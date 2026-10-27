Melania Trump skelbia: paliaubų zona išplėsta už Oleškų ribų

Savo paskyroje platformoje „X“ ji pranešė, kad susitarimas įsigaliojo 2026 m. spalio 27 d. 4:00 Maskvos laiku.
„Siekiant užtikrinti civilių gyventojų saugumą ir palengvinti kritiškai svarbios humanitarinės pagalbos pristatymą, paliaubos buvo paskelbtos dviem dienomis anksčiau nei planuota. Paliaubų taikymo zona buvo išplėsta už Oleškų ribų Chersono srityje, siekiant užtikrinti saugų humanitarinių konvojų pravažiavimą.
Tai patvirtino Rusijos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo jungtinis vadas generolas Valerijus Gerasimovas“, – rašo M. Trump.
THE CEASEFIRE HAS COMMENCED The ceasefire between Ukraine and Russia took effect at 4:00am Moscow time on October 27, 2026. Timing was accelerated two days ahead of schedule to protect the safety of civilians and to facilitate the delivery of critical humanitarian aid. The ceasefire’s geographic area has expanded beyond Oleshky, within the Kherson Region, to provide safe passage for the humanitarian convoys. General Valery Gerasimov, Joint Chief of the General Staff of the Russian Armed Forces has confirmed.REKLAMA— MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) October 27, 2026
Melanios Trump patarėjas: JAV pirmoji ponia pasirengusi tęsti humanitarines pastangas Ukrainoje
JAV pirmoji ponia M. Trump yra pasirengusi tęsti humanitarinę veiklą Ukrainoje, jei pasibaigus operacijai Oleškuose Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas sutiks toliau su ja bendradarbiauti.
Tai interviu naujienų agentūrai „Ukrinform“ pareiškė JAV pirmosios ponios vyresnysis patarėjas Markas Beckmanas.
Pasak jo, šiuo metu M. Trump daugiausia dėmesio skiria humanitarinei operacijai Oleškuose, kur padėtis, jos vertinimu, artėja prie katastrofiškos.
„Manau, po spalio 29 d. prireiks penkių–septynių dienų, kad būtų įgyvendinta viskas, ką planuojame. Po to, jei prezidentas Zelenskis ir prezidentas Putinas vėl sutiks, kad pirmoji ponia toliau dalyvautų, esu tikras, kad ji tęs šias humanitarines pastangas“, – sakė M. Beckmanas.
Jis pridūrė, kad JAV pirmoji ponia taip pat tiesiogiai bendradarbiauja su Ukraina ir Rusija rengiantis kitam Ukrainos vaikų sugrąžinimo į šeimas etapui.
M. Beckmanas paaiškino, kad, priimdama sprendimą prisidėti prie humanitarinės operacijos Oleškuose, JAV pirmoji ponia pratęsė buvo ankstesnę veiklą siekiant sugrąžinti vaikus namo.
Pasak jo, per šešias ankstesnes operacijas komandai pavyko padėti 34 Rusijos prievarta perkeltiems vaikams grįžti į savo šeimas. Vykdydama šią veiklą pirmosios ponios komanda palaikė ryšius su Ukrainos ir Rusijos atstovais.
„Jau buvome užmezgę pasitikėjimu ir gera valia grindžiamus santykius, karo metu humanitarines pastangas iškeldami aukščiau geopolitinių nesutarimų“, – pažymėjo patarėjas.
Pasak jo, M. Trump pirmiausia užmezgė ryšį su Ukraina, kuri palaikė jos iniciatyvą. Vėliau ji šį klausimą aptarė su Rusijos vadovybe.
M. Beckmanas paaiškino, kad daugiau kaip prieš mėnesį Ukrainos vadovybė raštu suteikė pirmajai poniai leidimą būti tarpininke, o vėliau ji gavo panašų raštišką Rusijos prezidento sutikimą.
„Pirmoji ponia visada laikėsi nuomonės, kad vaikų, moterų ir pagyvenusių žmonių gerovė turi būti svarbesnė už politinę ideologiją ar geopolitinius nesutarimus ir, be abejo, už karą“, – sakė vyresnysis patarėjas.
Jis pabrėžė, kad M. Trump ir toliau darys viską, ką gali, įgyvendindama humanitarines iniciatyvas, kad padėtų ukrainiečiams ir kitų pasaulio šalių gyventojams.
Kaip pranešta anksčiau, JAV pirmosios ponios M. Trump vyriausiasis patarėjas M. Beckmanas duodamas interviu naujienų agentūrai „Ukrinform“ pareiškė, kad Rusija patikino Ukrainą ir JAV gerbsianti laikinai okupuoto Oleškų miesto Chersono srityje gyventojų pasirinkimą, kur evakuotis.
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