Paulius Perminas
Po istorijos su premjero žmona Sinkevičiene – Seimo komisija imsis galimo nepotizmo viešajame sektoriuje
Apsispręsti, ar pradėti tyrimą dėl paviešintos informacijos apie socialdemokratų įdarbinimą Kauno rajone esančiame Raudondvario dvare trečiadienį susirinkusi Seimo Antikorupcijos komisija nutarė vertinti galimą sisteminį nepotizmą viešajame sektoriuje.
(7)Aktualijos 2026-09-09
Vežėjų atstovai: reisų į Baltarusiją stabdymas verslą paveiktų, bet didelių padarinių nesukeltų
Kasdien tarp Lietuvos ir Baltarusijos autobusais keliauja apie 3 tūkst. keleivių, tačiau reisų sustabdymo padariniai vežėjams nebūtų dideli, sako Lietuvos keleivių vežimo asociacijos prezidentas Gintaras Nakutis. „Dabar visi autobusai yra pilni. Maždaug 30 reisų per dieną, apie 1,4 tūkst. keleivių per dieną iš mūsų pusės, ir tiek pat iš Baltarusijos pusės perveža. Tai apie 3 tūkst.
Nyderlandų ministras Lietuvoje: Rusija eskaluoja, nes Vakarų spaudimas veikia
Rusija savo veiksmais situaciją eskaluoja dėl veiksmingo Vakarų spaudimo, sako Vilniuje viešintis Nyderlandų užsienio reikalų ministras Tomas Berendsenas. Taip jis kalbėjo Europos šalių žvalgyboms baiminantis, kad Kremliaus karas vis labiau persikelia į žemyno teritoriją bei vasarą Rusijai suintensyvinus raketų ir dronų smūgius Ukrainoje. „Europa suteikia didesnę paramą Ukrainai ir darome didesnį spaudimą Rusijai. Matėme daugybę hibridinių veiksmų, tarp jų ir vieną Vokietijoje.
Aktualijos 2026-09-08
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Kaja Kallas Vilniuje: Rusija nėra suinteresuota taika
ES vyriausioji diplomatė Kaja Kallas tikisi, jog Kyjive savaitgalį viešėję JAV derybininkai pamatė, jog Rusija nėra suinteresuota taika. „Džiaugiuosi, kad specialieji pasiuntiniai pirmą kartą apsilankė ir Kyjive. Ukrainiečiams tai reiškė tris dienas be civilių bombardavimo. Manau, tai yra teigiamas šio vizito aspektas“, – kalbėjo Vilniuje pirmadienį viešinti Bendrijos užsienio ir saugumo politikos vadovė.
Aktualijos 2026-09-07
Andrius Kubilius: Lietuva europinėse gynybos diskusijose lieka nematoma
Lietuva lieka nematoma europinėse diskusijose dėl būsimos žemyno kolektyvinės gynybos sistemos, nors šis klausimas šaliai yra gyvybiškai svarbus, sako už gynybą ir kosmosą atsakingas Europos Komisijos narys Andrius Kubilius. „Aš vis klausiu savęs, kodėl Lietuva yra tokia nematoma tuose europiniuose debatuose, kurie liečia mūsų gyvybinius interesus“, – šeštadienį Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų suvažiavime kalbėjo jis.
Aktualijos 2026-09-05
Kasčiūnas tikina, kad konservativizmas – pirmiausia atsakomybė
Konservatizmas yra pirmiausia atsakomybė – už tai, ką paveldėjome ir ką perduosime ateities kartoms, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) suvažiavime sako partijos lyderis Laurynas Kasčiūnas. „Konservatizmą suprantu pirmiausia kaip atsakomybę. Atsakomybę už tai, ką paveldėjome ir ką perduosime ateities kartoms: valstybę, jos saugumą, kalbą, kultūrą, istorinę atmintį ir demokratines institucijas“, – kalbėjo politikas.
Aktualijos 2026-09-05
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Dėl Raudondvario dvaro istorijos Kauno rajono administracija tiria 2 darbuotojus
Kauno rajono savivaldybės administracija pradėjo vidinį tyrimą dėl dviejų darbuotojų veiksmų, susijusių su LRT Tyrimų skyriaus paviešinta informacija apie premjero žmonos ir socialdemokratų aplinkos įdarbinimą. „Direktoriaus įsakymas yra parengtas dėl komisijos sudarymo gavus informaciją tiek žodžiu, tiek raštu, ir komisija šiuo metu dirba“, – ketvirtadienį vykusiame Kauno rajono Antikorupcijos komisijos posėdyje teigė savivaldybės administracijos direktorius Mantas Rikteris.
