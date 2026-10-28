Putinas trina rankomis: Suomijos ir Norvegijos lyderių pokalbis su Rusijos vadovu įžiebė įtampą Europoje

Kiti Europos lyderiai sukritikavo Alexanderį Stubbą ir Joną Gahrą Støre už tai, kad šie „veikė savarankiškai“, nesiekdami bendro Europos sutarimo. Tuo metu Rusija pareiškė, kad tai buvo tiesiog bandymas atlikti tam tikrą vaidmenį derybų procese.
Kaip pažymi leidinys, tai pirmas kartas, kai vienos iš Europos šalių, sąjungininkių su Kyjivu, lyderis paskambino Rusijos vadovui nuo praėjusių metų liepos, kai tai padarė Prancūzijos vadovas Emmanuelis Macronas. Tačiau ši iniciatyva sukėlė susirūpinimą.
Danijos ministrė pirmininkė M. Frederiksen perspėjo, kad į šią Norvegijos ir Suomijos iniciatyvą ji žiūri „labai skeptiškai“.
„Manau, kad Europa turėtų laikytis išvien, o ne veikti pavieniui“, – pridūrė ji.
Tuo metu Švedijos ministras pirmininkas Ulfas Kristerssonas pareiškė, kad nei jis, nei kiti Europos lyderiai apie šias derybas nebuvo informuoti.
Savo ruožtu Europos pareigūnas, dalyvaujantis derybų procese, „The Telegraph“ sakė, kad nesusitarus kyla pavojus, jog lyderiai kreipsis į V. Putiną „iš visų pusių, neturėdami aiškios Europos pozicijos“.
Kitas pašnekovas pažymėjo, kad Europa rizikuoja tapti Rusijos įrankiu, padedančiu D. Trumpui parodyti europiečius kaip kliūtį taikai pasiekti.
„Tai būtų naudinga V. Putinui, kuris, kaip visuotinai manoma, nėra pasirengęs nutraukti karo. Tačiau Kremlius pareiškė, kad bet kokiam susitarimui dėl paliaubų sėkmės būtinas Europos dalyvavimas“, – pabrėžia „The Telegraph“.
Oficialioje Kremliaus ataskaitoje teigiama, kad V. Putinas priminė A. Stubbui ir J. G. Støre pagrindines konflikto priežastis. Rusijos teigimu, tai reiškia, kad atsakomybė už jos invaziją tenka NATO plėtrai į rytus ir provakarietiškai Ukrainos vyriausybei.
„Jis pabrėžė, kad teisingas ir ilgalaikis taikos sureguliavimas įmanomas tik visiškai ir besąlygiškai atsižvelgus į teisėtus Rusijos interesus. Jis taip pat apkaltino konfrontacine politika pasižyminčias ES ir NATO šalis konflikto vilkinimu“, – teigiama Kremliaus pranešime.
Ši ataskaita sutampa su Europos pareigūnų vertinimu, kad Rusija mėgins pasinaudoti kitu taikos derybų dėl Ukrainos etapu, siekdama susilpninti NATO.
Stubbo ir Støre pokalbis su Putinu
Anksčiau Ukrainos prezidentas V. Zelenskis pareiškė, kad Norvegijos ir Suomijos lyderiai po pokalbio susidarė įspūdį, jog rusai rimtai nusiteikę dalyvauti susitikime Abu Dabyje.
„Iškart po pokalbio A. Stubbas ir J. G. Støre man paskambino ir pasakė, kad baigė pokalbį. Iš esmės jie perdavė įspūdį, kad rusai, regis, rimtai nusiteikę susitikti Abu Dabyje. Turėtų būti aptarti šie klausimai: pirmieji deeskalacijos žingsniai, pagrindiniai Ukrainos prioritetai, ypač saugumo srityje, ir apskritai šio karo nutraukimas“, – sakė valstybės vadovas.
Tuo metu laikraštis „Financial Times“ rašė, kad V. Putinas 90 minučių skaitė Šiaurės Europos šalių lyderiams istorijos paskaitą. Jis privertė Skandinavijos lyderius išklausyti ilgą kalbą apie tai, ką Kremlius vadina „pagrindinėmis konflikto priežastimis“.
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