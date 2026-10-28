Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Putinas trina rankomis: Suomijos ir Norvegijos lyderių pokalbis su Rusijos vadovu įžiebė įtampą Europoje

2026-10-28 10:24 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-28 10:24
Pridėkite kaip šaltinį Google

Suomijos ir Norvegijos lyderių pokalbis telefonu su Rusijos diktatoriumi sukėlė įtampą tarp Europos šalių, remiančių Ukrainą, o tai labai pradžiugino Vladimirą Putiną. Apie tai rašo „The Telegraph“.

Vladimiras Putinas (nuotr. Telegram) (nuotr. Telegram)
GALERIJA (27)

Suomijos ir Norvegijos lyderių pokalbis telefonu su Rusijos diktatoriumi sukėlė įtampą tarp Europos šalių, remiančių Ukrainą, o tai labai pradžiugino Vladimirą Putiną. Apie tai rašo „The Telegraph“.

REKLAMA
1

Kiti Europos lyderiai sukritikavo Alexanderį Stubbą ir Joną Gahrą Støre už tai, kad šie „veikė savarankiškai“, nesiekdami bendro Europos sutarimo. Tuo metu Rusija pareiškė, kad tai buvo tiesiog bandymas atlikti tam tikrą vaidmenį derybų procese.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip pažymi leidinys, tai pirmas kartas, kai vienos iš Europos šalių, sąjungininkių su Kyjivu, lyderis paskambino Rusijos vadovui nuo praėjusių metų liepos, kai tai padarė Prancūzijos vadovas Emmanuelis Macronas. Tačiau ši iniciatyva sukėlė susirūpinimą.

REKLAMA
REKLAMA

Danijos ministrė pirmininkė M. Frederiksen perspėjo, kad į šią Norvegijos ir Suomijos iniciatyvą ji žiūri „labai skeptiškai“.

REKLAMA

„Manau, kad Europa turėtų laikytis išvien, o ne veikti pavieniui“, – pridūrė ji.

Tuo metu Švedijos ministras pirmininkas Ulfas Kristerssonas pareiškė, kad nei jis, nei kiti Europos lyderiai apie šias derybas nebuvo informuoti.

Savo ruožtu Europos pareigūnas, dalyvaujantis derybų procese, „The Telegraph“ sakė, kad nesusitarus kyla pavojus, jog lyderiai kreipsis į V. Putiną „iš visų pusių, neturėdami aiškios Europos pozicijos“.

REKLAMA
REKLAMA

Kitas pašnekovas pažymėjo, kad Europa rizikuoja tapti Rusijos įrankiu, padedančiu D. Trumpui parodyti europiečius kaip kliūtį taikai pasiekti.

„Tai būtų naudinga V. Putinui, kuris, kaip visuotinai manoma, nėra pasirengęs nutraukti karo. Tačiau Kremlius pareiškė, kad bet kokiam susitarimui dėl paliaubų sėkmės būtinas Europos dalyvavimas“, – pabrėžia „The Telegraph“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Oficialioje Kremliaus ataskaitoje teigiama, kad V. Putinas priminė A. Stubbui ir J. G. Støre pagrindines konflikto priežastis. Rusijos teigimu, tai reiškia, kad atsakomybė už jos invaziją tenka NATO plėtrai į rytus ir provakarietiškai Ukrainos vyriausybei.

„Jis pabrėžė, kad teisingas ir ilgalaikis taikos sureguliavimas įmanomas tik visiškai ir besąlygiškai atsižvelgus į teisėtus Rusijos interesus. Jis taip pat apkaltino konfrontacine politika pasižyminčias ES ir NATO šalis konflikto vilkinimu“, – teigiama Kremliaus pranešime.

REKLAMA

Ši ataskaita sutampa su Europos pareigūnų vertinimu, kad Rusija mėgins pasinaudoti kitu taikos derybų dėl Ukrainos etapu, siekdama susilpninti NATO.

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Stubbo ir Støre pokalbis su Putinu

Anksčiau Ukrainos prezidentas V. Zelenskis pareiškė, kad Norvegijos ir Suomijos lyderiai po pokalbio susidarė įspūdį, jog rusai rimtai nusiteikę dalyvauti susitikime Abu Dabyje.

REKLAMA

„Iškart po pokalbio A. Stubbas ir J. G. Støre man paskambino ir pasakė, kad baigė pokalbį. Iš esmės jie perdavė įspūdį, kad rusai, regis, rimtai nusiteikę susitikti Abu Dabyje. Turėtų būti aptarti šie klausimai: pirmieji deeskalacijos žingsniai, pagrindiniai Ukrainos prioritetai, ypač saugumo srityje, ir apskritai šio karo nutraukimas“, – sakė valstybės vadovas.

Tuo metu laikraštis „Financial Times“ rašė, kad V. Putinas 90 minučių skaitė Šiaurės Europos šalių lyderiams istorijos paskaitą. Jis privertė Skandinavijos lyderius išklausyti ilgą kalbą apie tai, ką Kremlius vadina „pagrindinėmis konflikto priežastimis“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Analitikai apie Rusijos ateitį: po karo laukia du scenarijai, abu – nieko gero Putinui (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Putinas ėmė auklėti Europos lyderius: pokalbio metu išsakė visą pamokslą (1)
Vladimiras Putinas (Stop kadras iš Kremliaus „Telegram“ kanalo)
Europiečių skambutis Putinui sukėlė audrą: lyderiai susikirto (7)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų