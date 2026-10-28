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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Perspėjimas Rusijai: „Apsunkins padėtį“

2026-10-28 16:19 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-28 16:19
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Ukrainai kuriant ir naudojant savo gamybos balistines raketas, Rusijai kils daugiau sunkumų, nes kai kurie geriausiai saugomi jos taikiniai taps pažeidžiami.

Griausminga naktis Rusijoje: po atakų kilo didžiuliai gaisrai (nuotr. Telegram)
GALERIJA (27)

Ukrainai kuriant ir naudojant savo gamybos balistines raketas, Rusijai kils daugiau sunkumų, nes kai kurie geriausiai saugomi jos taikiniai taps pažeidžiami.

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Tai interviu naujienų agentūrai „Ukrinform“ pareiškė Turkijos karo ir saugumo analitikas, Izmiro ekonomikos universiteto docentas Sitki Egeli, kuris yra dirbęs su pirmaujančiomis savo šalies gynybos pramonės įmonėmis.

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Turkų ekspertas: ukrainiečių balistinės raketos gali kelti grėsmę geriausiai saugomiems Rusijos taikiniams

„Balistinių raketų gamyba Ukrainoje apsunkins padėtį Rusijai, nes kai kurie geriausiai saugomi jos taikiniai taps pažeidžiami. Balistines raketas labai sunku perimti. Tam reikia didelių investicijų į sistemų kūrimą ir dislokavimą. Izraeliečiai ir amerikiečiai per karą su Iranu įsitikino, kad atskriejančių raketų skaičius visada būna didesnis nei turima raketų joms perimti“, – sakė S. Egeli.

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Ekspertas taip pat išreiškė abejonių dėl deklaruojamų Rusijos priešraketinės gynybos sistemų pajėgumų.

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„Manau, kad Rusijos pajėgumai gintis nuo balistinių raketų buvo perdėti nuo pat pradžių. Jie tvirtina, kad sistemos S-300 ar S-400 gali perimti balistines raketas, tačiau aš niekada nemačiau realių bandymų, kokius esame matę Kinijoje ar Europoje. Rusijos pajėgumai visada buvo labiau teoriniai nei realūs“, – sakė S. Egeli.

„Visi požymiai rodo, kad S-400 priešraketinės gynybos pajėgumai tėra didelė apgaulė. Reikia sujungti į vieną sistemą radarus, raketų perėmimo sistemas ir visus kitus elementus, ją išbandyti ir patikrinti. Be to, šiuolaikinės balistinės raketos manevruoja ir naudoja atsakomąsias priemones, įskaitant netikrus taikinius, kad suklaidintų priešraketinės gynybos sistemas“, – pridūrė jis.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, karo ekspertas ir labdaros fondo „Reactive Post“ įkūrėjas Pavlo Narožnyjus pareiškė, kad Ukraina pirmą kartą sėkmingai panaudojo savo gamybos balistinę raketą FP-7 prieš taikinį Rusijoje. Jis įvertino smūgį kaip sėkmingą, nes Rusijos sistemos S-400 nesugebėjo perimti raketos.

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