Aktualijos 2026-09-03
Neformaliame ES ministrų susitikime – Budrio siūlymas, kaip padėti Ukrainai
Neformaliame ES užsienio reikalų ministrų susitikime trečiadienį dalyvaujantis Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys ragina Bendriją grįžti prie diskusijų apie įšaldyto Rusijos turto panaudojimą Ukrainos poreikiams. „Turėjome laikiną sprendimą finansuoti (Ukrainos – BNS) karinius poreikius, tačiau, atsižvelgiant į dabartinę situaciją, matome, kad reikia daugiau finansų ir ilgalaikės vizijos – ne tik kariniams, bet ir civiliniams poreikiams.
Aktualijos 2026-09-02
Prezidentas apie audros padarinius: „ESO darė tą, ką galėjo“
Rugpjūčio 22-ąją šalį nusiaubus galingai audrai ir daliai vartotojų vis dar neturint elektros, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad reikia tikslinti žalos kompensacijų tvarką, o už netinkamą ESO komunikaciją atsakingi asmenys turi prisiimti atsakomybę.
Aktualijos 2026-08-31
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Vilniaus vicemeras: mokyklose sumažėjo pedagogų trūkumas
Vilniaus vicemeras Vytautas Mitalas sako, kad prieš šiuos mokslo metus mokyklose sumažėjo švietimo pagalbos specialistų ir pedagogų trūkumas, o situacija – stabilizavosi. „Mums mokyklos šiemet indikuoja prieš rugsėjo 1 dieną, kad švietimo pagalbos specialistų trūkumas yra sumažėjęs. 2023–2024 metai buvo įtraukiojo ugdymo reformos metai, tada matėme labai didelį poreikį švietimo pagalbos specialistams.
Aktualijos 2026-08-31
Kaunas įspėja: didėja Rusijos hibridinių atakų gresmė
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Rusijai nepasiekiant planuotų rezultatų kare Ukrainoje, didėja hibridinių atakų NATO rytiniame flange grėsmė. „Rusijai nesiseka Ukrainoje taip, kaip Rusija planavo. Natūralu, kad Rusijos visuomenei pradeda kilti klausimų, tai kas gi visgi vyksta? Kodėl ukrainietiški dronai ir ukrainietiškos raketos šiandien geba skraidyti Rusijoje ir daryti žalą?“ – pirmadienį žurnalistams sakė ministras.
Aktualijos 2026-08-31
Motuzas CŽA direktoriaus vizitą vadina naudingu Lietuvai: pavojus šaliai neišaugo
Seimo Užsienio reikalų komiteto (URK) pirmininkas Remigijus Motuzas JAV Centrinės žvalgybos agentūros (CŽA) direktoriaus vizitą į Maskvą vadina naudingu Lietuvai, akcentuoja, jog pavojus šaliai nėra išaugęs. „Manau, kad Lietuvai šis vizitas yra, nepaslėpsiu to žodžio, naudingas tam tikra prasme. Nes pastaruoju metu girdime apie tai, kad gali būti pasikėsinta į svarbius infrastruktūros objektus, ir ta reali grėsmė yra“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė parlamentaras.
Aktualijos 2026-08-27
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Atskleidė naujausius duomenis: daugiau nei pusė gydymo įstaigų Lietuvoje dirba nuostolingai
Šių metų pirmąjį pusmetį šalies gydymo įstaigos suteikė 85,1 mln. eurų viršsutartinių paslaugų, rodo Valstybinės ligonių kasos (VLK) duomenys. Tuo metu 23,8 mln. eurų vertės sutartinių paslaugų nesuteikė. „Įvairios įstaigos dažniausiai labai nedideliais skaičiais vienas paslaugas šiek tiek viršijo, kitų nevykdė – tai gali būti patalpų remontas, gydytojų trūkumas ar planavimo netikslumai, sudarant sutartis. Bet bendrąja prasme 95 proc.
