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VTEK svarstys Paluckės žmonos įdarbinimo ir Matjošaitytės bei Endrijaičio galimų interesų deklaravimo klausimus

2026-10-28 05:56 / šaltinis: ELTA
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2026-10-28 05:56
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Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) trečiadienio posėdyje ketina svarstyti, ar pradėti tyrimą dėl ekspremjero Gintauto Palucko sutuoktinės Ilmos Paluckės įdarbinimo aplinkybių Vilniaus rajono poliklinikoje, taip pat – dėl galimų Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) narės Lauros Matjošaitytės asmeninių ryšių su Mokesčių inspekcijos vadovu Martynu Endrijaičiu.

Vyriausiosioji tarnybinės etikos komisija (VTEK). Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) trečiadienio posėdyje ketina svarstyti, ar pradėti tyrimą dėl ekspremjero Gintauto Palucko sutuoktinės Ilmos Paluckės įdarbinimo aplinkybių Vilniaus rajono poliklinikoje, taip pat – dėl galimų Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) narės Lauros Matjošaitytės asmeninių ryšių su Mokesčių inspekcijos vadovu Martynu Endrijaičiu.

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Surinkti papildomos informacijos dėl VRK narės bei Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) viršininko galimai nedeklaruotų privačių interesų, taip pat ekspremjero žmonos įdarbinimo aplinkybių komisija nusprendė prieš tris savaites vykusiame posėdyje.

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Su prašymu atlikti tyrimą dėl I. Paluckės į komisiją kreipėsi Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcija. 

Rugsėjį naujienų portalas „Delfi“ rašė, kad I. Paluckė vasarą įsidarbino vidinės komunikacijos koordinatore Vilniaus rajono poliklinikoje, kuriai vadovauja anksčiau ekspremjero patarėju sveikatos klausimais dirbęs Evaldas Navickas. 

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G. Palucko viešųjų ir privačių interesų deklaracijoje nurodyta, kad jo sutuoktinė poliklinikoje pradėjo dirbti rugpjūčio 17 d. Jis pats „Delfi“ sakė, kad žmona į darbą buvo priimta pagal turimas kompetencijas.

Tuo metu į VTEK dėl galimai nedeklaruotų L. Matjošaitytės ir M. Endrijaičio interesų kreipėsi komunikacijos specialistas Karolis Žukauskas. Jis savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje prieš kurį laiką skelbė, kad L. Matjošaitytė ir M. Endrijaitis yra pora bei gyvena kartu. 

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Pasak komunikacijos specialisto šaltinių, jiedu šį faktą esą slepia nuo visuomenės ir, nors Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas reikalauja, savo antrųjų pusių nėra deklaravę VTEK teikiamose privačių interesų deklaracijose. 

Kaip skelbta, naujienų portalas „Delfi“ rašė, kad VMI viršininkas neigia viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją.

Valstybinėje tarnyboje ar atitinkamas pareigas einantis asmuo privalo savo paties privačių interesų deklaracijoje nurodyti duomenis apie savo antrąją pusę. 

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