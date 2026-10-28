Trumpas prabilo apie netrukus įvyksiantį Putino ir Zelenskio susitikimą

„Susitikimas bus surengtas labai greitai ir, manau, galėtų būti pasiekta didelė pažanga“, – žurnalistams sakė D. Trumpas, kalbėdamas apie diplomatines pastangas užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą.
Zelenskis prašo partnerių daugiau pagalbos
Rusija per dvi savaites į Ukrainos sostinę Kyjivą ir aplinkinį regioną paleido daugiau kaip 100 balistinių raketų, antradienį pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
„Darome viską, kas įmanoma, kad apsaugotume savo energetikos sektorių, infrastruktūrą ir logistiką. Tai nepaprastai sunki užduotis. Deja, yra ir aukų“, – sakė jis savo vakariniame kreipimesi.
V. Zelenskis dar kartą paragino partnerius tiekti raketas oro gynybos sistemoms „Patriot“, kad Ukraina galėtų apsiginti nuo Rusijos balistinių raketų atakų.
„Jei mūsų partnerių parama Ukrainai išliktų tokia pat stipri, ypač kalbant apie mūsų „Patriot“ sistemas ir kitus oro gynybos pajėgumus, Ukrainos padėtis būtų visiškai kitokia – gerokai geresnė ir diplomatiniu požiūriu“, – sakė jis.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.