Aktualijos 2026-08-26
Birutė Vėsaitė apie kaltinimus dėl praturtėjimo: degalus pildavau slaugydama anytą
Teismą pasiekus civiliniam ieškiniui dėl parlamentarės Birutės Vėsaitės nepagrįsto praturtėjimo, politikė sako kuro išlaidas kompensavusi, nes į Lazdijų rajono tarybos bei komitetų posėdžius važinėdavo iš Kauno, kuriame slaugė anytą. „Aš slaugiau savo anytą ir važinėdavau iš Kauno į tarybos posėdžius ir į visus komitetų posėdžius, nes buvau būtent Biudžeto komiteto pirmininkė tada, o tas komitetas dirbo be sustojimo“, – BNS antradienį sakė Seimo narė.
Kriminalai 2026-08-25
Ekspertų nuomonės dėl pagalbinio apvaisinimo vienišoms moterims išsiskyrė
Seime svarstomam Pagalbinio apvaisinimo įstatymo projektui išvadas pateikusių ekspertų nuomonės dėl procedūros taikymo vienišoms moterims išsiskyrė. „Vieningos nuomonės kaip ir nėra. Vieni palaiko, kiti nepalaiko, tai norintys pagrįsti savo nuomonę galės vadovautis vieno iš universitetų raštu, o kas norės prieštarauti, galės vadovautis kitu universitetu“, – BNS šią savaitę sakė Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas Andrius Busila.
Aktualijos 2026-08-23
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Nausėda apie trūkumus gynybos srityje: „Deja, turiu pripažinti“
Valstybės kontrolei skelbiant, kad ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių, prezidentas Gitanas Nausėda ragina kuo greičiau spręsti trūkumus. „Deja, turiu pripažinti, kad Valstybės kontrolė išryškino tam tikrus sisteminius dalykus, kuriuos privalome taisyti.
Aktualijos 2026-08-21
Politikai siūlo seksualinių nusikaltėlių prieš vaikus pavardes viešai skelbti 5-erius metus
Beveik 30 parlamentarų penktadienį registravo pataisas, numatančias viešo seksualinių nusikaltėlių registro sukūrimą. Pakeitimus teikia Seimo pirmininkas Juozas Olekas ir kelios dešimtys parlamentarų, daugiausia iš valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos.
Aktualijos 2026-08-21
Arkivyskupas Grušas: kalbėjau su viena iš aukų pedofilija kaltinamo kunigo byloje
Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas tikina kalbėjęs su vienu iš 11 nukentėjusiųjų seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamo kunigo Tado Švedavičiaus byloje. „Aš esu kalbėjęs su viena (auka – BNS), pats susisiekė“, – žurnalistams penktadienį sakė G. Grušas. Anot arkivyskupo, nukentėjęs į jį kreipėsi po teisėsaugos paskelbtos informacijos apie kaltinimus T. Švedavičiui.
Kriminalai 2026-08-21
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Dėl Krikščionišųjų gimdymo namų išsaugojimo – naujausia Kukuraičio žinia
Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sako, jog siekiama išsaugoti dėl finansinių nuostolių ir mažėjančio gimstamumo planuojamus uždaryti Krikščioniškuosius gimdymo namus. „Ieškomas sprendimas, kaip vis dėlto išsaugoti Krikščioniškųjų gimdymo namų ateitį, kad ta paslauga, kuri nemažai šeimų buvo svarbi, ir šeimos tą išreiškia susitikime, būtų išlaikoma ir tęsiama“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė politikas.
Aktualijos 2026-08-20
Grušas: kunigas Švedavičius pažadėjo skirti pinigus žalos atlyginimui
Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas teigia, kad seksualiniais nusikaltimais kaltinamas Tadas Švedavičius yra pažadėjęs nukentėjusiems atlyginti žalą. „Pats kunigas yra pasiryžęs žalos atlyginimui, jis yra pažadėjęs skirti pinigus (...). Dabar laukiame tų konkrečių žingsnių, bet jis yra pats pažadėjęs skirti pinigų žalos atlyginimui“, – LRT radijui ketvirtadienį teigė G. Grušas. Kiek anksčiau jis yra sakęs, kad T. Švedavičius prašosi būti atleistas iš kunigystės.
Kriminalai 2026-08-20
Dėl Kasčiūno pasisakymo – etikos sargų žinia
Socialinio tinklo „Facebook“ įraše su kraštutine dešine siejamą frazę „Good night left side“ (liet. „Labanakt, kairioji puse“) panaudojęs konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas politikų elgesio kodekso nepažeidė. Už tokį sprendimą trečiadienį balsavo penki Seimo Etikos ir procedūrų komisijos nariai, prieš buvo du, susilaikė trys.
