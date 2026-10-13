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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Viešųjų pirkimų tarnyba vertins Raudondvario dvaro automobilio lizingą

2026-10-13 22:15 / šaltinis: BNS
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2026-10-13 22:15
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Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) vertins 68,5 tūkst. eurų vertės Raudondvario dvaro išperkamąja nuoma įsigyto automobilio „Volvo XC90“ pirkimą, antradienį pranešė „15min“ naujienų portalas.

Raudondvario dvaro rūmai

Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) vertins 68,5 tūkst. eurų vertės Raudondvario dvaro išperkamąja nuoma įsigyto automobilio „Volvo XC90“ pirkimą, antradienį pranešė „15min“ naujienų portalas.

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Tai portalui patvirtino VPT direktoriaus pavaduotoja Viktorija Namavičienė.

„Norima įsitikinti, ar įsigyjant automobilį buvo laikomasi visų nustatytų teisės aktų reikalavimų“, – nurodė ji.

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„15min“ duomenimis, minėto automobilio lizingo sutartis ir komercinis pasiūlymas Centriniame viešųjų pirkimų portale buvo paviešinti spalio 12-ąją. Sutartis sausio 29-ąją sudaryta su bendrove „Luminor Lizingas“, visureigį perkant iš įmonės „Sostena“.

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Pasak portalo, sutartyje figūruoja buvusios Raudondvario dvaro direktorės Snieguolės Navickienės pavardė. Dabartinė laikinoji įstaigos vadovė Ugnė Žemgulienė, tiesiogiai žurnalistui nepateikusi pirkimo dokumentų, teigė, kad automobilį vairuodavo S. Navickienė.

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BNS skelbė, kad įdarbinimais Raudondvario dvare ir šios įstaigos pirkimais aktyviau imta domėtis po LRT žurnalistinio tyrimo, sukėlusio abejonių dėl premjero sutuoktinės Aistės Sinkevičienės galbūt fiktyvaus darbo dvare.

VPT anksčiau jau nusprendė nevertinti įstaigos direktorės pavaduotojo Egidijaus Morkūno įmonės 71 tūkst. eurų vertės sutarčių su Raudondvario dvaru dėl mažos pirkimų vertės, tuo metu teisėsauga netyrė pirkimų, nenustačiusi nusikalstamų veikų požymių.

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Paviešinus apie pirkimus, Kauno rajono savivaldybė pranešė E. Morkūną ir įstaigos laikinąją direktorę Kotryną Ingą Morkūnaitę nušalinusi nuo pareigų.

Kauno rajono savivaldybėje yra sudaryta darbo grupė galimiems pažeidimams dėl asmenų įdarbinimo dvare nagrinėti, tuo metu savivaldybės administracija pradėjo tyrimą dėl Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėjos ir šio skyriaus vyriausiosios specialistės.

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