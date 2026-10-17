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TV3 naujienos > Žmonės

Skyrybas išgyvenantis influenceris – policijos rankose: kaltinamas smurtu

2026-10-17 09:52 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-17 09:52
Pridėkite kaip šaltinį Google

Socialinių tinklų žvaigždė Bryce Hall susidūrė su rimtais teisiniais nemalonumais Las Vegase. Žinomas vyras buvo suimtas, o dabar jam pareikšti kaltinimai dėl smurto artimoje aplinkoje. Vis dėlto jo atstovas tikina, kad visi kaltinimai yra melagingi.

Asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (5)

Socialinių tinklų žvaigždė Bryce Hall susidūrė su rimtais teisiniais nemalonumais Las Vegase. Žinomas vyras buvo suimtas, o dabar jam pareikšti kaltinimai dėl smurto artimoje aplinkoje. Vis dėlto jo atstovas tikina, kad visi kaltinimai yra melagingi.

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Kaip praneša TMZ, remiantis teismo dokumentais, Bryce Hall kaltinamas panaudojęs fizinę jėgą arba grasinęs ją panaudoti per konfliktą artimoje aplinkoje.

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FOTOGALERIJA. Bryce Hall

Jam pareikšti du kaltinimai – dėl prievartos naudojimo smurto artimoje aplinkoje atveju, kuris priskiriamas sunkiems nusikaltimams, ir dėl nesunkaus fizinio smurto artimoje aplinkoje.

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Kaltinimus kategoriškai neigia

Bryce Hall atstovas, komentuodamas situaciją TMZ, pareiškė, kad kaltinimai neturi jokio pagrindo.

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„Šie kaltinimai yra melagingi, ir mes tikimės, kad teisme paaiškės visi faktai. Taip pat imsimės teisinių veiksmų prieš asmenis, atsakingus už melagingų ir šmeižikiškų teiginių skleidimą“, – teigė jo atstovas.

Remiantis teismo dokumentais, incidentas, dėl kurio pradėtas teisminis procesas, esą įvyko liepos 27 dieną. Tačiau kaltinimai buvo pateikti tik rugpjūčio 28-ąją, o Bryce Hall suimtas rugsėjį.

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Rugsėjo 10 dieną teisėjas išdavė jo arešto orderį ir nurodė nesiartinti prie tariamai nukentėjusios moters – Maria Palafox. Socialiniuose tinkluose ji geriau žinoma Mika Lafuente vardu.

TMZ šaltinio teigimu, Mika Lafuente tvirtina užfiksavusi sužalojimus, kuriuos jai esą padarė Bryce Hall. Teismo dokumentuose nurodoma, kad socialinių tinklų žvaigždė buvo paleistas iš areštinės nesumokėjęs užstato.

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Prieš incidentą pranešė apie skyrybas

Įdomu tai, kad likus vos dviem dienoms iki tariamo incidento Bryce Hall socialiniuose tinkluose paviešino vaizdo įrašą, kuriame pranešė apie išsiskyrimą su Mika Lafuente.

Tuomet jis neslėpė, kad jųdviejų santykių pabaiga nebuvo lengva.

Bryce Hall teigė, kad skyrybos „nebuvo gražios“, tačiau buvusiai mylimajai palinkėjo viso ko geriausio.

Kol kas kaltinimai nėra įrodyti teisme, o pats Bryce Hall per savo atstovą juos kategoriškai neigia.

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