Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kariuomenė svarsto kelis visuotinio šaukimo modelius: „Su mažiau išimčių, mažiau galimybių išsisukti“

Tarnybą būtų galima derinti su studijomis
2026-10-28 11:26 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-28 11:26
Pridėkite kaip šaltinį Google

Siekiant Lietuvoje įvesti visuotinį šaukimą, reikėtų griežtinti šaukimo į privalomąją karo tarnybą tvarką ir mažinti galimybių jos išvengti, tačiau kartu svarstomi būdai tarnybą derinti su studijomis, sako kariuomenės pulkininkas Gintaras Koryzna. Tuo metu asociacijos „Visuotinė gynyba“ vadovo Tomo Godliausko teigimu, tarnauti pirmiausia turėtų būti kviečiami mokyklą baigę 18–19 metų jaunuoliai, o ateityje privalomasis šaukimas apimtų ir moteris.

Po pratybų į Lietuvos karo akademiją sugrįžta kariūnai (nuotr. Dainiaus Labučio)
GALERIJA (24)

Siekiant Lietuvoje įvesti visuotinį šaukimą, reikėtų griežtinti šaukimo į privalomąją karo tarnybą tvarką ir mažinti galimybių jos išvengti, tačiau kartu svarstomi būdai tarnybą derinti su studijomis, sako kariuomenės pulkininkas Gintaras Koryzna. Tuo metu asociacijos „Visuotinė gynyba“ vadovo Tomo Godliausko teigimu, tarnauti pirmiausia turėtų būti kviečiami mokyklą baigę 18–19 metų jaunuoliai, o ateityje privalomasis šaukimas apimtų ir moteris.

REKLAMA
2

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tiek vyrų, tiek moterų, jaunų žmonių tarnyba valstybei – kariuomenėje ar kažkokiose kitose formose ir modeliuose, kuriuos išdirbtų krašto apsaugos sistema – yra siekiamybė“, – laidoje „ELTA pokalbis“ sakė T. Godliauskas.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak jo, pagrindinė šaukiamųjų grupė turėtų būti 18–19 metų jaunuoliai, kurie pareigą valstybei atliktų iš karto po mokyklos, o kitoms amžiaus grupėms reikėtų išlaikyti galimybę prisijungti prie tarnybos savanoriškai.

REKLAMA

„Kalbant apie visuotinį šaukimą, pirmiausia šnekame apie jaunus žmones, kurie tampa sudėtine mūsų valstybės visuomenės dalimi, baigia mokslus, vienaip ar kitaip turi įgyti tam tikras reikalingas bazines žinias ir pajusti savo indėlio bei prisidėjimo svarbą valstybei tada, kai valstybei to reikės. Aš sakyčiau, kad turime šnekėti galbūt net apie susiaurintą amžiaus grupę – 18–19 metų: baigi mokyklą ir iš karto atlieki pareigą valstybei“, – kalbėjo T. Godliauskas.

REKLAMA
REKLAMA

(24 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Lietuvos kariuomenė

„Kitoms amžiaus grupėms galbūt nebūtų taikomas privalomumo principas, veikiau pasirinkimo ir savanoriškumo principas, tačiau reikėtų išlaikyti galimybę ir vyresniems nei 35 metų žmonėms tai padaryti, jeigu jie anksčiau negalėjo atlikti tarnybos, bet dabar dėl geopolitinės įtampos ar noro prisijungti nori tai padaryti“, – tęsė pašnekovas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kariuomenė svarsto kelis visuotinio šaukimo modelius

Pulkininkas G. Koryzna teigė, kad kariuomenė palaiko visuotinį šaukimą ir šiuo metu rengia galimus tarnybos atlikimo modelius, tačiau, jo teigimu, galutiniai sprendimai priklausys nuo politikų apsisprendimo.

„Turime gal keturis ar penkis modelius, kaip būtų galima atlikti šią privalomąją karo tarnybą. Tačiau reikia suprasti, kad mes linkstame link to, jog tai bus su mažiau išimčių, mažiau galimybių išsisukti nuo kariuomenės“, – laidoje „ELTA pokalbis“ kalbėjo G. Koryzna.

REKLAMA

Pulkininko teigimu, didesnį karių poreikį lemia naujų pajėgumų vystymas, kuriama divizija ir nauji kariuomenės padaliniai. Kartu, pasak jo, sulaukiama pastabų dėl nevienodų sąlygų jaunuoliams, kurių daliai tarnyba yra atidedama.

Vis dėlto, G. Koryznos teigimu, svarstant pokyčius numatoma atsižvelgti ir į jaunuolių pastangas siekiant išsilavinimo aukštosiose mokyklose.

REKLAMA

„Vengdami tų dvigubų standartų, bandysime atliepti vienokius ar kitokius lūkesčius. Sieksime sudaryti tokią galimybę, nes visiškai suprantame, kad jaunuolis ar jaunuolė, kurie dvejus ar trejus paskutinius metus mokykloje ypač stengėsi, kad įstotų į Oksfordą, Harvardą ar kur nors kitur, nusipelno tam tikro įvertinimo. Galbūt bus sudaryta galimybė atlikti privalomąją karo tarnybą, pavyzdžiui, vieną kartą per metus: vieną mėnesį vienais metais, antrą mėnesį kitais metais ir trečią mėnesį trečiais metais, ir taip įskaityti pradinį privalomąjį karinį parengtumą“, – nurodė jis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pašnekovas taip pat pabrėžė, kad tarnybos modeliai pirmiausia turi būti aptarti krašto apsaugos sistemos viduje, įvertinus kariuomenės poreikius – kiek ir kokių specialistų reikės šalies gynybai.

