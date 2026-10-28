Vienkartinė 10 tūkst. eurų išmoka: skirs kiekvienam, Vilniaus rajone įsidarbinusiam pasieniečiui

Tai numato Vilniaus rajono savivaldybės ir VSAT pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas.
VSAT: Vilniaus rajone naujai įsidarbinusiems pasieniečiams – vienkartinė 10 tūkst. eurų išmoka
Pagal naujai savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką, vienkartinė 10 tūkst. eurų išmoka iš savivaldybės biudžeto bus skiriama naujiems pareigūnams, kurie pradės tarnybą minėtose Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje esančiose pasienio užkardose.
Paramos gavėjai įsipareigoja šiuose VSAT Vilniaus pasienio rinktinės padaliniuose nepertraukiamai ištarnauti penkerius metus.
Papildomai savivaldybės biudžeto lėšomis bus padengti visi pajamų mokesčiai valstybei – tokiu būdu užtikrinama, kad jaunas pareigūnas, pasirinkęs tarnybą Vilniaus rajone veikiančiose pasienio užkardose, savo karjeros pradžioje gautų visą numatytą finansinį paskatinimą.
Pasak Vilniaus rajono savivaldybės mero Roberto Duchnevičiaus, pareigūnų trūkumas vertintinas kaip nacionalinio saugumo iššūkis, kurio savivalda negali ir neturi stebėti iš šalies.
Skiriant tokią nemenką finansinę paramą, tikimasi ne tik sumažinti pasieniečių trūkumą užkardose, veikiančiose Vilniaus rajono teritorijoje, bet ir paskatinti vietos jaunimą rinktis šią profesiją, tarnauti ir kurti savo ateitį gimtajame krašte.
Toks VSAT pareigūnų finansinio skatinimo būdas Vilniaus rajone veikiančiose pasienio užkardose taikomas nebuvo.
Nuo 2024 m. tokį finansinio skatinimo modelį Vilniaus rajono savivaldybė pradėjo taikyti bendradarbiaudama su policija.
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