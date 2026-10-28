Navickienė įsigijo buvusį Raudondvario dvaro automobilį pigiau nei rinkos kaina – žiniasklaida

LRT duomenimis, pasibaigus lizingo sutarčiai, Raudondvario dvaras automobilį už 30 tūkst. eurų pardavė bendrovei „Sostena“, o netrukus jį įsigijo S. Navickienė.
Teigiama, kad tokio automobilio rinkos vertė galėjo siekti daugiau kaip 46 tūkst. eurų. Sandorį tvirtino pati S. Navickienė, tuo metu dar tebevadovavusi įstaigai. Tai patvirtino ir pati įstaiga.
„Pagal įstaigos vidaus valdymo tvarką, galutinius sprendimus ir sutartis tvirtina įstaigos vadovas. 2023 m. automobilio priėmimo į eksploataciją aktą patvirtino tuometė įstaigos direktorė Snieguolė Navickienė“, – LRT raštu pateiktame atsakyme nurodė laikinoji Raudondvario dvaro direktorė Ugnė Žemgulienė.
LRT Tyrimų skyrius taip pat išsiaiškino, kad S. Navickienė, vadovaudama dvarui, jame įdarbino savo pensinio amžiaus dėdę ir tetą. Vėliau jie politikei padovanojo 5 hektarų sklypą Nevėžio slėnyje. Jis politikei atiteko 2018 metų birželį.
Pati S. Navickienė teigė, kad giminaičiai buvo įdarbinti dvare dėl tuo metu įstaigoje trūkusių specialistų ir jų kompetencijos.
Skelbiama, kad jie iš darbo įstaigoje pasitraukė kilus skandalui dėl situacijos dvare.
Anksčiau LRT Tyrimų skyrius pranešė, kad Raudondvario dvare buvo įdarbinta keliolika su rajoną valdančiais socialdemokratais susijusių asmenų. Tarp jų – ir buvusios ilgametės įstaigos vadovės S. Navickienės sūnus. Jis įstaigoje su pertrauka dirbo nuo 2019 m. birželio, tačiau rugpjūtį, po LRT paskelbto tyrimo, jis pareigų atsisakė.
Raudondvario dvarui S. Navickienė vadovavo nuo 2009 m. iki 2026 m., kai tapo Kauno rajono vicemere.
Klausimų dėl Raudondvario dvaro kilo paviešinus informaciją apie galimus pažeidimus įstaigos viešuosiuose pirkimuose. Skelbta, kad įstaigos laikinosios direktorės Kotrynos Ingos Morkūnaitės tėvas ir jos pavaduotojas ūkiui Egidijus Morkūnas buvo nurodytas kaip pirkimų iniciatorius ir kartu yra įmonės „Dvyniai ir Ko“ akcininkas.
Taip pat skelbta, kad Raudondvario dvare dirba ir premjero Mindaugo Sinkevičiaus sutuoktinė Aistė Sinkevičienė.
Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas rugsėjį sudarė darbo grupę, kuri nagrinės galimus pažeidimus įdarbinant darbuotojus viešojoje įstaigoje Raudondvario dvaras, įskaitant ir A. Sinkevičienę.