Aktualijos 2026-08-19
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Grunskienė paaiškino, kodėl prokuratūra neskelbia kunigų pavardžių
Generalinė prokurorė Nida Grunskienė sako, jog teisėsauga seksualine prievarta ir vaikų pornografijos laikymu kaltinamų kunigų vardų ir pavardžių viešai neskelbė, siekdama apsaugoti nukentėjusiuosius. „Tikslas yra ne slėpti kunigų padarytas nusikalstamas veikas, nes kitu atveju nebūtume informavę apie baigtą ikiteisminį tyrimą (...). Prokuratūra neslepia kunigų asmenybių, mūsų tikslas yra išsaugoti nukentėjusių asmenų asmenybes“, – žurnalistams trečiadienį sakė N. Grunskienė.
Aktualijos 2026-08-19
Siūlo naikinti 120 dienų slaugos limitą, kurti dienos stacionarus
Opoziciniai konservatoriai siūlo kurti dienos slaugos stacionarus, panaikinti šiuo metu priežiūrai galiojantį 120 dienų limitą. Šie ir kiti slaugos bei ilgalaikės priežiūros pokyčiai pateikiami trečiadienį partijos pristatytame politiniame dokumente. „Mūsų siūlymas slaugos ir ilgalaikės priežiūros sistemą permąstyti taip, kad kuo daugiau tų paslaugų būtų teikiama namuose“, – žurnalistams sakė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.
Aktualijos 2026-08-19
Ruginienė: sprendimai dėl kalbos savivaldybėse turėtų būti individualūs
Sprendimas, ar savivaldybė aptarnaus žmogų užsienio kalba, turėtų būti priimamas kiekvienu atveju individualiai, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. „Bet koks sprendimas, bet koks darbo organizavimas, aš kaip pilietė, aš kaip Vilniaus miesto gyventoja, norėčiau, kad jis būtų individualaus požiūrio ir prieinamumo, kad nebūtų taip, kad mes tiesiog nukerpame pagal vieną trafaretą ir tuo užbaigiame“, – antradienį žurnalistams sakė ministrė.
Aktualijos 2026-08-18
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Leipcigo drono incidentas: ministrai sulaukė informacijos apie galimą sąsają su Lietuva
Krašto apsaugos ir vidaus reikalų ministrai sulaukė detalesnės informacijos apie drono incidento Leipcigo oro uoste ryšį su Lietuvoje nagrinėjama į užsienį išsiųstų padegamųjų siuntų byla, tačiau jos viešai neatskleidžia.
Aktualijos 2026-08-17
Žemaitaitis: Sinkevičius daug kur nesusigaudo
Praėjus mėnesiui po socialdemokrato Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos Vyriausybės priesaikos, opozicinės „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis sako, kad ministras pirmininkas kol kas „daug kur visiškai nesusigaudo“. „Man sunku komentuoti, nes buvome kolegos, dirbome toje pačioje daugumoje (...). Sunku žmogui (...), matyti daug kur visiškai nesusigaudo, tokia smalsi pelytė, kuri nori žinoti, bet nežino, ką nori žinoti“, – Žinių radijui penktadienį teigė parlamentaras.
Aktualijos 2026-08-14
Benkunskas: Vilniaus regiono atliekos tvarkomos brangiau, bet nėra pigesnės alternatyvos
Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui (VAATC) iš bendrovės „Energesman“ perėmus Vilniaus mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos kontrolę bei sutarus su kitomis įmonėmis dėl šiukšlių rūšiavimo, Vilniaus meras sako, kad nėra alternatyvos atliekas tvarkyti pigiau. „Dabar atliekų tvarkymas kainuoja brangiau ir reikia suprasti, kad nėra pigesnės alternatyvos.
2026-08-10
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Benkunskas: atliekų deginimo pajėgumai yra „butelio kakliukas“
Nesibaigiant šiukšlių krizei Vilniaus regione sostinės meras sako, kad visi šalies atliekų deginimo pajėgumai yra „butelio kakliukas“ jų tvarkymo grandinėje. „Šiandien tas butelio kakliukas yra atliekų sudeginimo infrastruktūra, kuri yra fiksuota mūsų nacionalinės teisės aktuose. Yra trys jėgainės, kurios degina atliekas, ir kai atsitinka gaisrai, kažkokie remontai, tada tas probleminis klausimas iškyla.
