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Skanauk Lietuvą

Istoriniai receptai grįžta į gyvenimą: Šiauliuose atidarytas Kulinarinio paveldo centras (nuotr. Airido Petkaus) Istoriniai receptai grįžta į gyvenimą: Šiauliuose atidarytas Kulinarinio paveldo centras (nuotr. Airido Petkaus)

Istoriniai receptai grįžta į gyvenimą: Šiauliuose atidarytas Kulinarinio paveldo centras

Ką prieš šimtmetį valgė mūsų krašto gyventojai? Kokie patiekalai puošė šventinį stalą, o kokie buvo kasdienybės dalis? Šiauliuose siekiama, kad atsakymai į šiuos klausimus neliktų vien istoriniuose šaltiniuose. Čia duris atvėręs Kulinarinio paveldo centras kviečia ne tik pažinti, bet ir paragauti regiono istorijos.
Skanauk Lietuvą 2026-10-26
Laida „Skanauk Lietuvą“ (nuotr. G. Jauniškio) Laida „Skanauk Lietuvą“ (nuotr. G. Jauniškio)

Nuo Kuršių marių iki Dzūkijos miškų: nauja TV3 laida ieškos skaniausių Lietuvos vietų

Kai pagalvojame apie lietuvišką virtuvę, kone kiekvienam mintyse pirmiausiai iškyla cepelinai, šaltibarščiai ir tinginys. Bet ar tikrai gerai pažįstame visus savo šalies pasididžiavimus? Ar žinome, kokie gastronomijos perlai slepiasi mažuose miesteliuose, atokiuose kaimuose ar net miškų apsuptyje? Leiskite jus nustebinti! Naujoji TV3 žiniasklaidos grupės laida „Skanauk Lietuvą“ jau nuo lapkričio 7-osios kvies iš naujo atrasti savo šalį per maistą, žmones ir jų istorijas.
Skanauk Lietuvą 2026-10-17
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