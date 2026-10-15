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TV3 naujienos > Žmonės

Kalbėdamas apie mirusią žmoną legendinis muzikantas pravirko: vaizdo įrašas sujaudino iki širdies gelmių

2026-10-15 17:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-15 17:25
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Legendinės grupės „The Beatles“ narys Paulas McCartney (84 m.) nesulaikė ašarų prisimindamas savo velionę žmoną Lindą McCartney. Atvirame pokalbyje muzikantas pasidalijo jautriais prisiminimais apie jų bendrą gyvenimą, o užplūdus emocijoms buvo priverstas trumpam nutraukti pasakojimą.

Asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)

Legendinės grupės „The Beatles“ narys Paulas McCartney (84 m.) nesulaikė ašarų prisimindamas savo velionę žmoną Lindą McCartney. Atvirame pokalbyje muzikantas pasidalijo jautriais prisiminimais apie jų bendrą gyvenimą, o užplūdus emocijoms buvo priverstas trumpam nutraukti pasakojimą.

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1967 metais susipažinęs su amerikiečių fotografe Linda, P. McCartney ją vedė po dvejų metų. Pora kartu gyveno iki pat 1998-ųjų, kai moteris mirė.

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Apie jų bendrą gyvenimą ir didžiulę Lindos meilę gyvūnams atlikėjas prabilo viešėdamas komikės Amy Poehler tinklalaidėje „Good Hang“.

Prisimindamas žmoną nesulaikė ašarų

Pokalbio metu P. McCartney prisiminė, kad jo žmona buvo itin atsidavusi gyvūnų gerovės gynėja ir niekada nevengdavo išsakyti savo nuomonės.

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„Linda labai atvirai kalbėdavo apie vegetarizmą. Netgi tiek, kad jeigu vakarienės metu kas nors valgydavo mėsą, ji imdavo tam žmogui priekaištauti“, – pasakojo muzikantas.

1975 metais Linda ir Paulas kartu nusprendė atsisakyti mėsos ir tapo vegetarais.

Vėliau Linda aktyviai įsitraukė į gyvūnų teisių gynimo veiklą, tapo viena žinomiausių organizacijos PETA rėmėjų ir ėmėsi veiklos maisto pramonėje.

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Ji išleido ne vieną didelio populiarumo sulaukusią kulinarijos knygą, o 1991 metais įkūrė vegetariškų ir augalinės kilmės maisto produktų prekės ženklą „Linda McCartney Foods“.

Kalbėdamas apie žmonos meilę gyvūnams, P. McCartney prisiminė, kaip ji kreipdavosi į mėsą valgančius žmones.

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„Ar žinai, ką valgai? Jo mama jį mylėjo“, – žmonos žodžius atkartojo muzikantas.

Nesuvaldė ašarų

Tuomet jis pasidalijo dar vienu jautriu prisiminimu: „Ji turėjo tokį savotišką, tarsi iš „Disney“ filmų atkeliavusį požiūrį į gyvūnus. Jeigu sode pamatydavome varlę, ji ją paimdavo į rankas. Ne kiekviena mergina taip pasielgtų“.

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Tačiau prisiminęs šią akimirką muzikantas staiga nutilo.

„Mane užplūdo emocijos“, – prisipažino jis.

Sunkiai tramdydamas ašaras P. McCartney tęsė pasakojimą.

„Tai, kaip ji laikydavo tą varlę... Ji niekada jos nesužeistų“, – virpančiu balsu sakė jis.

Atlikėjas nervingai nusijuokė, trumpam sustojo ir ranka mėgino nuvyti ašaras. Jis taip pat pakėlė akis į viršų, stengdamasis nepravirkti.

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Nepaisydamas užplūdusių emocijų, muzikantas tęsė: „Ir ji sakydavo: „Jo mama jį mylėjo.“ Net jeigu tai būdavo varlė, Lindai ji atrodydavo tarsi varlė iš „Disney“ filmo.“

Pokalbio vedėjai Amy Poehler pagyrus Lindai skirtą dalį dokumentiniame filme „Paul McCartney: Man on the Run“, atlikėjas vėl susigraudino.

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„Ji buvo ypatinga. Labai, labai stipri moteris“, – braukdamas ašaras sakė P. McCartney.

Jautri akimirka sugraudino gerbėjus

Socialiniuose tinkluose išplitusi jautri pokalbio ištrauka nepaliko abejingų ir muzikanto gerbėjų.

Daugelis prisipažino pirmą kartą matantys taip stipriai susijaudinusį legendinį atlikėją.

„Jis labai retai viešumoje parodo emocijas. Visada būna toks stiprus ir mielas. Linda taip pat buvo tokia“, – rašė vienas gerbėjas.

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„Tai pirmas kartas, kai matau jį taip stipriai susijaudinusį, nors esu didžiulė jo gerbėja. Man atrodo, kad arčiausiai ašarų jį esu mačiusi tada, kai jis kalbėjo apie Johną. Šis vaizdo įrašas sugadino man dieną. Linda buvo jo mėlynoji paukštė“, – jautriai reagavo kitas.

„Niekada anksčiau nemačiau, kad Paulas per interviu taip susigraudintų“, – stebėjosi dar vienas gerbėjas.

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„Tai, kad net ir po tiek metų kalbėdamas apie ją jis vis dar sunkiai tramdo ašaras, yra pati tikriausia meilės istorija rokenrolo pasaulyje“, – rašė ketvirtas.

Kartu užaugino keturis vaikus

Per santuokos metus Paulas ir Linda kartu užaugino keturis vaikus. Muzikantas įsivaikino Lindos dukrą Heather iš ankstesnės santuokos, o vėliau pora susilaukė dar trijų vaikų – Mary, Stellos ir Jameso.

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Nepaisydami pasaulinės šlovės, sutuoktiniai stengėsi gyventi kuo paprastesnį šeimos gyvenimą. Užuot mėgavęsi garsenybėms būdinga prabanga, jie rinkosi ramesnę kasdienybę savo ūkiuose Škotijoje ir Rytų Sasekse.

Deja, jų bendrą gyvenimą nutraukė sunki liga. 1998 metais, po kovos su krūties vėžiu, Linda McCartney mirė būdama vos 56 metų.

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