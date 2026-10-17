Nuo Kuršių marių iki Dzūkijos miškų: nauja TV3 laida ieškos skaniausių Lietuvos vietų

Laidos vedėju taps virtuvės šefas, gastronomijos pasaulio profesionalas bei „Bocuse d'Or Lietuva“ prezidentas Darius Katinas, kurio pagrindinis tikslas – kad Lietuva taptų vis labiau atpažįstama pasaulio gastronomijos žemėlapyje.
Jo įsitikinimu, mūsų šalis tikrai turi kuo didžiuotis, tačiau neretai patys neįvertiname savo kulinarinio paveldo, vietinių produktų ir žmonių, kurie savo gyvenimą paskyrė maisto kultūrai.
„Mano tikslas – auginti Lietuvoje gastronomijos kartą. Norime, kad žmonės atrastų įdomias vietas ne tik didmiesčiuose, bet ir savo rajonuose ar kaimuose. Galbūt netgi paskatinsime šeimas vietoj įprastų pietų namuose išvykti į nedidelę gastronominę kelionę“, – pasakoja D. Katinas.
Ne prabangūs restoranai, o žmonės ir jų istorijos
Tačiau neapsigaukite – laidoje svarbiausia bus ne restoranų prabanga ar garsūs vardai! Priešingai, svarbiausią vietą čia užims autentiškos istorijos, išskirtiniai produktai, tradicijos ir žmonės.
„Mūsų tikslas – nuvažiuoti į tas vietas, kur žmonės yra pašventę savo gyvenimą su maistu susietoms idėjoms. Tikrai nesiruošiame aplankyti visų brangiausių Lietuvos restoranų. Norime parodyti vietas, kurios turi savo istoriją, charakterį ir išskirtinį požiūrį į maistą“, – sako laidos vedėjas.
Vienas tokių atradimų, apie kuriuos sužinosime ir laidoje, yra Šilutės rajone, prie Kuršių marių įsikūręs restoranas „Šturmų švyturys“, turintis jau daugiau nei dviejų dešimtmečių istoriją.
Taip pat žiūrovai išvys ir Dzūkijos miškų apsuptyje veikiančius restoranus, ir nuo didžiųjų miestų nutolusias gastronomines erdves, kurių kūrėjai stebina savo išradingumu bei atsidavimu.
Studijoje – šiuolaikiniai lietuviški patiekalai, kuriuos pasigaminti galės kiekvienas
Be to, kiekvienoje laidoje, po pažinties su išskirtine Lietuvos vieta, žiūrovai persikels ir į studiją. Čia jų lauks virtuvės šefas, restorano „B'Arn bistro“ įkūrėjas Arnas Petronis.
Jis gamins šiuolaikiškus, lietuviškos virtuvės įkvėptus patiekalus, kurių idėjos bus susijusios su pirmojoje laidos dalyje aplankytomis vietomis. Tačiau svarbiausia, kad receptai bus pritaikyti namų virtuvei, o jiems reikalingus ingredientus bus galima nesunkiai rasti įprastose parduotuvėse.
Taip laidos kūrėjai sieks ne tik supažindinti žiūrovus su Lietuvos gastronominiu paveldu, bet ir įkvėpti juos eksperimentuoti savo virtuvėje, atrasti naujus skonių derinius bei kūrybiškiau pažvelgti į kasdienius produktus.
Lietuviška virtuvė gali nustebinti ir be cepelinų
Nors dažniausiai mūsų šalies virtuvė siejama su cepelinais, šaltibarščiais ar kugeliu, lietuviška gastronomija yra gerokai įvairesnė nei esame įpratę manyti. Pasak D. Katino, tikroji jos stiprybė slypi vietiniuose produktuose, regioninėse tradicijose ir gebėjime senus receptus pritaikyti šiuolaikiniam skoniui.
Būtent todėl svečio iš užsienio D. Katinas niekuomet nevaišintų tradiciniais cepelinais!