Katelynas po nurodymo pradėti VSAT vadovybės patikrinimą: tikslas „nėra kažkam kirsti galvą“
Tarnybinį Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadovybės patikrinimą dėl netinkamo informavimo apie incidentą pasienyje inicijavęs vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas tikina, jog panašūs atvejai skatina nepasitikėjimą institucijomis. „Visuomenei labai sudėtinga susidaryti bendrą vaizdą (...) matant, kad kiekviename portale yra vis skirtingos interpretacijos, skirtingi faktai.
Aktualijos 2026-08-06
Olekas mato neatsakytų klausimų dėl Samoškaitės tušinuko
Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako pasitikintis teisėsaugos sprendimu nutraukti ikiteisminį tyrimą dėl Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) tarybos posėdyje balandį rasto įrašančio tušinuko, tačiau mato neatsakytų klausimų. „Pasitikiu teisėsaugos darbu ir priimtu sprendimu. Tačiau man asmeniškai išlieka neatsakytų klausimų“, – rašoma Seimo vadovo komentare, kurį BNS antradienį perdavė jo patarėja Gitana Letukienė.
Aktualijos 2026-08-04
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Medininkų žudynių aukas pagerbę šalies vadovai kreipėsi į gyventojus: būkime sargyboje
Medininkų žudynių aukas pagerbę šalies vadovai savo kalbose kvietė nepamiršti laisvės kainos, pabrėždami, jog 1991-ųjų liepos 31-osios įvykiai kiekvieną kartą įpareigoja saugoti valstybę. „Besąlygiškas apsisprendimas būti laisviems čia, didvyrystės vietoje, skamba kaip pažadas ir priminimas tęsti valstybės gynėjų pradėtą darbą“, – prie septynių muitinės, policijos ir pasienio pareigūnų nužudymo vietos penktadienį teigė prezidentas Gitanas Nausėda.
Aktualijos 2026-07-31
Lietuva išnaudojo 30 proc. gynybos lėšų: ministras atskleidė, kada panaudos likutį
Premjerui Mindaugui Sinkevičiui šią savaitę pranešus, kad per pirmąjį pusmetį Lietuva išnaudojo 30 proc. gynybai skirtų lėšų, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad tai normalu, o likusios lėšos dažniausiai panaudojamos metams einant į pabaigą. „2024 ir 2025 metais tokiu pačiu metu buvo panaudota mažiau netgi nei 30 proc.
Aktualijos 2026-07-31
Po žiauraus nepilnametės sumušimo Marijampolėje – premjero reakcija
Teisėsaugai pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl Marijampolėje sumuštos nepilnametės merginos, premjeras Mindaugas Sinkevičius su institucijomis žada aptarti panašių incidentų prevenciją. „Jokio pateisinimo tokių įvykių egzistavimui mūsų valstybėje negali būti ir rasim būdą susėsti su kolegomis, institucijų vadovais, pasitarti, ką čia dar galim nuveikti papildomai, kad tokių įvykių ateityje nebūtų“, – penktadienį žurnalistams sakė ministras pirmininkas.
Aktualijos 2026-07-17
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LSDP kandidatu į Seimą Nalšios šiaurinėje apygardoje kels Vladislavą Kondratovičių
Valdančioji Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) į Seimą Nalšios šiaurinėje apygardoje kels darbą Vidaus reikalų ministerijos vadovo pareigose baigiantį Vladislavą Kondratovičių. „Vladislavas Kondratovičius (bus kandidatas – BNS)“, – BNS penktadienį sakė LSDP prezidiumo narys, parlamentaras Remigijus Motuzas. „Toje apygardoje gyvena daug rusų, kitos kilmės žmonių, (...) jiems vis tiek yra artimas žmogus, kuris susijęs su kitos tautos kultūra.
Aktualijos 2026-07-10
Isodos advokatas žada skųsti teismo nuosprendį „čekiukų“ byloje
Marijampolės mero Povilo Isodos advokatas Giedrius Danėlius sako skųsiantis Apeliacinio teismo sprendimą politiką pripažinti kaltu „čekiukų“ byloje. „Bendra pozicija tokia, kad skųsime. Tikrai skųsime“, – ketvirtadienį BNS sakė mero gynėjas. „Teisiniai klausimai iš tikrųjų yra atviri.
