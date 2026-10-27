Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Melania Trump skelbia: paliaubų zona išplėsta už Oleškų ribų

2026-10-27 19:10 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-27 19:10
Pridėkite kaip šaltinį Google

JAV pirmoji ponia Melania Trump antradienio vakarą skelbia naują informaciją apie Ukrainos ir Rusijos paliaubas Oleškų mieste.

Melania Trump pirmininkaus JT Saugumo Tarybos posėdžiui. EPA-ELTA

JAV pirmoji ponia Melania Trump antradienio vakarą skelbia naują informaciją apie Ukrainos ir Rusijos paliaubas Oleškų mieste.

REKLAMA
2

Savo paskyroje platformoje „X“ ji pranešė, kad susitarimas įsigaliojo 2026 m. spalio 27 d. 4:00 Maskvos laiku.

„Siekiant užtikrinti civilių gyventojų saugumą ir palengvinti kritiškai svarbios humanitarinės pagalbos pristatymą, paliaubos buvo paskelbtos dviem dienomis anksčiau nei planuota. Paliaubų taikymo zona buvo išplėsta už Oleškų ribų Chersono srityje, siekiant užtikrinti saugų humanitarinių konvojų pravažiavimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tai patvirtino Rusijos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo jungtinis vadas generolas Valerijus Gerasimovas“, – rašo M. Trump.

REKLAMA
REKLAMA

Melanios Trump patarėjas: JAV pirmoji ponia pasirengusi tęsti humanitarines pastangas Ukrainoje

JAV pirmoji ponia M. Trump yra pasirengusi tęsti humanitarinę veiklą Ukrainoje, jei pasibaigus operacijai Oleškuose Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas sutiks toliau su ja bendradarbiauti.

REKLAMA
REKLAMA

Tai interviu naujienų agentūrai „Ukrinform“ pareiškė JAV pirmosios ponios vyresnysis patarėjas Markas Beckmanas.

Pasak jo, šiuo metu M. Trump daugiausia dėmesio skiria humanitarinei operacijai Oleškuose, kur padėtis, jos vertinimu, artėja prie katastrofiškos.

„Manau, po spalio 29 d. prireiks penkių–septynių dienų, kad būtų įgyvendinta viskas, ką planuojame. Po to, jei prezidentas Zelenskis ir prezidentas Putinas vėl sutiks, kad pirmoji ponia toliau dalyvautų, esu tikras, kad ji tęs šias humanitarines pastangas“, – sakė M. Beckmanas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jis pridūrė, kad JAV pirmoji ponia taip pat tiesiogiai bendradarbiauja su Ukraina ir Rusija rengiantis kitam Ukrainos vaikų sugrąžinimo į šeimas etapui.

M. Beckmanas paaiškino, kad, priimdama sprendimą prisidėti prie humanitarinės operacijos Oleškuose, JAV pirmoji ponia pratęsė buvo ankstesnę veiklą siekiant sugrąžinti vaikus namo.

REKLAMA

Pasak jo, per šešias ankstesnes operacijas komandai pavyko padėti 34 Rusijos prievarta perkeltiems vaikams grįžti į savo šeimas. Vykdydama šią veiklą pirmosios ponios komanda palaikė ryšius su Ukrainos ir Rusijos atstovais.

„Jau buvome užmezgę pasitikėjimu ir gera valia grindžiamus santykius, karo metu humanitarines pastangas iškeldami aukščiau geopolitinių nesutarimų“, – pažymėjo patarėjas.

REKLAMA

Pasak jo, M. Trump pirmiausia užmezgė ryšį su Ukraina, kuri palaikė jos iniciatyvą. Vėliau ji šį klausimą aptarė su Rusijos vadovybe.

M. Beckmanas paaiškino, kad daugiau kaip prieš mėnesį Ukrainos vadovybė raštu suteikė pirmajai poniai leidimą būti tarpininke, o vėliau ji gavo panašų raštišką Rusijos prezidento sutikimą.

„Pirmoji ponia visada laikėsi nuomonės, kad vaikų, moterų ir pagyvenusių žmonių gerovė turi būti svarbesnė už politinę ideologiją ar geopolitinius nesutarimus ir, be abejo, už karą“, – sakė vyresnysis patarėjas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jis pabrėžė, kad M. Trump ir toliau darys viską, ką gali, įgyvendindama humanitarines iniciatyvas, kad padėtų ukrainiečiams ir kitų pasaulio šalių gyventojams.

Kaip pranešta anksčiau, JAV pirmosios ponios M. Trump vyriausiasis patarėjas M. Beckmanas duodamas interviu naujienų agentūrai „Ukrinform“ pareiškė, kad Rusija patikino Ukrainą ir JAV gerbsianti laikinai okupuoto Oleškų miesto Chersono srityje gyventojų pasirinkimą, kur evakuotis.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Rusijos vėliava (nuotr. Dainiaus Labučio)
Prieš trišales derybas – neraminanti žinia iš Kremliaus
Vokietija atsakė į Lavrovo tiesioginį grasinimą: atkreipėme dėmesį (ELTA nuotr.)
Karas Ukrainoje. Lavrovas: karas Ukrainoje tęsis ir gali eskaluotis (53)
Žmonės po griuvėsiais, yra aukų: rusai raketomis smogė Kyjivui (nuotr. stop kadras)
Žmonės po griuvėsiais, yra aukų: rusai raketomis smogė Kyjivui, tarp taikinių – universiteto miestelis (1)
Volodymyras Zelenskis (nuotr. Telegram)
Zelenskis prabilo apie JAV pasiūlymus dėl karo pabaigos: įvardijo, kam Ukraina nepritars (19)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų