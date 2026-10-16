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Prezidentas Nausėda: Europa privalo padaryti daugiau, kad Ukraina atlaikytų tolesnius karo veiksmus

2026-10-16 20:05 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-10-16 20:05
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Eižėjant Vašingtono ir Kyjivo santykiams, Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda Europą ragina koncentruotis į tai, ką pačios žemyno valstybės gali padaryti, kad Ukraina atlaikytų tolesnius karo veiksmus.

Gitanas Nausėda (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
GALERIJA (27)

Eižėjant Vašingtono ir Kyjivo santykiams, Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda Europą ragina koncentruotis į tai, ką pačios žemyno valstybės gali padaryti, kad Ukraina atlaikytų tolesnius karo veiksmus.

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„Nesižvalgykime dabar, kiek kiti padarys – tiek padarys, bet padarykime pirmiausia kaip Europa daugiau, kad Ukraina ne tik šią žiemą atlaikytų, bet atlaikytų ir tolesnius karo veiksmus“, – Briuselyje penktadienį vykstančiame Europos Vadovų Tarybos susitikime žurnalistams sakė prezidentas.

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Pasak jo, Europos valstybės privalo veikti „čia ir dabar“ bei priimti sprendimus, leidžiančius Ukrainai apsirūpinti antibalistinėmis raketomis, oro gynybos sistemomis, amunicija bei elektros generavimo pajėgumais.

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Kyjivo ir Vašingtono santykiai pašlijo praėjusią savaitę, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas sušvelnino sankcijas Rusijai mainais į tai, kad Maskva į pasaulines rinkas tiektų dyzelino.

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Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dar labiau supykdė Baltųjų rūmų šeimininką, nepaisydamas Vašingtono reikalavimų ir įsakydamas šalies pajėgoms atnaujinti smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms.

Nepaisant įtampos, Europos lyderiai tikisi, kad Ukraina sugebės užglaistyti nesutarimus su JAV.

Lietuvos prezidentas V. Zelenskį vadino išmintingu politiku, siekiančiu dialogo suprantamomis sąlygomis, bei pabrėžė stiprią moralinę Europos paramą Ukrainos lyderiui.

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„Europa gali pasakyti tik viena: pirmiausia, kuomet prezidentas Zelenskis įeina į salę, visi atsistoja ir visi ploja, tai yra tikrai moralinė parama žmogui, kuris yra, žmogui ir šaliai, kuris šiuo metu yra tokioje sudėtingoje, tikrai labai sudėtingoje pozicijoje“, – sakė G. Nausėda.

Prezidentas taip pat tikino, kad jam kyla rimtų abejonių, ar Rusijos tikslas kare yra tik Donbaso regionas.

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„Man tikrai kyla labai rimtų abejonių, ar Putino tikslas tikrai yra Donbasas. Ir man atrodo, vis daugiau analitikų ir politikų sutinka, kad Putino siekiai yra vis dėlto tie siekiai, apie kuriuos jis aiškiai pademonstravo pačioje karo pradžioje“, – sakė jis.

G. Nausėdos teigimu, Donbaso klausimas tėra formalus pretekstas taikos deryboms vilkinti, o tikrieji Rusijos siekiai yra platesni ir nukreipti prieš Vakarų demokratines laisves bei gyvenimo būdą.

Kremlius ne kartą atmetė paliaubas ir reikalavo, kad Kyjivas perleistų iš dalies okupuotą Donbasą.

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