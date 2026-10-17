Garsus aktorius prisipažino išdavęs žmoną su kita: tiesą slėpė metų metus

Naujoje autobiografinėje knygoje „One Helluva Ride“ Michael Douglas atvirai prabilo apie savo meilės romanus, kurie iki šiol nebuvo plačiai žinomi visuomenei, rašė Unilad.
Praėjus kelioms savaitėms po knygos pasirodymo, viešumon iškilo vis daugiau aktoriaus asmeninio gyvenimo detalių. Viena jų – romantiški santykiai su aktore Jeanne Tripplehorn, su kuria jis kartu filmavosi 1992 metų filme „Esminis instinktas“.
Tuo metu Michael Douglas buvo vedęs savo pirmąją žmoną Diandra Luker, tačiau, kaip atskleidė autobiografijoje, jausmai gerokai jaunesnei kolegei buvo tokie stiprūs, kad jis rimtai svarstė nutraukti santuoką.
Dėl jaunesnės kolegės buvo pasiruošęs palikti žmoną
Aktorius teigė gavęs Jeanne Tripplehorn sutikimą viešai papasakoti apie jųdviejų santykius.
„Tiesa ta, kad aš beprotiškai įsimylėjau Jeanne, nepaisant beveik 20 metų mus skyrusio amžiaus skirtumo“, – knygoje rašė Michael Douglas.
Nors aktorius buvo stipriai įsimylėjęs kolegę, jis taip ir nepasiryžo nutraukti santuokos su Diandra Luker, su kuria susilaukė sūnaus Cameron.
Vis dėlto, kaip prisipažino pats Michael Douglas, tuo metu jis buvo rimtai nusiteikęs pradėti naują gyvenimo etapą.
„Tiesą sakant, buvau pasiruošęs oficialiai palikti žmoną dėl Jeanne. Buvau dėl jos pametęs galvą“, – atviravo aktorius.
Tačiau šie santykiai ilgai netruko.
„Mano santykiai su Jeanne tęsėsi visą filmavimo laikotarpį, o vėliau mūsų keliai išsiskyrė“, – prisiminė jis.
Praėjus trejiems metams po šio romano, Michael Douglas išsiskyrė su Diandra Luker. Oficialiai jų skyrybos buvo užbaigtos 2000 metais.
Tais pačiais metais aktorius vedė Catherine Zeta-Jones, o Jeanne Tripplehorn ištekėjo už aktoriaus Leland Orser.
Atskleidė dar vieną ilgus metus slėptą romaną
Vis dėlto Jeanne Tripplehorn nebuvo vienintelė kolegė, su kuria Michael Douglas užmezgė romantiškus santykius.
Aktorius taip pat prisipažino turėjęs romaną su Kathleen Turner, su kuria kartu filmavosi 1984 metų nuotykių filme „Romancing the Stone“.
Kaip anksčiau skelbė „People“, Michael Douglas autobiografijoje atskleidė, kad filmuojantis Meksikoje jiedu stipriai įsimylėjo vienas kitą.
Tuo metu aktorius buvo išsiskyręs su žmona neoficialiai – jie gyveno atskirai, tačiau santuoka dar nebuvo nutraukta.
Vėliau Michael Douglas nusprendė susitaikyti su Diandra Luker, todėl jo santykiai su Kathleen Turner nutrūko. Įdomu tai, kad apie šį romaną abu aktoriai viešai tylėjo net keturis dešimtmečius.
Michael Douglas prisipažino, kad anuomet jie buvo susitarę žiniasklaidai pateikti kitokią savo santykių versiją.
„Oficiali istorija buvo tokia: taip, mes prisipažinome, kad tarp mūsų buvo neįtikėtina chemija. Taip, abu, kaip sakė Kathleen, buvome „nepataisomi flirtuotojai“, ir taip, abu jautėme pagundą, tačiau tarp mūsų nieko neįvyko“, – rašė aktorius.
Vis dėlto ši istorija, kaip dabar pripažino Michael Douglas, buvo melaginga.
„Tai buvo melas, skirtas apsaugoti mano žmoną ir sūnų. Melas, kurį visam pasauliui kartojome 40 metų“, – atskleidė jis.
Buvusi mylimoji sureagavo į prisipažinimą
Michael Douglas prisipažinimas apie jųdviejų romaną sulaukė didelio visuomenės dėmesio, tačiau pati Kathleen Turner dėl to pernelyg nesijaudino.
Kalbėdama su žurnalu „People“, aktorė neslėpė nuostabos, kad prieš keturis dešimtmečius įvykusi istorija sukėlė tiek diskusijų.
„Dieve mano, kiek triukšmo dėl to, kas įvyko prieš 40 metų!“ – sakė ji.
„Aš myliu Michael ir nekantrauju perskaityti jo knygą“, – pridūrė aktorė.
Tačiau Kathleen Turner nebuvo vienintelė moteris iš filmo „Romancing the Stone“ kūrybinės komandos, su kuria Michael Douglas palaikė romantiškus santykius. „Oskaro“ laureatas taip pat prisipažino užmezgęs romaną su filmo scenarijaus autore Diane Thomas.
„Namuose reikalai klostėsi prastai. Mes su Diandra abu turėjome nesantuokinių romanų, įskaitant ir mano neseniai užsimezgusius santykius su Diane Thomas, filmo „Romancing the Stone“ scenarijaus autore“, – knygoje rašė aktorius.
Jis taip pat paaiškino, kokia tuo metu buvo jo santuokos padėtis.
„Į Meksiką išvykau vis dar oficialiai vedęs, tačiau jau gyvenome atskirai“, – prisiminė Michael Douglas.
Pasak aktoriaus, santykiai su Diane Thomas nebuvo trumpalaikis susižavėjimas.
„Tai nebuvo trumpas, atsitiktinis romanas. Jis natūraliai užsimezgė dėl to, kad labai glaudžiai dirbome kartu“, – atskleidė jis.
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