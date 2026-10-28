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Papildomos lėšos Vilniuje: ministerija prašo 2,85 mln. eurų vokiečių karių vaikų mokyklos infrastruktūrai

2026-10-28 07:10 / šaltinis: BNS
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2026-10-28 07:10
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Švietimo, mokslo ir sporto ministerija Vyriausybės prašo skirti dar 2,85 mln. eurų Vokietijos brigados karių vaikų mokyklai ir jos infrastruktūrai sostinėje. 

Pinigai (nuotr. Gedimino Bartuškos / ELTA)
GALERIJA (5)

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija Vyriausybės prašo skirti dar 2,85 mln. eurų Vokietijos brigados karių vaikų mokyklai ir jos infrastruktūrai sostinėje. 

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Kaip BNS teigė ministerija, prašomos lėšos būtų skirtos kompensuoti Vilniaus savivaldybės išlaidoms už infrastruktūros pritaikymą ir mokymo įrangos pirkimą vokiečių mokyklai.

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Kaip nurodoma Vyriausybės nutarimo projekte, Vilniaus valdžia rugsėjį paprašė šiemet tam skirti 4,53 mln. eurų, tačiau iš skirtų asignavimų ministerija teigia neturinti tokios sumos.  

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pinigai

„Atsižvelgiant į turimus asignavimus 2026 metais savivaldybei gali būti skirta 1,68 mln. eurų suma. (...) Todėl prašome 2026 metais ministerijai skirti 2,85 mln. eurų iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, siekiant padengti trūkstamą lėšų poreikį Vilniaus savivaldybės išlaidoms finansuoti“, – teigiama ministerijos parengtame nutarimo projekte. 

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Vyriausybė prašymą ketina svarstyti posėdyje trečiadienį. 

Vilniaus savivaldybės teigimu, papildomos lėšos reikalingos Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Ateities gatvėje remontui bei įrengimui, sporto aikštyno atnaujinimui, taip pat laikinų modulinių pastatų nuomai.

BNS rašė, kad atnaujintose centro patalpose mokysis 5-11 klasių moksleiviai, tuo metu rugsėjį atidarytu atnaujintu sporto aikštynu galės naudotis tiek  centro, tiek Vokietijos karių vaikams skirtos mokyklos bendruomenės.

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Pernai rugsėjį veiklą jau pradėjo vokiečių vaikams skirta mokykla „Deutsche Schule Vilnius“, ją lanko apie 20 vaikų, taip pat ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės, kurias lanko apie 40 vaikų. Įstaigos įsikūrė šalia Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro esančiuose moduliniuose pastatuose.

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Tuo metu Kaune Vokietijos karių vaikai bus ugdomi Aleksandro Stulginskio mokykloje, taip pat bus tvarkomas buvusios mokyklos pastatas Verkių gatvėje Kaune – jį planuojama rekonstruoti iki 2028 metų rudens. 

Švietimo ministrė Raminta Popovienė gegužę teigė, kad 2027 metais Lietuvoje planuojama ugdyti apie 470 Vokietijos brigados karių vaikų. 

Kaip skelbė BNS, Vokietija ketina Lietuvoje iki 2027 metų pabaigos dislokuoti 4–5 tūkst. karių. Dalis Vokietijos brigados karių į šalį atvyko ar ketina atvykti su šeimomis.

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