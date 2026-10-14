Trečioje Lietuvos ligoninėje per savaitę – gedulas: tą pačią dieną ištiko dvi netektys

Atsisveikindami su ilgamečiu kolega, ligoninės atstovai socialiniuose tinkluose reiškė užuojautą ir skyrė jautrius žodžius.
Panevėžio ligoninė atsisveikina su gydytoju kraujagyslių chirurgu Algirdu Šomka
Respublikinės Panevėžio ligoninės „Facebook“ paskyroje pranešama, kad A. Šomkos gyvybė užgeso vakar, spalio 13 dieną.
„Nuoširdžiai užjaučiame artimuosius ir kolegas dėl ilgamečio ligoninės gydytojo kraujagyslių chirurgo Algirdo Šomkos netekties“, – rašoma jų pasidalintame įraše.
Ilgamečio kolegos, kuris ilgam išliks atmintyje, gedintis kolektyvas paviešino ir jautrius žodžius.
„Amžinai prisiminsime...
Gydytojas kraujagyslių chirurgas Algirdas Šomka 1957.04.01-2026.10.13
Norėtume, kad žodžiai būtų švelnūs ir prasmingi,
Kad skausmą palengvintų, širdį paguostų,
Kad net ir sunkiausią akimirką
Vilties ir šilumos lašelį dovanotų.
Su nuoširdžia užuojauta, VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės kolektyvas“, – rašoma įraše paviešintame vizuale.
Ligoninėje tą pačią dieną – dvi netektys
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad vakar Respublikinė Panevėžio ligoninė pranešė apie dar vieną netektį – spalio 13-ąją užgeso buvusio ilgamečio ligoninės gydytojo ortopedo traumatologo Evaldo Skripkausko gyvybė.
„Amžinai prisiminsime...
Ortopedas traumatologas Evaldas Skripkauskas 1960.04.04-2026.10.13
Norėtume, kad mūsų žodžiai būtų dideli,
Kad sielvartą sušildytų, paguostų...
Nuoširdi užuojauta šeimai dėl gydytojo netekties“, – vakar skelbė ligoninės kolektyvas.
Skelbiama, kad atsisveikinimas su gydytoju E. Skripkausku vyks Panevėžio laidojimo namuose „Grauduva“ Baltojoje salėje nuo š. m. spalio 15 d. 13.00 val. iki spalio 16 d. 13.00 val.
Šv. Mišios už velionį š. m. spalio 16 d. 13.30 val. Berčiūnų Lietuvos Kankinių bažnyčioje.
Laidotuvės vyks š. m. spalio 16 d. Baisogalos kapinėse.
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