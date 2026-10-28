Ukrainoje duris atvėrė Lietuvos lėšomis atstatytas reabilitacijos centras

Po rekonstrukcijos centre įrengtos 34 stacionarinio gydymo vietos, iš jų 15 – specialiai pritaikytose dvivietėse ir vienvietėse palatose. Daugiau nei 1,7 tūkst. kvadratinių metrų ploto centre dirbs 40 darbuotojų, teikiančių stacionarines ir ambulatorines paslaugas, įskaitant kineziterapiją, ergoterapiją, psichologinę bei logopedinę pagalbą.
Centras taip pat teiks profesinės reabilitacijos ir adaptacijos paslaugas. Bendradarbiaujant su medicinos universitetu, jame bus rengiami ir jauni medicinos specialistai.
„Įgyvendindama „Sužeistų ir nuo karo nukentėjusių asmenų reabilitacijos ir reintegracijos Ukrainoje programą“, Lietuva prisideda prie itin svarbaus tikslo – padėti veteranams bei civiliams, patyrusiems sunkius fizinius sužalojimus ir psichologines traumas, atsigauti ir vėl įsitraukti į aktyvų visuomeninį gyvenimą“, – pranešime cituojamas Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
Jis pažymėjo, kad Lietuva su Ukraina bendradarbiauja ne tik stiprindama reabilitacijos infrastruktūra, bet ir užtikrindama saugų ugdymą, atkurdama būtiniausias viešąsias paslaugas, statydama slėptuves bei stiprindama institucinį atsparumą.
Ukrainos sveikatos apsaugos ministras Viktoras Liaško savo ruožtu pabrėžė, kad reabilitacija yra nacionalinis prioritetas. Pasak jo, per pirmuosius devynis šių metų mėnesius stacionarinę reabilitaciją gavo beveik 171 tūkst. pacientų, o ambulatorines paslaugas – apie 170 tūkst.
„Šis centras stiprina Ukrainos reabilitacijos tinklą ir plečia galimybes gauti specializuotą pagalbą pacientams iš visos šalies. Lietuvos investicijos į infrastruktūrą ir specialistų rengimą bus naudingos žmonėms dar daugelį metų“, – sakė V. Liaško.
2,5 mln. eurų vertės centro rekonstrukciją finansavo Lietuva, o projektą įgyvendino Lietuvos tarptautinių partnerysčių centras LIPC | CPVA. Pasaulio sveikatos organizacija, remiama Europos Komisijos, centrui suteikė įrangą ir baldus.