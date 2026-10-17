Istoriniai receptai grįžta į gyvenimą: Šiauliuose atidarytas Kulinarinio paveldo centras
Ką prieš šimtmetį valgė mūsų krašto gyventojai? Kokie patiekalai puošė šventinį stalą, o kokie buvo kasdienybės dalis? Šiauliuose siekiama, kad atsakymai į šiuos klausimus neliktų vien istoriniuose šaltiniuose. Čia duris atvėręs Kulinarinio paveldo centras kviečia ne tik pažinti, bet ir paragauti regiono istorijos.
Nuo Kuršių marių iki Dzūkijos miškų: nauja TV3 laida ieškos skaniausių Lietuvos vietų
Kai pagalvojame apie lietuvišką virtuvę, kone kiekvienam mintyse pirmiausiai iškyla cepelinai, šaltibarščiai ir tinginys. Bet ar tikrai gerai pažįstame visus savo šalies pasididžiavimus? Ar žinome, kokie gastronomijos perlai slepiasi mažuose miesteliuose, atokiuose kaimuose ar net miškų apsuptyje? Leiskite jus nustebinti! Naujoji TV3 žiniasklaidos grupės laida „Skanauk Lietuvą“ jau nuo lapkričio 7-osios kvies iš naujo atrasti savo šalį per maistą, žmones ir jų istorijas.