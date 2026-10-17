Lietuva gedi šešių mirusių karių: pamatę kolegų poelgį, be ašarų ištvertų ne visi

Renginyje renkama parama gr. Sergej Petrikov, vyr. srž. sp. Mariaus Bojaruno, vyr. srž. Arvydo Ašmonto, mjr. Arnoldo Narbučio, j. eil. Gedimino Virkučio, št. srž. Romo Ramanausko šeimoms, rašoma Lietuvos kariuomenės pranešime spaudai.
„Šis „In Memoriam“ bėgimas turi ypatingą prasmę. Čia bėgame ne tik dėl savęs, bet ir tam, kad pagerbtume savo ginklo brolius, kurių šiandien nebėra tarp mūsų. Ši tradicija gyva visoje Lietuvos kariuomenėje. Bėga batalionai, brigados, įvairių pajėgų kariai. Skirtingose Lietuvos vietose, tačiau vedami tos pačios minties – prisiminti saviškius.
Manau, kad tai ir yra viena didžiausių mūsų kariuomenės stiprybių – ryšys tarp karių, kuris nenutrūksta net ir jiems išėjus. Nes kol prisimename savo ginklo brolius, tol jie lieka mūsų gretose.“, – sakė bėgime dalyvavęs renginio globėjas, Lietuvos kariuomenės vadas gen. Raimundas Vaikšnoras.
Kaip ir kasmet, pagerbiant kolegas, bėgime Vingio parke, Vilniuje, dalyvavo šimtai Lietuvos kariuomenės ir sąjungininkų karių bei bėgimo entuziastų. „In Memoriam“ bėgimo renginiai šią savaitę vyko Estijoje, Belgijoje, Portugalijoje, Didžiojoje Britanijoje bei Airijoje, taip pat kariniai vienetai organizavo Lietuvos karių ir sąjungininkų bėgimus dislokacijos vietose, pagerbdami išėjusius karius bei rinkdami lėšas šeimoms.
„In Memoriam” renginio metu Vingio parke dalyviai galėjo bėgti pasirinktinai 1 arba 4 km atstumus. Vyko ir 10 km atviras Lietuvos kariuomenės bėgimo čempionatas, kairiame savo jėgas išbandė olimpiečiai Brigita Virbalytė-Dimšienė, Marius Žiūkas ir Vaida Žūsinaitė-Nekriošienė. Trims greičiausiai įveikusiems 10 km distanciją buvo įteikti prizai ir atminimo medaliai.
Paaukoti dar galima skambinant ar siunčiant žinutę trumpuoju numeriu 1485 (auka – 5 eurai) iki spalio 31 d., pervedant savo auką į Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų Vilniaus draugijos banko sąskaitą Nr. LT827300010193632405 (mokėjimo paskirtyje nurodant „Parama kario šeimai“).
Pagarbos ir paramos bėgimą dvyliktus metus iš eilės organizuoja Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų sąjunga.
Pirmą kartą šis bėgimas buvo surengtas 2015 metų rudenį, kai maratono metu mirė a. a. majoras Vytautas Burokas. Taip Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų sąjungos narėms kilo mintis atminimo renginiu pagerbti visus per metus įvairiomis aplinkybėmis mirusius karius bei taip paremti jų šeimas.
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