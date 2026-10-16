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TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Mirė žinomas Lietuvos kapitonas: „Šviesaus amžinojo reiso...“

2026-10-16 09:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-16 09:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lietuvos jūrininkų bendruomenė neteko ilgamečio nario – mirė kapitonas Arvydas Aleksas Narmontas.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (7)

Lietuvos jūrininkų bendruomenė neteko ilgamečio nario – mirė kapitonas Arvydas Aleksas Narmontas.

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Liūdną žinią apie netektį socialiniuose tinkluose pranešė politikas, buvęs Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas.

(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Laidotuvės

Atsisveikinama su kapitonu Arvydu Aleksu Narmontu

A. A. Narmontas daugybę metų praleido jūrose ir vandenynuose, vėliau savo sukauptas žinias bei patirtį perdavė ir kitiems.

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Atsisveikindamas su kapitonu V. Grubliauskas linkėjo ramaus amžinojo reiso, šeimai, artimiesiems bei bendražygiams reiškė nuoširdžią užuojautą.

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„Į amžinybės uostą išplaukė kapitonas Arvydas Aleksas Narmontas.

Gyvenimo vertė matuojama ne metais, ne pareigomis ir net ne nuplauktomis jūrmylėmis, o kiek palikai po savęs.

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Kapitonas Arvydas Narmontas ketvirtį amžiaus praleidęs jūrose ir vandenynuose, vėliau jis savo patirtį, išmintį ir atsakomybę dovanojo Klaipėdos uostui.

Ramaus ir šviesaus amžinojo reiso, Kapitone. Tegul ten, už horizonto, Jus pasitinka ramūs vandenys ir amžina šviesa.

Nuoširdžiausia užuojauta šeimai, artimiesiems, bendražygiams ir visai Klaipėdos jūrinei bendruomenei“, – „Facebook“ skelbė V. Grubliauskas.

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