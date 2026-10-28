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Zelenskis baiminasi, kad istorija pasikartos: „Nenorime, kad tai virstų Jalta“

2026-10-28 12:21 / šaltinis: ELTA / aut. / Publikavo:
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut. / Publikavo:
2026-10-28 12:21
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Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį paskelbtuose komentaruose perspėjo, kad planuojamas Rusijos, JAV ir Kinijos lyderių susitikimas gali tapti proga perskirstyti įtakos sferas, panašiai kaip po Antrojo pasaulinio karo.

V. Zelenskis lankosi Bučoje (nuotr. YouTube)
GALERIJA (27)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį paskelbtuose komentaruose perspėjo, kad planuojamas Rusijos, JAV ir Kinijos lyderių susitikimas gali tapti proga perskirstyti įtakos sferas, panašiai kaip po Antrojo pasaulinio karo.

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„Tikrai nenorime, kad tai virstų „Jalta nr. 2, 3, 4“, kai būtų perskirstomos įtakos sferos“, – sakė jis, turėdamas galvoje 1945 m. vykusį Sovietų Sąjungos, JAV ir Jungtinės Karalystės lyderių susitikimą, kuriame buvo sprendžiama dėl pokarinės pasaulio tvarkos.

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Kremlius yra nurodęs, kad rengiamasi kitą mėnesį Azijos ir Ramiojo vandenyno regiono aukščiausiojo lygio susitikimo kuluaruose surengti Rusijos prezidento Vladimiro Putino, JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Kinijos vadovo Xi Jinpingo susitikimą.

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„Kol kas nėra aiškiai apibrėžta, ką galėtų aptarti Kinija, Rusija ir Jungtinės Valstijos“, – žurnalistams sakė V. Zelenskis.

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Rusija jau daugelį metų siekia visapusiško susitarimo su Vašingtonu dėl Europos saugumo architektūros, ypač dėl NATO plėtros prie Rusijos sienų sustabdymo.

Maskva savo plataus masto invaziją į Ukrainą vadina atsaku į NATO keliamą grėsmę. Tačiau Kyjivas ir Vakarai šį argumentą atmeta ir invaziją vadina imperialistiniu V. Putino siekiu užgrobti svetimas teritorijas.

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„Rusija šio susitikimo nori labiau nei bet kas kitas“, – sakė V. Zelenskis, perspėdamas, kad Maskvai neturėtų būti suteiktas „dar vienas didelis diplomatinis pranašumas“.

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Trišalės Ukrainos, Rusijos ir JAV derybos

Šiuos komentarus V. Zelenskis išsakė artėjant kitą mėnesį Jungtiniuose Arabų Emyratuose (JAE) planuojamam Rusijos, Ukrainos ir JAV atstovų susitikimui, kuriuo siekiama atgaivinti derybas dėl daugiausia aukų Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo pareikalavusio konflikto užbaigimo.

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Susitikimo Abu Dabyje data dar nenustatyta, tačiau V. Zelenskis pareiškė, kad Ukraina norėtų jį surengti prieš galimas trišales Rusijos, JAV ir Kinijos lyderių derybas.

V. Zelenskis taip pat paragino Jungtines Valstijas padidinti oro gynybos sistemų „Patriot“ raketų tiekimą, nes jos itin svarbios atremiant Rusijos atakas.

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Pasak V. Zelenskio, šiais metais Ukraina iš JAV gaudavo po 12 tokių raketų per mėnesį, tačiau jai „per mėnesį reikia numušti 150 balistinių raketų“.

Kyjivas taip pat siekia susitarimo prieš žiemą nutraukti atakas prieš energetikos infrastruktūrą ir paliaubų jūroje, kurios padėtų užtikrinti saugų Ukrainos grūdų eksportą.

Tačiau Rusija yra atmetusi galimybę iš dalies sustabdyti karo veiksmus, kol nebus pasiektas galutinis taikos susitarimas.

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