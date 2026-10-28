Eurolygos sensacija: kaip „Virtus“ iš autsaiderių tapo viena įdomiausių sezono komandų

Pirmiausia, reikia prisiminti pastarąjį „Virtus“ laikmetį – nuo sugrįžimo į Eurolygą penktą sezoną žaidžiantis Italijos krepšinio pasididžiavimas vienintelį sykį buvo pasiekęs įkrintamąsias, o toliau – nusivylimas po nusivylimo.
Istorinio Italijos klubo komplektacijos braižas taip pat buvo aiškus – patikrinti veteranai, artėjantys link karjeros pabaigos. Bet su kiekvienais metais klubo finansinės galimybės mažėjo, rezultatų nebuvo ir praėjusią vasarą nuspręsta pasirinkti naują kryptį.
Puolimo lyderių, Carseno Edwardso ir Matthew Morgano, netekęs „Virtus“ nusprendė rizikuoti su Eurolygoje dar nepatikrintais variantais.
Ir pradžia nieko gero nežadėjo. Iš pradžių buvo užtrukta su vyr. trenerio paieška, kuriuo antroje birželio pusėje buvo paskirtas Europos čempionas Alexas Mumbru, o pirkiniai vienas po kito nieko skambaus nežadėjo.
Diarra
Iš svarbių praėjusio sezono žaidėjų komandoje liko tik Derrickas Alstonas ir Mouhametas Dioufas, bet didžiausią įspūdį kol kas iš ne „Virtus“ pirmamečių daro Aliou Diarra.
24-erių centras pernai niekuo neišsiskyrė, o šio sezono starte jau yra vienas ryškiausių Eurolygos centrų. Mobilumu ir ypatinga koordinacija išsiskiriantis aukštaūgis pirmauja pagal blokuojamus metimus lygoje (vid. 2,4), o jo statistika nepriekaištinga – 11,4 taško, 6,4 atkovoto kamuolio ir 18,4 naudingumo balo.
Ir visa „Virtus“ komanda surinkta atletiška, su dydžiu kiekvienoje pozicijoje, kas leidžia A.Mumbru nuolat naudoti susikeitimo gynybą, o puolime susirinkti net po 14,4 kamuolio. Čia yra vienas pagrindinių akcentų žaidžiant su „Virtus“.
Kalbant apie naujokus, čia išsiskiria du žaidėjai – Wendellis Moore‘as (vid. 12,4 tšk.) ir Marcusas Carras (vid. 13,8 tšk.). Būtent šis tandemas yra rezultatyviausias Eurolygoje, o dar dviženklį taškų skaičių renka minėti A.Diarra su D.Alstonu (vid. po 12,4)
25-erių W.Moore‘as yra praeities pirmojo rato NBA šaukimas, atstovavęs prestižiniam Djuko universitetui, bet galiausiai stipriausioje pasaulio lygoje įsitvirtinti jam nepavyko ir teko atsigręžti į Europą, kur dėmesio tikrai netrūko.
Ne vieno Eurolygos klubo radare buvęs 196 cm ūgio puolėjas labai mėgsta atviros aikštės krepšinį, gali tiek veržtis, tiek stabiliai atakuoti iš toli ir turi gerą dydį bei įgūdžius savo pozicijai. Viskas atitinka pagal tai, ką nori žaisti A.Mumbru.
Carras
Tuo metu M.Carro karjera kyla neįtikėtinu greičiu – dar prieš 1,5 metų įžaidėjas rungtyniavo Kanados lygoje, bet išskirtinis sezonas Viurcberge atvėrė kanadiečiui kelią į platesnius vandenis.
Savo Eurolygos momentą ir prisistatymą plačiajai publikai 27-erių 187 cm ūgio gynėjas turėjo anksti – trečiame ture smeigė pergalingą metimą į Eurolygos čempionų krepšį ir sušoko pergalingą šokį šalia Georgioso Bartzoko.
Šalia M.Carro ir W.Moore‘o perimetre dar yra Rasheedas Bello ir Trentas Frazieris. Pastarasis dar praeityje buvo viliotas Kauno „Žalgirio“ ir nors startas jiems Eurolygoje nėra ypatingas, jie prisideda prie to laukinio ir įtraukiančio krepšinio, su kuriuo „Virtus“ skaičiavo keturių pergalių seriją.
Puolėjų grandyje yra dar du dideli kūnai – švedas Bobi Klintmanas ir pernai trumpai Tel Avivo „Hapoel“ kojas apšilęs Kessleris Edwardsas.
Mumbru
Ir jei pirmajame ture prieš Stambulo „Fenerbahče“ atkarpomis galėjo atrodyti, ką šita komanda veiks Eurolygoje, per trumpą atkarpą jie savo žaidimu prisitraukė neutralius sirgalius, tarp kurių ir mane.
„Virtus“ yra be konkurencijos jauniausia lygos komanda – amžiaus vidurkis nesiekia 25 metų. Pridėkime dar būrį įdomių ištrauktų pirmamečių, momentais laukinį, bet modernų krepšinį ir išties gauname tobulą mišinį, priverčiantį įsijungti jų rungtynes.
Marco Bellinelli, Milošo Teodosičiaus, Tornikes Shengelios, Willo Clyburno ar kitų veteranų laikai Bolonijoje greitai pasimiršo ir „Virtus“ vadovai turėtų trinti rankomis dėl pasirinktos naujos krypties. O ir ji mums neturėtų atrodyti svetima – šita komanda primena Šarūno Jasikevičiaus auksinius laikus „Žalgiryje“, kai į Kauną atvykdavo nepatikrinti Eurolygos žaidėjai, bet netrukus užsitarnaudavo vardą.
„Virtus“ su „Žalgiriu“ tai bus trečias mačas namuose šį sezoną ir kol kas jie apgynė namų sienas tiek prieš Pirėjo „Olympiacos“, tiek prieš Vitorijos „Baskonia“. „Paladozza“ arenoje mačo startas – 21.30 val., o jį stebėkite per TV3 televiziją ir portale Krepsinis.net.
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