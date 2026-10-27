Putinas ėmė auklėti Europos lyderius: pokalbio metu išsakė visą pamokslą

Tai buvo pirmasis kartas, kai Rusijos režimo lyderis kalbėjosi su kuriuo nors iš Ukrainos Europos sąjungininkų nuo praėjusių metų liepos, kai V. Putinas kalbėjosi su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu.
Bendrame pranešime A. Stubbas ir J. Gahras Støre tikino, kad norėjo „tiesiogiai perduoti žinutes dėl būsimų derybų, siekiant padėti užbaigti karą“, kurios numatytos lapkričio mėnesį Abu Dabyje.
Savo komentaruose po pokalbio Kremlius leido suprasti, kad V. Putinas nėra suinteresuotas atsitraukti nuo savo griežtų reikalavimų dėl karo pabaigos. Ukraina teigia, kad tai prilygtų kapituliacijai.
V. Putinas „priminė [A. Stubbui ir J. Gahrui Støre] apie pirmines konflikto priežastis“. Rusija tikina, kad Vakarų šalys ir Ukrainos siekis įstoti į NATO privertė ją pradėti karą.
Kremlius paskelbė, kad Rusijos lyderis „pabrėžė, jog teisingas ilgalaikis taikos susitarimas įmanomas tik tuomet, jei į Rusijos teisinius interesus bus visapusiškai ir besąlygiškai atsižvelgta“, ir pasisakė prieš „ES ir NATO šalių konfrontacinę politiką, kuri užtęsia konfliktą“.
Pasak Kremliaus, trys lyderiai taip pat aptarė saugumo ir jūrų teisės klausimus Baltijos jūros regione ir Šiaurės Europoje.
Nausėda: vertintinos visos pastangos, vedančios į karo pabaigą Ukrainai priimtinu būdu
Lietuvos vadovas Gitanas Nausėda sako, kad visos pastangos, vedančios į Rusijos pradėto karo prieš Ukrainą pabaigimą šiai šaliai priimtinu būdu, yra vertintinos.
Taip jis sakė telefonu antradienį kalbėdamasis su Suomijos prezidentu Alexanderiu Stubbu. Per pokalbį aptartas kiek anksčiau vykęs jo ir Norvegijos ministro pirmininko Jono Gahro Store pokalbis su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu dėl karo Ukrainoje pabaigos.
Kaip pranešė prezidentūra, Suomijos prezidentas informavo apie pokalbio turinį, teigė, kad Suomijos prezidentas ir Norvegijos premjeras kalbėjo savo šalių vardu.
„Lietuvos vadovas pažymėjo, kad visos pastangos, vedančios į Rusijos karo prieš Ukrainą pabaigimą Ukrainai priimtinu būdu, yra vertintinos. Būtent tokiame kontekste Prezidentas vertina prieš pora dienų Osle įvykusį Norvegijos ir Suomijos vadovų susitikimą su JAV pasiuntiniais“, – teigiama pranešime.
„Lietuvos vadovas pasisako už europiečių dalyvavimą, tariantis dėl karo pabaigos sąlygų, tačiau klausimas, kas ir su kokiu mandatu atstovautų Europai galimose derybose, lieka atviras“, – pažymi prezidentūra.
Kaip skelbė ELTA, Suomijos prezidentas A. Stubbas ir Norvegijos ministras pirmininkas J. Store antradienį telefonu kalbėjosi su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu apie pastangas užbaigti karą Ukrainoje, Šiaurės šalių vadovai pokalbį apibūdino kaip atvirą ir dalykišką.
Pranešime pabrėžiama, kad prieš skambutį buvo pasikonsultuota su Ukraina.
Pokalbis su Rusijos prezidentu įvyko po spalio 20 d. Osle surengto susitikimo, kuriame dalyvavo J. Gahras Store, A. Stubbas, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir specialusis JAV pasiuntinys Steve'as Witkoffas.
Nuotoliniu būdu dalyvavo ir JAV prezidento Donaldo Trumpo žentas Jaredas Kushneris.
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