Aktualijos 2026-07-09
Iš Erdogano Nausėda gavo pistoletą: atsakė, kur jį laikys
Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas kiekvienam NATO viršūnių susitikime dalyvavusiam lyderiui įteikė po pistoletą, ginklą gavo ir Gitanas Nausėda, jis bus eksponuojamas Prezidentūroje. „Ši Turkijos prezidento dovana, kaip ir daugelis kitų, kurias gauna valstybės vadovas, planuojama, bus eksponuojama Prezidentūroje“, – BNS ketvirtadienį nurodė prezidento Komunikacijos grupė.
Aktualijos 2026-07-09
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Gitanas Nausėda: Rusija NATO 5 straipsnio netestuos, jei nepaliksime abejonių
Rusija NATO 5-ojo straipsnio netestuos, jei nepaliksime abejonių apie jo patikimumą, sako trečiadienį Aljanso viršūnių susitikime dalyvaujantis prezidentas Gitanas Nausėda. „Jei nepaliksime jokių abejonių, kad 5 straipsnis galioja, Rusija jo neišbandys“, – žurnalistams sakė šalies vadovas.
Aktualijos 2026-07-08
Gitanas Nausėda NATO susitikime: JAV ir Irano karas, tai – ir mūsų karas
JAV ir Iranui trečiadienį apsikeitus smūgiais, NATO viršūnių susitikime dalyvaujantis Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda reiškia solidarumą su Vašingtonu bei sako, kad tai yra ir „mūsų karas“. „Mus neramina tolesnė eskalacija Artimuosiuose Rytuose, tačiau kartu suprantame, kad turime spręsti problemas, susijusias su galimu branduolinio ginklo kūrimu Irane. Todėl mano šalis solidarizuojasi su Jungtinėmis Valstijomis“, – žurnalistams Ankaroje sakė G. Nausėda.
Aktualijos 2026-07-08
Iš policijos – naujausia žinia dėl Žemaitaičio apsistumdymo Vilkaviškyje
Pareigūnai nutraukė administracinę teiseną, pradėtą dėl metų pradžioje per susitikimą su gyventojais protestavusį jaunuolį apstumdžiusio opozicinės „Nemuno aušros“ pirmininko Remigijaus Žemaitaičio veiksmų. Apie tai BNS šią savaitę informavo Marijampolės apskrities policija.
Aktualijos 2026-07-04
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KAM įdarbins specialistus, kurie stebės, kaip naudojamos ES programų lėšos gynybai
Krašto apsaugos ministerija (KAM) įdarbins papildomų žmonių prižiūrėti, kaip naudojamos pagal ES programas skiriamos lėšos gynybai. Ministerija BNS nurodė sukūrusi pajėgumą audituoti gautas Europos saugumo veiksmų priemonės (SAFE) lėšas. Šiai programai ir kitiems galimiems ES paramos priemonių auditams sukurta 2,5 nuolatinio etato KAM Centralizuoto vidaus audito departamente ir vienas laikinas etatas Gynybos planavimo departamente.
Aktualijos 2026-06-28
Olekas apie įtampą tarp Lenkijos ir Ukrainos: iš abiejų pusių matome per aštrų kalbėjimą
Lenkijos ir Ukrainos santykiams išgyvenant krizę, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, jog abi pusės kalba „per aštriai“. „Man atrodo, kad ir iš vienos, ir iš kitos pusės mes matome per aštrų kalbėjimą, todėl kiekvieno susitikimo, ar vizito į Kyjivą, ar į Varšuvą metu bandome tuos kampus gludinti ir kolegoms kiek įmanoma patarti ir tarpininkauti“, – antradienį žurnalistams sakė politikas.
Aktualijos 2026-06-23
Lietuva ir Taivanas laikinai pristabdė derybas: įvardijo priežastį
Derybos su Taivaniečių atstovybe dėl ekonominio bendradarbiavimo veiksmų plano abipusiu susitarimu laikinai sustabdytos. Kaip BNS praėjusią savaitę informavo Užsienio reikalų ministerija (URM), tai padaryta dėl Lietuvoje vykstančių „vidaus politinės aplinkos pokyčių“. Balandį pati ministerija skelbė, jog veiksmų planas bus baigtas iki gegužės pabaigos, o jį pasirašyti ketinama birželio pradžioje.
Aktualijos 2026-06-22
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Po karių rotacijos – Nausėdos žinia apie JAV pajėgas Lietuvoje
Pasibaigus JAV pajėgų Lietuvoje rotacijai, prezidentas Gitanas Nausėda tikisi artimiausiomis savaitėmis sulaukti pozityvių žinių dėl naujų karių atvykimo. „Iš Vašingtono gavome teigiamus signalus, rodančius, kad JAV vertina Lietuvą kaip patikimą sąjungininkę, (JAV – BNS) laiko mūsų pastangas didinti išlaidas krašto apsaugai labai geru rodikliu, kad mes rimtai žiūrime į įsipareigojimus“, – ketvirtadienį publikuotame interviu „Bloomberg“ televizijai sakė šalies vadovas.
Aktualijos 2026-06-19
Čmilytė-Nielsen apie koalicijos sutartį: tai išlaidų, o ne pažangos koalicija
Opozicinių Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen centro kairės valdančiosios koalicijos sutartį vadina išlaidų, o ne perspektyvos dokumentu. „Kalbant apie koalicijos sutarties turinį, aš sakyčiau, kad tai yra išlaidų, o ne pažangos, ne perspektyvos koalicija“, – Žinių radijui penktadienį sakė politikė. Pasak jos, sutartyje matosi kitąmet vyksiančių rinkimų darbotvarkės kontūrai. „Išlaidos, pamaloninant įvairias grupes, išmokos įvairios.
Aktualijos 2026-06-19
Štai ir viskas: dalies rezidentų lauks įpareigojimas 5 metus atidirbti regione
Seimas ketvirtadienį nutarė sukurti keliasdešimt papildomų valstybės finansuojamų rezidentūros vietų, kuriose studijuoti norintys būsimi medikai privalėtų kurį laiką atidirbti regionų sveikatos priežiūros įstaigose. Pakeitimams pritarė 82 parlamentarai, prieš buvo 23, o dar aštuoni susilaikė.
Aktualijos 2026-06-18
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Skelbia, kada atsistatydins Ruginienės Vyriausybė
Performuojant valdančiąją koaliciją, premjerės Ingos Ruginienės Vyriausybė apie atsistatydinimą ketina pranešti kitą savaitę, antradienį. „Galiu pasakyti, kad šiuo metu ta diena (birželio 23-ioji – BNS) numatoma ir klausimas dėl atsistatydinimo turėtų būti“, – BNS trečiadienį nurodė ministrės pirmininkės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas.
Aktualijos 2026-06-17
Naujausi sprendimai dėl koalicijos – paaiškėjo, kas laukia toliau
Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP), Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) atstovai penktadienį užbaigė koalicinės sutarties projektą, jį galutinai suderinti turės politinių jėgų lyderiai. „Redakcinė grupė iš esmės savo darbą baigė. Taip, kaip ir planavome, nereikėjo visos dienos, užteko vieno gero pusdienio. Iš esmės apimtyje, kas buvo susiję su turiniu, buvo trys skirtingi dokumentai: socialdemokratų, valstiečių žaliųjų ir mūsų.
Aktualijos 2026-06-12
Savickas: būtų sudėtinga pritarti dviem ministerijomis apsiribojančiu pasiūlymu
Vykstant deryboms dėl naujos sudėties valdančiosios koalicijos, Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ seniūnas Lukas Savickas tikina, jog politinei jėgai būtų sunku priimti pasiūlymą vadovauti dviem ministerijoms.
Aktualijos 2026-06-11
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Iš Vaitiekūno – žinia dėl „Sodros“ rezervo pensijoms didinti
Aplink Lietuvą esant neapibrėžtai geopolitinei situacijai finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas abejoja, ar „Sodros“ rezervą reikia naudoti pensijų didinimui. „Rezervą vis dėlto siūlyčiau palaikyti kaip rezervą ir žinant, kokia geopolitinė situacija aplink mus yra, vis dėlto nereikėtų galbūt piktnaudžiauti jo naudojimu. Pensijų augimas, manau, kad tikrai bus ganėtinai spartus ir to pakaks“, – ketvirtadienį Seime per Vyriausybės valandą teigė K. Vaitiekūnas.
2026-06-11
Grunskienė prabilo apie galimą biometrinių duomenų vagystę iš registrų
Generalinė prokurorė Nida Grunskienė sako teisėsaugą neturint informacijos, jog iš registrų būtų pavogti biometriniai duomenys. Ji taip pat teigė, kad teisėsaugos atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl duomenų vagystės iš Registrų centro praplėstas – tiriamas ir galimas tarnybinių pareigų neatlikimas.
Aktualijos 2026-06-10