaudos konferencijos su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte metu. „Kai Rusija kelia saugumo garantijų klausimą, aš, tiesą pasakius, kol kas nežinau, kas jai grasina. Jie užpuolė mus, jie yra mūsų žemėje. Aš ne iki galo suprantu, kokių garantijų reikia agresoriui. Garantijų ko?“ – pareiškė tuomet Ukrainos prezidentas.

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M. Rutte ir vadovaujantys NATO šalių atstovai ilgą laiką atmeta Rusijos reikalavimus dėl derybų dėl saugumo garantijų vedimo iki galutinio taikos susitarimo su Ukraina pasiekimo, o taip pat galimybę aptarti Europos saugumo klausimus be jų dalyvavimo ir sutikimo.

Nepaisant to, lapkričio pradžioje yra planuojamas JAV, Kinijos ir Rusijos vadovų susitikimas, kurio metu gali būti aptarti svarbiausi pasaulyje saugumo klausimai. Paties susitikimo tikslus aptariamų klausimų paketas dar nėra paviešintas, kaip ir nėra iki galo aišku, ar toks susitikimas apskritai įvyks. 

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį paskelbtuose komentaruose perspėjo, kad numatomas Rusijos, JAV ir Kinijos lyderių susitikimas gali tapti įtakos perskirstymo platforma, panašia į tai, kas įvyko po Antrojo pasaulinio karo.

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