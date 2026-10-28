VTEK nepradės tyrimo dėl Palucko žmonos įdarbinimo Vilniaus rajono poliklinikoje

Tokį sprendimą komisija priėmė įvertinusi anksčiau surinktą papildomą informaciją apie I. Paluckės įdarbinimą įstaigoje, kuriai vadovauja buvęs G. Palucko patarėjas sveikatos klausimais Evaldas Navickas.
ELTA primena, kad su prašymu atlikti tyrimą į VTEK kreipėsi Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcija.
Konservatoriai prašė įvertinti, ar E. Navickas, priimdamas sprendimą dėl I. Paluckės įdarbinimo arba dalyvaudamas jį priimant, nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų.
Taip pat prašyta išsiaiškinti, ar apie planuojamą įdarbinimą buvo informuotas Vilniaus rajono meras socialdemokratas Robertas Duchnevičius.
Rugsėjį naujienų portalas „Delfi“ skelbė, kad I. Paluckė įsidarbino vidinės komunikacijos koordinatore Vilniaus rajono poliklinikoje.
R. Duchnevičius anksčiau Eltai teigė įdarbinimo aplinkybes aptaręs su E. Navicku. Pasak mero, įstaigos vadovas patikino, kad I. Paluckė buvo priimta atsižvelgiant į jos kompetencijas.
Savo ruožtu poliklinikos atstovai nurodė, kad I. Paluckė į pareigas buvo priimta atrankos būdu, įvertinus kandidatų kompetencijas ir profesinę patirtį.
G. Paluckas taip pat anksčiau tikino, kad jo sutuoktinė įdarbinta pagal turimas kompetencijas.
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