Turimos karinio rengimo infrastruktūros greičiausiai neužtektų

Kalbėdamas apie pasirengimą priimti daugiau šauktinių, G. Koryzna pabrėžė, kad reikėtų pasirūpinti ne tik jų apgyvendinimu, apranga, ekipuote ir ginkluote, bet ir kariniam rengimui reikalinga infrastruktūra. Pasak jo, kartu išliks ir rezervo rengimo bei kartotinių mokymų poreikis. 

REKLAMA

„Kariuomenei, bendrai kalbant, tai būtų pakankamai didelis iššūkis subalansuoti ir sudėlioti viską taip, kad galėtume viską vykdyti vienu metu. Ar užteks dabar turimos ir galbūt artimiausiu metu planuojamos įvesti karinio rengimo infrastruktūros? Ne, greičiausiai neužteks“, – sakė pulkininkas.

„Greičiausiai mums teks ieškoti tokių nuomos variantų, kur galbūt šaudyklas teks nuomotis iš privataus verslo, galbūt gali tekti netgi ir maitinimo paslaugų ieškoti iš privataus verslo, kol palaipsniui kariuomenė ir krašto apsaugos sistema šitą infrastruktūrą pasiruoš. Tai yra tik variantai, kas gali būti“, – tęsė jis.

REKLAMA

Pasak G. Koryznos, vieno šauktinio apranga, ekipuotė ir parengimas kainuoja apie 10 tūkst. eurų. Į šią sumą, jo teigimu, neįtraukiamos degalų, transporto ir kitų papildomam kariniam rengimui reikalingų priemonių išlaidos.

Visuotinio šaukimo nauda išryškėtų ilgainiui

Savo ruožtu T. Godliauskas teigė, kad visuotinio šaukimo rezultatai išryškėtų ilgainiui – stiprėtų gyventojų pasirengimas, pilietiškumas, patriotiškumas ir valia ginti šalį. Kaip pavyzdį jis pateikė Suomiją.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Tai nereiškia, kad rezultatą turėsime čia ir dabar, 2030 metais. Ne, jį turėsime tik po tam tikro laiko. Paimkime tą pačią Suomiją kaip pavyzdį. Po tam tikro laiko pamatai žmonių pasirengimą, valstybės pilietiškumą, patriotiškumą ir tapatybę. Ką rodo tos pačios apžvalgos? Jeigu Suomijoje 80 proc. žmonių čia ir dabar imtųsi ginti valstybę, tai pas mus šis skaičius yra dvigubai mažesnis“, – nurodė jis.

REKLAMA

„Suomijoje yra maždaug 13 tūkst. apmokamų pareigūnų, dirbančių karinėje struktūroje, iš kurių, man atrodo, apie 9 tūkst. yra uniformuoti. Jie per metus parengia 22 tūkst. šauktinių ir 30 tūkst. rezervistų. Tai yra struktūra, orientuota į žmonių parengimą. Jie turi beveik milijoną rezervo. Jie turi funkcionuojančią sistemą. Manau, kad turime judėti šia kryptimi“, – pridūrė asociacijos „Visuotinė gynyba“ vadovas.

REKLAMA

T. Godliauskas taip pat atkreipė dėmesį, kad piliečių rengimas turėtų būti vertinamas plačiau nei vien pasirengimas ginklu ginti šalį. Anot jo, valstybės gynybai reikalingi ir sveikatos apsaugos darbuotojai, ir įmonėse bei kitose organizacijose dirbantys žmonės, kurie užtikrintų būtinų funkcijų tęstinumą.

„Valstybės gynyba yra visų reikalas. Parengtų piliečių, turinčių valią ginti savo šalį, įsitraukimas yra mums kertinė esminė sąlyga. Tai yra mūsų pagrindinės gynybinės galios indeksas arba instrumentas“, – sakė jis.

REKLAMA
REKLAMA

ELTA primena, kad Seimo konservatoriai siūlo atsisakyti privalomosios pradinės karo tarnybos prievolininkų sąrašo sudarymo atsitiktine tvarka ir nuo 2030 metų sausio 1 d. įvesti visuotinį šaukimą.

Komentuodamas tokį siūlymą, premjeras Mindaugas Sinkevičius antradienį teigė, kad pirmiausia būtina įvertinti kariuomenės galimybes parengti didesnį skaičių šauktinių. Pasak jo, šis klausimas bus svarstomas artimiausiame Valstybės gynimo tarybos (VGT) posėdyje.

Prezidentūroje rugsėjo mėnesį buvo pasirašyta chartija, kuria 63 organizacijos įsipareigojo palaikyti visuotinės gynybos ir visuomenės pasirengimo iniciatyvas ir visuotinio šaukimo įteisinimą iki 2030 m.

Remiantis rugpjūtį asociacijos „Visuotinė gynyba“ atlikto tyrimo duomenimis, 76 proc. apklaustų gyventojų pritartų visuotinio šaukimo įtvirtinimui iki 2030 m.

Daugiau nei 25 proc. apklaustųjų pasisako už visuotinio šaukimo įgyvendinimą iki 2030 metų, o 51 proc. gyventojų palaiko įgyvendinimą „kuo greičiau“. Dar beveik 8 proc. pritartų visuotiniam šaukimui po 2030 metų, o 12 proc. gyventojų teigia, kad Lietuvai apskritai nereikia visuotinio šaukimo. Nuomonės šiuo klausimu neturi 4 proc.

Karolina Navakauskaitė (ELTA)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų