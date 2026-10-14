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Mindaugas Lingė kreipėsi į VTEK dėl galimo finansų ministro interesų konflikto

2026-10-14 21:12 / šaltinis: ELTA
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2026-10-14 21:12
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Konservatorius Mindaugas Lingė kreipėsi į Vyriausiosios tarnybinės etikos komisiją (VTEK) prašydamas ištirti galimą finansų ministro Taurimo Valio interesų konfliktą, susijusį su ankstesnėmis jo pareigomis Šeimos kredito unijos valdyboje. 

Mindaugas Lingė. ELTA / Dainius Labutis

Konservatorius Mindaugas Lingė kreipėsi į Vyriausiosios tarnybinės etikos komisiją (VTEK) prašydamas ištirti galimą finansų ministro Taurimo Valio interesų konfliktą, susijusį su ankstesnėmis jo pareigomis Šeimos kredito unijos valdyboje. 

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Dokumente, su kuriuo susipažino ELTA, komisijos prašoma įvertinti, ar T. Valys, eidamas Šeimos kredito unijos valdybos nario pareigas, nepažeidė įstatymo, privačių interesų deklaracijoje nenurodęs, kad šios unijos valdybos pirmininkas bei administracijos vadovas Žygimantas Valys yra jo brolis. 

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Taip pat prašoma ištirti, ar finansų ministras nepadarė pažeidimo nenusišalindamas Vyriausybei sprendžiant dėl Centrinio kredito unijų įstatymo pakeitimo projekto bei „kitų su kredito unijų reguliavimu susijusių sprendimų rengimo, svarstymo ir priėmimo“. 

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VTEK taip pat siūloma įvertinti, ar T. Valio dalyvavimas įgyvendinant nacionalinis plėtros banko ILTE akcininko teises, nesukelia interesų konflikto dėl Šeimos kredito unijos kaip ILTE finansų tarpininkės ir skatinamųjų priemonių gavėjos. 

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„Išreikalauti iš Vyriausybės kanceliarijos duomenis apie visus T. Valio pareikštus nusišalinimus nuo 2026 m. liepos 14 d., o iš ILTE – duomenis apie su Unija sudarytas ir galiojančias garantijų, fondų ir kitų skatinamųjų priemonių sutartis, jų sumas ir po 2026 m. liepos 14 d. priimtus sprendimus dėl Unijos“, – nurodoma dokumente. 

Ministras galimą interesų konfliktą neigia

Finansų ministras Taurimas Valys neigia galimą interesų konfliktą dėl savo ankstesnės veiklos kredito unijoje. Pasak ministro, visa informacija apie jo ryšius su finansų įstaiga yra viešai deklaruota, o pradėjęs eiti pareigas jis visiškai pasitraukė iš jos veiklos.

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T. Valys tikina, kad jo brolio vadovaujama kredito unija nesulaukė jokių išskirtinių Finansų ministerijos privilegijų, o sprendimų, kuriais būtų siekiama pagerinti jos padėtį, jis kaip ministras nepriėmė.

Teigia pardavęs visus kredito unijos pajus

T. Valys patikino, kad visi jo turėti kredito unijos pajai yra parduoti ir jis yra visiškai pasitraukęs iš finansų įstaigos veiklos.

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Ministras taip pat paaiškino aplinkybes, kuriomis pasitraukęs iš kredito unijos įsigijo anksčiau naudotą automobilį.

Pasak jo, automobilį, kuriuo naudojosi daugiau nei ketverius metus, jis įsigijo už maždaug 14 tūkst. eurų. Tuo metu transporto priemonė buvo septynerių su puse metų senumo. 

Jo teigimu, automobilio kaina atitiko rinkos sąlygas, o analogiškų transporto priemonių kainas galima patikrinti automobilių pardavimo portaluose.

ELTA primena, kad finansų ministras dėl savo ankstesnės veiklos kredito unijoje klausimų sulaukė ir praėjusią savaitę Seime. 

Tuomet jis aiškino automobilio, kuriuo anksčiau naudojosi, įsigijimo aplinkybes bei tikino, kad visa su sandoriu susijusi informacija yra viešai deklaruota.

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