Ragina įteisinti visuotinį šaukimą: „Jauni žmonės jau ne kartą įrodė...“

Pasak LiJOT, visuotinis šaukimas leistų nuosekliau rengti piliečius valstybės gynybai, stiprinti kariuomenės rezervus ir bei visuomenės pasiruošimą.
LiJOT inicijuoja peticiją dėl visuotinio šaukimo Lietuvoje
Peticijoje raginama įtvirtinti visuotinį vyrų šaukimą, įvertinti galimybę ateityje plėsti šaukimą moterims ir sudaryti sąlygas žmonėms, negalintiems atlikti karinės tarnybos dėl sveikatos būklės, prisidėti prie valstybės stiprinimo atliekant pilietinę tarnybą.
„Jauni žmonės jau ne kartą įrodė, kad nori ir gali prisidėti prie valstybės gynybos. Dabar svarbu sukurti sistemą, kuri leistų kiekvienam pagal savo galimybes prisidėti prie Lietuvos saugumo ir atsparumo stiprinimo. Visuotinis šaukimas yra reikalingas, kad mūsų valstybė būtų atsparesnė išorės grėsmėms, o mūsų visuomenė – tvirtesnė“ – pranešime spaudai cituojamas LiJOT Prezidentas Umberto Masi.
Prie peticijos jau prisijungė tokios organizacijos kaip Jaunųjų konservatorių lyga, Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga, Lietuvos liberalus jaunimas, Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“, Kauno jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“, Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“ ir Marijampolės jaunimo organizacijų taryba „Apskritas stalas“, Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“.
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