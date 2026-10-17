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Mirė žinomas 54-erių dainininkas: apie netektį pranešė žmona

2026-10-17 09:28 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-17 09:28
Pridėkite kaip šaltinį Google

Muzikos pasaulyje – skaudi netektis. Mirė populiarios roko ir koverių grupės „Darik and the Funbags“ vokalistas Darik Pearson. 54-erių atlikėjas šešerius metus kovojo su sunkia liga.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

Muzikos pasaulyje – skaudi netektis. Mirė populiarios roko ir koverių grupės „Darik and the Funbags“ vokalistas Darik Pearson. 54-erių atlikėjas šešerius metus kovojo su sunkia liga.

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Apie atlikėjo mirtį socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė jo žmona Michelle Kopchak Pearson. Po skaudžios žinios paviešinimo gerbėjai, draugai ir kolegos ėmė reikšti užuojautą muzikanto artimiesiems.

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Šešerius metus kovojo su vėžiu

Kaip skelbia portalas WTNH.com, 2020 metais Darik Pearson buvo diagnozuotas ketvirtos stadijos prostatos vėžys.

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Apie vyro netektį pranešusi Michelle Kopchak Pearson pasidalijo jautriais žodžiais.

„Sudaužyta širdimi ir neapsakomo liūdesio apimta pranešu apie savo vyro Darik mirtį. Nors troškome, kad ši diena niekada neateitų, niekas negalėjo mūsų iš tiesų paruošti atsisveikinimo skausmui.

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Darik buvo be galo mylimas ir palietė daugybės žmonių gyvenimus. Jo meilė, juokas ir mūsų bendri prisiminimai amžinai išliks mūsų širdyse.

Muzika buvo neatsiejama Darik gyvenimo dalis, per ją jis palietė daugybės žmonių širdis. Jo talentas, aistra ir meilė muzikai suvienijo žmones ir sukūrė prisiminimus, kurie išliks amžinai. Nors jo balsas nutilo, jo muzika ir paliktas pėdsakas dar daugelį metų bus girdimi ir jaučiami“, – rašė ji.

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Moteris taip pat prisiminė šešerius metus trukusią vyro kovą su sunkia liga.

„Pastaruosius šešerius metus jis iš visų jėgų kovojo su šia siaubinga liga, demonstruodamas neįtikėtiną drąsą, stiprybę ir ryžtą.

Net sunkiausiomis akimirkomis, lydimas nežinomybės ir dienomis, kai atrodė, kad eiti pirmyn nebeįmanoma, jis ir toliau kovojo nepalaužiama dvasia.

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Šešeri kovos metai. Šešeri drąsos metai. Šešeri metai, per kuriuos jis pasauliui parodė, kaip atrodo tikras kovotojas. Šiandien jo gydytojas man pasakė, kad jis buvo legenda“, – jautriai rašė Michelle Kopchak Pearson.

Paskutinis atlikėjo noras

Kaip praneša WTNH.com, Darik Pearson Konektikuto valstijoje veikiančioje grupėje „Darik and the Funbags“ dainavo beveik 30 metų.

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Jo žmona atskleidė ir ypatingą atlikėjo norą – jis tikėjosi, kad viešai pasakodamas apie savo ligą ir gydymo patirtis galės padėti kitiems žmonėms.

„Darik norėjo, kad pasakojimas apie visus išbandymus ir gydymo procedūras, kurias jam teko patirti per pastaruosius šešerius metus, vieną dieną galėtų išgelbėti kieno nors gyvybę. Jis sakė, kad niekas kitas nesuteiktų visam tam daugiau prasmės“, – dalijosi moteris.

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Po skaudžios žinios paviešinimo socialiniuose tinkluose pasipylė užuojautos žinutės.

„O, Michelle, man plyšta širdis dėl tavęs ir tavo šeimos. Labai užjaučiu ir melsiuosi už tave, vaikus, šeimą ir daugybę draugų“, – rašė Eric Vallecillo.

„Michelle, labai užjaučiu tave, tavo berniukus ir visus artimuosius. Jis buvo įkvėpimas mums visiems, o jo palikimas gyvuos įvairiausiais būdais. Jei tau ar berniukams ko nors prireiks, mes esame šalia. Siunčiame savo meilę, maldas ir užuojautą“, – rašė Amy Elizabeth.

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