Zelenskis prašo pagalbos: į Kyjivą paleista daugiau kaip 100 balistinių raketų

„Darome viską, kas įmanoma, kad apsaugotume savo energetikos sektorių, infrastruktūrą ir logistiką. Tai nepaprastai sunki užduotis. Deja, yra ir aukų“, – sakė jis savo vakariniame kreipimesi.
V. Zelenskis dar kartą paragino partnerius tiekti raketas oro gynybos sistemoms „Patriot“, kad Ukraina galėtų apsiginti nuo Rusijos balistinių raketų atakų.
„Jei mūsų partnerių parama Ukrainai išliktų tokia pat stipri, ypač kalbant apie mūsų „Patriot“ sistemas ir kitus oro gynybos pajėgumus, Ukrainos padėtis būtų visiškai kitokia – gerokai geresnė ir diplomatiniu požiūriu“, – sakė jis.
„Deja, tiekimas yra smarkiai ribojamas, o šių oro gynybos pagalbos paketų pristatymas vėluoja. Noriu padėkoti visiems mūsų partneriams, kurie paramą suteikia laiku. Tačiau, deja, pasitaiko ir vėlavimų“, – teigė Ukrainos prezidentas.
Zelenskis skundžiasi, kad JAV nepristato raketų
Pastarosiomis dienomis V. Zelenskis ne kartą skundėsi, kad JAV nepristato pažadėtų raketų, už kurias jau sumokėta.
Jis pareiškė besitikintis, kad lapkritį įvyks trišalės Ukrainos, JAV ir Rusijos atstovų derybos.
„Svarbu, kad Europa taip pat dalyvautų visuose diplomatiniuose procesuose. Ukraina visada pabrėžė, kad Europa turi dalyvauti ir turėti galimybę prisidėti prie sprendimų priėmimo“, – sakė jis.
„Ir tai, beje, galioja visiems Europoje. Niekas neturėtų likti nuošalyje“, – pridūrė V. Zelenskis.
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