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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ragina įteisinti visuotinį šaukimą: „Jauni žmonės jau ne kartą įrodė...“

2026-10-26 14:28 / šaltinis: ELTA
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2026-10-26 14:28
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) inicijavo peticiją, kuria reiškiamas palaikymas ir kviečiama tvirtinti visuotinį šaukimą Lietuvoje ir tokiu būdu dar labiau stiprinti šalies pasirengimą gynybai. Organizacijos teigimu, valstybės saugumas turi būti bendras visuomenės įsipareigojimas, o galimybė prisidėti prie jo stiprinimo – prieinama kuo didesnei daliai piliečių.

Šauktiniai (tv3.lt koliažas)

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) inicijavo peticiją, kuria reiškiamas palaikymas ir kviečiama tvirtinti visuotinį šaukimą Lietuvoje ir tokiu būdu dar labiau stiprinti šalies pasirengimą gynybai. Organizacijos teigimu, valstybės saugumas turi būti bendras visuomenės įsipareigojimas, o galimybė prisidėti prie jo stiprinimo – prieinama kuo didesnei daliai piliečių.

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Pasak LiJOT, visuotinis šaukimas leistų nuosekliau rengti piliečius valstybės gynybai, stiprinti kariuomenės rezervus ir bei visuomenės pasiruošimą. 

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LiJOT inicijuoja peticiją dėl visuotinio šaukimo Lietuvoje

Peticijoje raginama įtvirtinti visuotinį vyrų šaukimą, įvertinti galimybę ateityje plėsti šaukimą moterims ir sudaryti sąlygas žmonėms, negalintiems atlikti karinės tarnybos dėl sveikatos būklės, prisidėti prie valstybės stiprinimo atliekant pilietinę tarnybą.

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„Jauni žmonės jau ne kartą įrodė, kad nori ir gali prisidėti prie valstybės gynybos. Dabar svarbu sukurti sistemą, kuri leistų kiekvienam pagal savo galimybes prisidėti prie Lietuvos saugumo ir atsparumo stiprinimo. Visuotinis šaukimas yra reikalingas, kad mūsų valstybė būtų atsparesnė išorės grėsmėms, o mūsų visuomenė – tvirtesnė“ – pranešime spaudai cituojamas LiJOT Prezidentas Umberto Masi.

Prie peticijos jau prisijungė tokios organizacijos kaip Jaunųjų konservatorių lyga, Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga, Lietuvos liberalus jaunimas, Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“, Kauno jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“, Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“ ir Marijampolės jaunimo organizacijų taryba „Apskritas stalas“, Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“.

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Bruknė
Bruknė
2026-10-26 14:47
Niekas jums nedraudžia rinktis kariūno profesiją. Bet visuotinis šaukimas yra prievartinis neapmokamas paėmimas į rekrūtus tų jaunuolių, kurie turėjo visai kitų planų. Todėl ne "ragina įteisinti", o "siekia padaryti neteisėtu atsisakymą". Ar nuo to padidės krašto saugumas? Galbūt šiek tiek padidės. Ar nuo to padidės taškymasis viešais pinigais? Be jokios abejonės. Šie metai buvo gera demonstracija to, kas nutinka, kai lėšos nukreipiamos į sritį, kuri net nepasiruošusi jų įsisavinti (40% per 10 mėnesių), tuo metu, kai kitos sritys susinamos. Ar norime tą tęsti?
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