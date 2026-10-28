Europa abejoja, ar po rinkimų Trumpas taps nuosaikesnis: „Nemanome, kad jo nenuspėjamumas pasikeis“

Pernai į valdžią grįžęs D. Trumpas ne kartą supurtė visą žemyną – nuo mūšio lauko Ukrainoje iki Europos verslo pasaulio. Per audringus 22 mėnesius nenuspėjamas JAV vadovas smarkiai pakeitė savo poziciją Kyjivo atžvilgiu, įvedė muitus sąjungininkėms ir grasino užimti Grenlandiją.
Atrodo, kad per rinkimus lapkričio 3 d. JAV rinkėjai gali nubausti D. Trumpo Respublikonų partiją ir perduoti demokratams Atstovų Rūmų arba Senato, o gal ir abejų Kongreso rūmų kontrolę.
Tikimasi, kad priešiškai nusiteikęs Kongresas galėtų apriboti D. Trumpo veiksmų laisvę, tačiau ne vienas Europos Sąjungos (ES) ir NATO pareigūnas naujienų agentūrai AFP sakė abejojantis, kad didelis pralaimėjimas rinkimuose priverstų jį elgtis santūriau tarptautinėje arenoje.
„Nemanome, kad jo nenuspėjamumas pasikeis“, – sakė vienas aukšto rango ES diplomatas.
Kol kas Europos Sąjunga vengia viešai atskleisti savo vertinimus.
„Nekomentuosime jokių rinkimų nei ES, nei užsienyje. Palaukime jų rezultatų ir tada matysime, kaip viskas klostysis“, – sakė Europos Komisijos atstovė Paula Pinho.
Pareigūnų teigimu, būsimi JAV rinkimai nėra plačiai aptarinėjami ES institucijose ir už uždarų durų.
„Manau, taip yra todėl, kad, pirma, sunku nuspėti rezultatus, antra, nesinori puoselėti pernelyg didelių vilčių dėl pokyčių ir, trečia, neaišku, kiek net ir didelė demokratų pergalė paveiktų užsienio politiką“, – sakė kitas aukšto rango ES diplomatas.
Ukraina ir muitai
Prieš rinkimus D. Trumpas vėl sukėlė nerimą Europoje dar kartą užsipuolęs Ukrainą ir ėmęs rodyti palankumą Rusijai, Vašingtonui atnaujinus pastangas užbaigti karą.
Nors demokratų pergalė galėtų lemti aktyvesnę Ukrainą remiančią daugumą Kongrese, ES nesitiki, kad Jungtinės Valstijos vėl padidintų paramą Kyjivui.
Briuselio pareigūnai teigia daugiausia dėmesio skiriantys tam, kaip kitais metais užkišti 70 mlrd. eurų skylę Ukrainos finansuose. Jie ragina tokias šalis kaip Jungtinė Karalystė, Kanada ir Japonija labiau prisidėti, tačiau JAV paramos tikrai nesitiki.
Taip pat beveik nesitikima, kad būtų iš esmės atšaukti D. Trumpo Europai įvesti muitai.
Diplomatai ir pareigūnai primena, kad po pirmosios D. Trumpo kadencijos prireikė kelių mėnesių, kol prezidentas demokratas Joe Bidenas sušvelnino muitus ES plienui, tačiau net ir tada liko kai kurių apribojimų.
Neseniai Vašingtone įsikūrusios Užsienio santykių tarybos atlikta apklausa parodė, kad tik ketvirtadalis amerikiečių pritaria visiškam muitų ES panaikinimui.
JAV pajėgos Europoje
Panašiai mąstoma ir NATO. Sąjungininkės Europos su nerimu laukia Pentagono peržiūros dėl JAV pajėgų dislokavimo žemyne rezultatų. Manoma, kad jie bus paskelbti gruodį.
Vyrauja nuomonė, kad JAV sumažins Europoje dislokuotų pajėgų skaičių, tačiau viliamasi, jog mažinimas nebus pernelyg didelis. Keli NATO diplomatai sakė nemanantys, kad kadencijos vidurio rinkimai turės įtakos šiai peržiūrai.
Pasikeitus Kongreso sudėčiai JAV įstatymų leidėjai galėtų aktyviau reikšti paramą Aljansui, tačiau bendra kryptis jau aiški – Europa stiprina pastangas prisiimti didesnę atsakomybę už savo gynybą.
„Kad ir kokie būtų rinkimų rezultatai, toliau eisime pasirinktu keliu“, – sakė vienas Europos diplomatas.
Trumpas gali įsisiautėti dar labiau
Taip pat nuogąstaujama, kad po kadencijos vidurio rinkimų padėtis gali dar pablogėti.
Jei respublikonams pavyktų išlaikyti Kongreso kontrolę, tai galėtų suteikti D. Trumpui daugiau pasitikėjimo. O jei jie pralaimėtų, prezidentas galėtų mėginti nukreipti dėmesį nuo vidaus problemų kurstydamas įtampą užsienyje.
„Amerikos istorijoje būta prezidentų, kurie, susidūrę su problemomis šalyje, daugiau dėmesio skirdavo tarptautinei arenai“, – sakė Bruce'as Stokesas, analitinio centro „German Marshall Fund“ kviestinis ekspertas.
Baltieji rūmai gali ir toliau kelti nerimą Europai įvairiais veiksmais – nuo karo Irane aštrinimo iki dar stipresnio spaudimo Ukrainai.
„Trumpas parodė, kad negali pakęsti nebūdamas dėmesio centre“, – sakė B. Stokesas ir pridūrė, kad jeigu tam reikės aktyviau veikti pasaulinėje arenoje, nesvarbu, ar teigiamai, ar neigiamai, gali būti, kad būtent taip ir nutiks.
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