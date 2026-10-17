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TV3 naujienos > Žmonės

Paviešintas netikėtas Gitano Nausėdos vaizdo įrašas: tokio jo dar nematėte

2026-10-17 09:16 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-17 09:16
Pridėkite kaip šaltinį Google

Vakar vykusios Kauno „Žalgirio“ ir Stambulo „Anadolu Efes“ rungtynės prie ekranų prikaustė gausybę krepšinio gerbėjų. Ne išimtis ir Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda, rungtynes stebėjęs iš Briuselio.

Vakar vykusios Kauno „Žalgirio“ ir Stambulo „Anadolu Efes“ rungtynės prie ekranų prikaustė gausybę krepšinio gerbėjų. Ne išimtis ir Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda, rungtynes stebėjęs iš Briuselio.

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Paviešintame vaizdo įraše matyti nesuvaidintos prezidento emocijos ir karštas palaikymas komandai.

(82 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Eurolyga: „Žalgiris“ – „Anadolu Efes“ galerija (10.16)

Tokį Nausėdą pamatysite retai

G. Nausėdos Facebook paskyros istorijoje vakar buvo paskelbtas vaizdo įrašas, kuriame prezidentas parodė retai matomą savo pusę.

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Jame jis su kolegomis demonstruoja emocijas Kauno komandos metimo metu, o kauniečiams pelnius taškus, prezidentas kyla iš kėdės energingai palaikydamas žaidėjus šūksniais ir ovacijomis.

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Vaizd įraše matomas ir kuklus vaišių stalas – kompanija mėgavosi sultimis, sausainiais ir kitais skanėstais.

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Primename, kad nepaisant lietuvių palaikymo,  Tomo Masiulio auklėtiniai namuose 70:85 (12:21, 24:21, 20:25, 14:18) neprilygo Stambulo „Anadolu Efes“ (2-6) komandai.

Pastaroji nutraukė trijų iš eilės patirtų nesėkmių seriją.

„Žalgiris“: Carsenas Edwardsas 16 (3/8 dvit., 2/8 trit., 4 kld.), Sterlingas Brownas 13 (2/5 dvit., 3/4 trit., 4 atk. kam.), Ąžuolas Tubelis (2/6 dvit.) ir Arnas Butkevičius po 7, Marius Grigonis (2/4 trit.) ir Edgaras Ulanovas po 6, Jonas Valančiūnas 5 (7 atk. kam., 4 rez. perd.), Sabenas Lee 4 (5 rez. perd.), Dustinas Sleva (1/6 trit., -3 n. b.) ir Deividas Sirvydis po 3.

„Anadolu Efes“: Matthew Strazelis 19 (3/6 dvit., 2/6 trit., 4 rez. perd., 22 n. b.), Cameronas Payne'as 16 (3/7 trit., 4 rez. perd.), Collinas Malcolmas 15 (7/10 dvit., 6 atk. kam., 4 per. kam.), Dario Šaričius 14 (4/9 dvit., 10 atk. kam.), Kai Jonesas 8 (4/4 dvit., 5 atk. kam.), Bruno Fernando 6 (3/5 dvit., 6 atk. kam., 4 rez. perd.), PJ Dozieras 5, Jordanas Loydas 2 (0/4 trit., 6 rez. perd.).

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Toks vaizdas kad...
Toks vaizdas kad...
2026-10-17 09:41
Leninas pakėlė ragelį?
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