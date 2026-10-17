Ypatinga proga Nerijus Juška pribloškė sūnų: reakcija pasako viską

Apie tai N. Juška pasidalijo socialiniame tinkle Facebook.
Nustebino sūnų
Ten vyras atskleidė, kad sūnaus svajonė buvo turėti gimtadienį filmo „Greiti ir įsiutę“ tema, todėl Nerijus nusprendė nustebinti atžalą pasivažinėjimu „Ferrari“.
Sprendžiant iš vaizdo įrašo, sūnui ši staigmena buvo itin džiugi.
Prie įrašo N. Juška rašė:
„11 metų – svajonės pildosi!
Vienuoliktasis gimtadienis, kurį norėjome paversti ypatingu ir nepamirštamu. Kai paklausėme vaiko kokios temos norėtų gimtadienio atsakė GREITI IR ISIUTĘ Tai ir paruošėme staigmeną, kuri privertė spindėti akis ir plačiai šypsotis – tikrą „Ferrari“!
Nes vaikystė yra apie svajones, emocijas, nuotykius ir akimirkas, kurios išlieka širdyje ilgam.
Niekada nenustok svajoti, drąsiai siekti savo tikslų ir visada išsaugoti tą nuostabų spindesį akyse!
Su 11-uoju gimtadieniu, mūsų laime!“
Netrukus komentaruose pasipylė šilti sveikinimai jubiliatui.
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