„Pirmiausia tą svečią parsivesčiau pas save į namus, o tada pagaminčiau jam lietuvišką bulvinį patiekalą – švilpikus, tik šiuolaikiškai. Dar norėčiau parodyti, kokie skanūs yra lietuviški sūdyti lašiniai, bet patiekčiau juos įdomiai. O trečiam patiekalui rinkčiausi kokią nors Lietuvos vandenų žuvį – gal šalvį ar upėtakį, o gal net starkį iš Kuršių marių“, – pasakoja jis.
D. Katino teigimu, Lietuvos gastronominė tapatybė jau egzistuoja, tačiau ją reikia drąsiau puoselėti ir pristatyti tiek savo šalies gyventojams, tiek užsienio svečiams.
„Mes ją jau turime, tik, deja, kaip kuklūs žmonės, esame tai savyje labai užslopinę. Lietuvišką tapatybę kuria bendruomenė, kurią sudaro ne kas kitas, o žmonės. Būtent todėl savo laidoje apie juos ir kalbėsime“, – pabrėžia vedėjas.
Nuo vaikystės restorane iki ambicijos paversti Lietuvą gastronomine valstybe
O štai paties D. Katino meilė gastronomijai prasidėjo dar vaikystėje. Jo mama dirbo legendiniame Vilniaus restorane „Žarija“, kuriame nuo padavėjos pakilo iki restorano vedėjos pareigų. Būtent čia būsimasis gastronomijos ekspertas praleido nemažai vaikystės dienų, stebėdamas restorano gyvenimą ir mokydamasis suprasti maisto kultūrą.
Ne mažiau svarbią vietą jo gyvenime užima ir iš senelių perimtos lietuviškos kulinarinės tradicijos – rauginimas, fermentavimas, naminių patiekalų gamyba ir pagarba produktui.
„Etnokultūrą ir tradicijas paveldėjau iš senelių, o meilę gastronomijai gavau iš mamos. Iš esmės, aš augau restorane“, – prisimena D. Katinas.
Anot laidos vedėjo, gastronomija kuria pozityvumą, bendrystę ir socialinius ryšius.
„Maistas ir gėrimai sujungia skirtingas kartas, religijas ir netgi skirtingas partijas. Prie bendro stalo lengviau išgirsti vieniems kitus, atrasti tai, kas mus sieja, ir suprasti, kad turime kur kas daugiau bendro, nei kartais atrodo“, – įsitikinęs D. Katinas.
Prie laidos prisijungia garsus Prancūzijos gastronomijos gidas
Dar viena naujosios laidos ypatybė – partnerystė su tarptautiniu gastronomijos gidu „Gault&Millau“, kuris žengia į Baltijos šalių rinką.
Šis Prancūzijoje gimęs gidas vertina ne tik restoranų virtuvę, bet ir gastronomijos pasaulyje dirbančių žmonių kūrybiškumą, meistrystę bei potencialą. Dėmesys skiriamas ir mažiau žinomoms vietoms, talentingiems šefams, gastronomijos amatininkams bei jų kuriamoms istorijoms.
„Gault&Millau“ gidas yra apie žmones. Jis labiau domisi jaunimu, kuris turi potencialo, taip pat bando atrasti naujus gastronomijos perlus. Tikiu, kad jis sukels didelį sujudimą gastronomijos rinkoje, o paprastam vartotojui taps puikiu orientyru, padėsiančiu rasti vietų, kur galima įdomiai ir skaniai paragauti patiekalų su istorija“, – sako D. Katinas.
Laidos vedėjas įsitikinęs, kad tokie projektai gali paskatinti ir vietinį turizmą. Juk kartais tam, kad patirtume įsimintiną gastronominį nuotykį, visai nebūtina vykti į užsienį – pakanka pasukti į dar neatrastą Lietuvos kampelį.
Naujoji gastronominių kelionių laida „Skanauk Lietuvą“ – nuo lapkričio 7 dienos, kiekvieną šeštadienį 10.30 val. per TV3.
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