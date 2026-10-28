Budrys ragina dėti daugiau pastangų grąžinant deportuotus Ukrainos vaikus

Tai jis pabrėžė trečiadienį Vatikane susitikęs su Šventojo Sosto Valstybės sekretoriato sekretoriumi ryšiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupu Paulu Richardu Gallagheriu.
„Rusijos vykdomas ukrainiečių vaikų grobimas ir indoktrinacija yra vienas skaudžiausių šio karo nusikaltimų. Tarptautinė bendruomenė privalo dėti daugiau pastangų, kad šie vaikai kuo greičiau sugrįžtų į savo šeimas ir bendruomenes. Kartu turime išlaikyti tvirtą paramą Ukrainai ir aiškiai parodyti, kad už tarptautinės teisės pažeidimus neišvengiamai teks atsakyti“, – pranešime cituojamas K. Budrys.
Pabrėždamas Šventojo Sosto vaidmens svarbą, ministras paragino telkti papildomas tarptautines pastangas užtikrinant Ukrainos civilių apsaugą, vaikų sugrąžinimą ir pagalbą nuo Rusijos agresijos kenčiantiems gyventojams.
Susitikimo metu taip pat buvo apsikeista nuomonėmis ir kitais aktualiais tarptautinio ir Europos saugumo, pagarbos žmogaus teisėms ir laisvės, įskaitant religijos laisvę, bei Katalikų Bažnyčios vaidmens šiandieniniame pasaulyje klausimais.
ELTA primena, kad nuo 2022 metų, kai Maskva pradėjo visapusišką invaziją, Kyjivas yra užfiksavęs daugiau nei 20,5 tūkst. atvejų, kai Rusija deportavo arba prievarta perkėlė vaikus. Ukrainos pareigūnų skaičiavimu, daugiau nei 1,6 mln. vaikų tebėra Rusijos kontroliuojamose teritorijose, o iki šiol sugrąžinti 2 129 vaikai.
2023 m. kovą Tarptautinis baudžiamasis teismas išdavė arešto orderius Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui ir Rusijos vaikų teisių komisarei Marijai Lvovai-Belovai dėl įtariamų karo nusikaltimų, susijusių su Ukrainos vaikų deportavimu ir neteisėtu perkėlimu.
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Pagal šį anekdotą buvo sukurtas ir vieno garsiausių balių, įvykusio durnių laive, scenarijus, kuris vadinosi „Taivanas į Lietuvą investuos 1 milijardą eurų“. Tuometinė ministrė A. Armonaitė krykštavo, neva „Taivanas mums padovanojo naftos telkinį“.
Dabar jau, turbūt, ir „durnam“ aišku, kad tai tebuvo tik spektaklis, bandantis kažkaip pateisinti tuometinės UR ministerijos diplomatinį chuliganizmą, kurio dėka Lietuvai teko išgyventi skyrybas su Kinija už tai užsimokant prarastomis rinkomis ir šimtamilijoniniais nuostoliais.