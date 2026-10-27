Lenkijoje bus įkurtas „Patriot“ raketų techninės priežiūros centras

„Istorinis sprendimas!“ – paskelbdama apie centrą, socialiniame tinkle „X“ parašė Lenkijos gynybos viceministrė Magdalena Sobkowiak ir pridūrė, kad tai yra „daugelio mėnesių derybų“ rezultatas.
M. Sobkowiak teigė, kad Lenkija pralenkė Vokietijos, Nyderlandų ir Norvegijos pasiūlymus, o „Lenkijos pasiūlymas buvo įvertintas aukščiausiai“.
Valstybiniam transliuotojui „TVP Info“ ji sakė, kad šis susitarimas žymi Vašingtono požiūrio į dalijimąsi technologijomis bei specialistų gebėjimais pokytį.
Lenkija – su Ukraina besiribojanti NATO narė – yra svarbus logistikos centras, per kurį Kyjivo sąjungininkai siunčia karinę pagalbą, Ukrainai ginantis nuo Rusijos invazijos.
„Patriot“ raketos laikomos vienomis iš svarbiausių Ukrainos oro gynybos priemonių, šaliai siekiant atremti vis intensyvėjančius Rusijos raketų ir dronų smūgius.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis praėjusią savaitę pareiškė, kad kelios Europos šalys yra pasirengusios perduoti „Patriot“ raketų iš savo atsargų, tačiau laukia JAV pritarimo.
M. Sobkowiak teigė, kad techninės priežiūros centro sutarties vertė siekia 255 mln. JAV dolerių (228,7 mln. eurų), o jo įrengimas užtruktų kelis mėnesius.
Ji išreiškė viltį, kad šis projektas galiausiai padės Lenkijai sukurti pajėgumus gaminti „Patriot“ raketas šalies viduje.
JAV sąjungininkai Artimuosiuose Rytuose taip pat labai kliaujasi „Patriot“ sistemomis, gindamiesi nuo raketų atakų, siejamų su regioniniais konfliktais, į kuriuos yra įsitraukęs Iranas.
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