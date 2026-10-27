JAV svarsto dar vieną rimtą nuolaidą Rusijai

Pasak su derybomis susipažinusių šaltinių, Rusijos pareigūnai siekė to kaip dalies platesnių derybų dėl fondo dalyvavimo gabenant rusišką dyzelinį kurą į JAV.
Trumpas svarsto dar vieną nuolaidą Putinui?
Vienas JAV pareigūnas patvirtino, kad administracija vertina fondo prašymą panaikinti sankcijas, siekdama „pagerinti JAV ir Rusijos santykius bei padėti užbaigti karą“. Tas pats pareigūnas pagyrė fondo vadovą Kirilą Dmitrijevą kaip „pagalbinį pasiuntinį“ JAV derybininkams diskusijose dėl konflikto užbaigimo.
Sankcijų panaikinimas Rusijos tiesioginių investicijų fondui reikštų reikšmingą atsitraukimą nuo ilgametės JAV pozicijos naudoti ekonominį spaudimą, siekiant priversti Rusiją pakeisti savo elgesį. Fondas investavo milijardus dolerių į Rusijos įmones, dažnai kartu su investuotojais iš Artimųjų Rytų ir kitur, siekdamas išplėsti Rusijos įtaką pasaulyje.
Joe Bideno administracija įvedė sankcijas šiam fondui praėjus kelioms dienoms po Rusijos invazijos į Ukrainą 2022 m. pradžios.
Dabar šis fondas atlieka svarbų vaidmenį įgyvendinant D. Trumpo dyzelino sandorį, padėdamas organizuoti pirmuosius Rusijos dyzelino siuntimus į JAV.
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