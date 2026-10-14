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TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Trečioje Lietuvos ligoninėje per savaitę – gedulas: tą pačią dieną ištiko dvi netektys

2026-10-14 09:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-14 09:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

Respublikinės Panevėžio ligoninės kolektyvas išgyvena dar vieną skaudžią netektį – mirė ilgametis gydytojas kraujagyslių chirurgas Algirdas Šomka (1957–2026).

Žvakė (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (7)

Respublikinės Panevėžio ligoninės kolektyvas išgyvena dar vieną skaudžią netektį – mirė ilgametis gydytojas kraujagyslių chirurgas Algirdas Šomka (1957–2026).

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Atsisveikindami su ilgamečiu kolega, ligoninės atstovai socialiniuose tinkluose reiškė užuojautą ir skyrė jautrius žodžius.

(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Laidotuvės

Panevėžio ligoninė atsisveikina su gydytoju kraujagyslių chirurgu Algirdu Šomka

Respublikinės Panevėžio ligoninės „Facebook“ paskyroje pranešama, kad A. Šomkos gyvybė užgeso vakar, spalio 13 dieną.

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„Nuoširdžiai užjaučiame artimuosius ir kolegas dėl ilgamečio ligoninės gydytojo kraujagyslių chirurgo Algirdo Šomkos netekties“, – rašoma jų pasidalintame įraše.

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Ilgamečio kolegos, kuris ilgam išliks atmintyje, gedintis kolektyvas paviešino ir jautrius žodžius.

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„Amžinai prisiminsime...

Gydytojas kraujagyslių chirurgas Algirdas Šomka 1957.04.01-2026.10.13

Norėtume, kad žodžiai būtų švelnūs ir prasmingi,

Kad skausmą palengvintų, širdį paguostų,

Kad net ir sunkiausią akimirką

Vilties ir šilumos lašelį dovanotų.

Su nuoširdžia užuojauta, VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės kolektyvas“, – rašoma įraše paviešintame vizuale.

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Ligoninėje tą pačią dieną – dvi netektys

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad vakar Respublikinė Panevėžio ligoninė pranešė apie dar vieną netektį – spalio 13-ąją užgeso buvusio ilgamečio ligoninės gydytojo ortopedo traumatologo Evaldo Skripkausko gyvybė.

„Amžinai prisiminsime...

Ortopedas traumatologas Evaldas Skripkauskas 1960.04.04-2026.10.13

Norėtume, kad mūsų žodžiai būtų dideli,

Kad sielvartą sušildytų, paguostų...

Nuoširdi užuojauta šeimai dėl gydytojo netekties“, – vakar skelbė ligoninės kolektyvas.

Skelbiama, kad atsisveikinimas su gydytoju E. Skripkausku vyks Panevėžio laidojimo namuose „Grauduva“ Baltojoje salėje nuo š. m. spalio 15 d. 13.00 val. iki spalio 16 d. 13.00 val.

Šv. Mišios už velionį š. m. spalio 16 d. 13.30 val. Berčiūnų Lietuvos Kankinių bažnyčioje.

Laidotuvės vyks š. m. spalio 16 d. Baisogalos kapinėse.

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